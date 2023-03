Harmonia Cordis 2023. Primii artiști anunțați de organizatori

Distribuie

Organizatorii Festivalului Internațional de Chitară ”Harmonia Cordis” au anunțat data de desfășurare a celei de a 18-a ediții a celui mai mare festival de chitară din România și nu numai. Ediția din acest an va avea loc în perioada 8-13 august și propune o listă mare de artiști, o parte din aceștia fiind și anunțați de către organizatori. Prin bunăvoința directorlui festivalului, Beke István Ferenc, Cotidianul Zi de zi vă prezintă primii artiști care vor concerta la cea de a 18-a ediție Harmonia Cordis.

Anton Baranov (Rusia)

Anton Baranov s-a născut în anul 1984 și a început studiul chitarei la vârsta de 10 ani. Acesta și-a continuat studiile la una din cele mai importante instituții din Rusia, la Conservatorul Rimsky-Korsakov din Sankt Petersburg. Anton Baranov a câștigat premiul întâi la cel mai importat concurs de chitară din lume, Guitar Foundation of America în anul 2013, iar de numele său se leagă premii importante obținute la diverse concursuri internaționale din întreaga lume. Acesta a concertat în cele mai importante săli de concert din lume, printre ele se numără Carnegie Hall -New York, Palau de Musica – Valencia, Mariinsky Concert Hall – Sankt Petersburg, Centenario Hall – Beijing­ și multe altele.

Primul său CD înregistrat de către Naxos Records a fost unul din cele mai apreciate CD-uri ale acelui an, fiind recunoscut cu premiul American Reconds Guide Choise. În anul 2014 a apărut un nou CD al interpretului, intitulat Contrastes, în care acesta interpretează muzică spaniolă. Ultimul său CD apărut, intitulat White Nights Serenades a fost înregistrat tot de către Nacos Records. Anton Baranov cântă pe o chitară clasică de concert confecționată de lutierul Max Cuker și este susținut de fabrica de coarde americane D’Addario.

Antonio Forcione Trio (Italia/Marea Britanie)

Antonio s-a născut în sudul Italiei, unde a început să cânte într-o trupă cu fratele său la vârsta de 13 ani, după ce a învățat singur să cânte la chitară, cu ajutorul frizerului local și cu multă practică. Se urca în mașină cu câțiva prieteni muzicieni mai în vârstă și călătorea în sate pentru a cânta la festivaluri locale, unde cânta la chitară și, ocazional, la tobe și bas. Băieții au câștigat niște bani de buzunar, iar Antonio a început să se perfecționeze la chitară, elaborând noi compoziții și absorbind toate influențele din jurul său, atât folclorice, cât și rock și jazz. A absolvit cu o diplomă în artă și sculptură la Institutul de Artă din Ancona. A studiat, de asemenea, tobele, alături de chitară, mutându-se mai târziu la Roma pentru a învăța armonia sub îndrumarea lui Sergio Coppotelli. A fost, de asemenea, foarte interesat de arta mimei, ceea ce a dus la o imersiune de 6 luni în mima și studii de yoga. În căutarea unei noi surse de inspirație, s-a mutat la Londra în 1983, unde a început să cânte pe străzile din Covent Garden și, în două luni, a câștigat un premiu, ceea ce a dus la o apariție la BBC TV și la un important turneu european în deschiderea concertului lui Barclay James Harvest, cu un spectacol final pe arena Wembley. Nu a mai privit niciodată înapoi și a început să își construiască un public cult, ceea ce a dus la semnarea unui contract cu Virgin Records . A făcut echipă cu chitaristul Eduardo Niebla și împreună au lansat patru albume.

