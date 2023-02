Ce trebuie sa stii despre serviciul de plati Revolut

Distribuie

In zilele noastre, tehnologia se afla intr-o continua dezvoltare. Oamenii au cautat adesea diferite metode pentru a-si usura sarcinile de zi cu zi, pentru a se preocupa mai mult de lucrurile care conteaza cu adevarat. Astfel, platformele digitale au reusit sa contribuie semnificativ la imbunatatirea calitatii vietii.

Stresul este un factor negativ pentru oricine atunci cand este in exces. Un lucru care duce adesea la stres este reprezentat de nevoia ocazionala de a merge la o banca fizica. Trebuie sa ne inarmam cu rabdare, deoarece va trebui sa ne asteptam randul la niste cozi infernale uneori si eventual sa avem argumentele bine pregatite in cazul in care nu suntem intelesi de operatorii bancari.

Pentru a ne salva timpul au fost inventate aplicatiile de mobile banking, care permit utilizatorilor sa acceseze conturile lor bancare si sa efectueze diferite operatiuni de pe dispozitivele lor mobile. Astfel, in acest articol am ales sa-ti vorbesc despre serviciul de plati Revolut, cat si despre cardul Revolut.

Ce este Revolut?

Revolut este o aplicatie mobila care ofera o gama uriasa de servicii bancare, atat persoanelor fizice, cat si companiilor. Aceasta a fost fondata in 2015 cu scopul de a facilita toate operatiunile bancare efectuate de catre oamenii din intreaga lume.

Surprinzator este faptul ca aceasta companie de tehnologie financiara a avut cea mai rapida crestere inregistrata vreodata, avand peste 18 milioane de utilizatori din peste 37 de tari. Revolut aduce astfel schimbari semnificative, oferindu-ti posibilitatea de a evita toate neplacerile si dezavantajele unui sistem bancar conventional.

Despre cardul Revolut

Daca alegi sa-ti deschizi un cont pe Revolut, poti alege si sa primesti un card si chiar iti recomand sa faci asta. Acesta permite utilizatorilor sa faca achizitii in intreaga lume, in peste 30 de monede nationale. Cardul Revolut poate fi utilizat ca orice alt card bancar clasic, inclusiv pentru depuneri pe platformele de jocuri online, cum este Gets Bet, daca te intereseaza asta.

Cardul Revolut reprezinta o optiune ideala chiar si pentru persoanele care fac tranzactii internationale destul de des sau care obisuiesc sa calatoreasca. Acesta functioneaza asemenea unui card bancar obisnuit si este disponibil in varianta Visa sau Matercard.

Mai mult de atat, cardul Revolut este dotat cu un sistem de securitate extrem de avansate, pentru ca tu sa fii protejat impotriva fraudelor bancare. Nu trebuie sa iti faci griji in cazul in care il pierzi sau iti este furat, deoarece il poti bloca si dezactiva in cateva clipe direct din aplicatie.

In plus, exista patru tipuri de carduri Revolut si anume Standard, Plus, Premium, Metal, iar fiecare vine la pachet cu un set de caracteristici si beneficii foarte interesante.

Revolut este sigur?

Pentru inceput, probabil te vei intreba daca Revolut este sigur. Ei bine, sa stii ca aceasta aplicate mobila reprezinta o modalitate absolut sigura de a-ti gestiona banii. Politicile si procedurile Revolut sunt concepute astfel incat sa-ti protejeze informatiile personale.

De-a lungul timpului s-au realizat multe investitii pentru acest serviciu bancar online, pentru ca acesta sa functioneze la cele mai inalte standarde. Revolut foloseste o tehnologie de cea mai inalta calitate pentru a preveni frauda si pentru a proteja fondurile clientilor.

Datele cu caracter personal care iti vor fi cerute de catre aplicatie sunt utilizate doar in scopuri practice, cum ar fi de exemplu procesarea tranzactiilor. Astfel, Revolut stocheaza datele tale in acord cu cerintele legale.

Cum functioneaza aplicatia Revolut?

Aplicatia Revolut este o optiune mult mai buna decat un sistem bancar obisnuit, mai ales cand vine vorba de servicii precum asistenta pentru clienti si tranzactii. Mai mult de atat, configurarea unui cont se face extrem de rapid, doar in cateva minute.

Aplicatia este conceputa pentru a fi usor de folosit de catre oricine, iar designul sau este elegant si modern. In plus, Revolut permite utilizatorilor sa-si administreze conturile dupa bunul plac, sa-si contorizeze cheltuielile sau chiar sa-si stabileasca un obiectiv de economii.

Interesant este faptul ca notificarile iti vor aparea in timp real, iar astfel vei avea evidenta banilor cheltuiti sau vei fi avertizat atunci cand exista o activitate suspecta in contul tau.

Platile pe Revolut

Din start trebuie sa stii ca Revolut iti pune la dispozitile o multime de optiuni de plata. Poti efectua un transfer bancar, poti folosi un card Revolut, poti detine un portofel virtual sau chiar poti tranzactiona Bitcoin sau alte criptomonede.

Revolut opereaza cu monede din peste 30 de tari, iar in functie de locul in care te afli, poti efectua plati locale sau internationale chiar in moneda locala. Mai mult de atat, acest serviciu bancar online iti permite plati contactless prin intermediul unui telefon mobil.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale acestei aplicatii e reprezentata de transferurile gratuite si instante intre conturile Revolut. In schimb, daca un transfer se efectueaza intre un cont Revolut si o banca obisnuita, acesta dureaza de la cateva minute la maxim cateva ore.

In plus, Revolut iti ofera marele avantaj de a trimite sau a primi bani in peste 30 valute, cu un curs valutar foarte avantajos, comisioanele fiind mici sau gratuite. Aceasta reprezinta o optiune mult mai rapida si mult mai buna decat utilizarea unei banci conventionale.

In concluzie, Revolut este o optiune excelenta pentru persoanele care doresc sa-si gestioneze banii in timp real. Este un serviciu bancar online extrem de usor de utilizat, care este intr-o continua ascensiune. In plus, Revolut are cele mai avantajoase comisioane de pe piata, atragandu-si astfel milioane de clienti la nivel global. Revolut este cu siguranta aplicatia de mobile banking a oamenilor care vor sa isi gestioneze banii intr-un mod cat mai inteligent si eficient.