Abordarea constant inovatoare a lui Antonio față de viață l-a determinat, de asemenea, să exploreze domeniul comediei, alăturându-se trupei de comedie muzicală Olé la Festivalul de la Edinburgh în 1991, condusă de Paul Morrocco, în care trei chitariști „latino” virtuoși își dispută puterea pe scenă. Olé a făcut un turneu în întreaga lume, câștigând numeroase premii și fiind prezentat pe diverse posturi naționale de televiziune, Antonio preluând în cele din urmă și rolul de director muzical al spectacolului. Au urmat alte spectacole cu mari comedianți, precum Boothby Graffoe, Django Edwards, Stephen Frost, Paul Morocco, Tanderika și Ursus & Nadeschkin. Această perioadă din viața sa l-a învățat pe Antonio să jongleze cu chitarele și să își rafineze sincronizarea comică, precum și să spargă limitele pe scenă, fără a pierde niciodată intensitatea artei sale. În 1991 a format, de asemenea, popularul duo „Acoustic Mania” cu virtuozul chitară Neil Stacey, cu care a făcut turnee în întreaga lume. În 2001, Antonio a câștigat premiul „Best Spirit of the Fringe Award” pentru spectacolele sale solo la Festivalul de la Edinburgh și a efectuat un turneu în Australia, în care a cântat atât muzică simplă, cât și muzică și comedie. Artistic, intens și formidabil de inventiv, Antonio este un interpret cu adevărat deosebit. Întotdeauna imprevizibil, el celebrează elementele neașteptate ale vieții, o muzică de o delicatețe rară, umor și, nu în ultimul rând, pasiune.

Beke István Ferenc (România)

Beke István Ferenc este în prezent profesor de chitară clasică și muzică de cameră la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca totodată preşedintele Asociaţiei Harmonia Cordis din Târgu Mureş. Fiindu-i acordate numeroase premii la concursuri naționale și internaționale de chitară clasică, el a participat la nenumărate cursuri de măiestrie în țară și în străinătate. De asemenea a susținut recitaluri de muzică și concerte camerale în România, Anglia, Chile, Ungaria,Germania, Austria și SUA.

El este organizatorul Festivalurilor Internaționale de Chitară “Harmonia Cordis”din Târgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe și a Zilelor chitaristice Internaționale “Novum Generatio” din Cluj Napoca. Beke István a obținut titlul de doctor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca în 2011.

Cassie Martin (Franța)

Revelația anului 2018 a revistei Classical Guitar Magazine, Cassie Martin, a început să cânte la chitară la vârsta de 5 ani. După ce s-a format la Conservatorul din Orleans, a fost admisă în 2015 la Conservatorul din Paris, la clasa lui Gérard Abiton, unde a absolvit la vârsta de 15 ani. La vârsta de 17 ani este admisă la Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, la clasa lui Olivier Chassain.

Cassie a lucrat cu mai mulți chitariști de renume internațional, precum Sergio Assad, Jérémy Jouve, Judicaël Perroy, Eric Franceries, Tania Chagnot, Johan Fostier, care au contribuit la dezvoltarea sa artistică. În 2018, a avut onoarea de a interpreta Concertul în Re op. 99 de Mario Castelnuovo-Tedesco, dirijat de Xavier Delette la Paris. În martie 2022, a interpretat celebrul Concert Aranjuez de Joaquín Rodrigo cu Grand Orchestre Symphonique Universitaire de Lille. A câștigat primul concurs de chitară la vârsta de 9 ani și de atunci este câștigătoare a mai multor concursuri naționale și internaționale. În 2020 a reprezentat Franța în cadrul proiectului Eurostrings urmând o deschidere spre scena europeană, iar în 2022 a fost selectată pentru a participa la turneul lui Gautier Capuçon „Un été en France”. Cassie Martin a participat la numeroase festivaluri în Franța și Europa, oferind un repertoriu de stiluri care variază de la muzica veche la muzica contemporană. Cassie Martin folosește coarde Savarez și cântă la o chitară confecționată de lutierul Fernando Mazza.

Duo Dimitris Soukaras & Giancarlo Palena (Grecia/Italia)

Distinsul chitarist clasic Dimitris Soukaras și virtuozul interpret de acordeon și bandoneon Giancarlo Palena s-au întâlnit la Academia Regală de Muzică din Londra în timpul studiilor. Pasiunea lor comună pentru muzica lui Astor Piazzolla i-a adus împreună în crearea duo-ului lor în 2019. Palena Soukaras Duo a apărut în numeroase festivaluri de muzică din Italia, Grecia, Marea Britanie și Canada. Actualul lor program de turneu este un Omagiu muzicii de film și tango; aduce un omagiu celor trei mari compozitori care au marcat istoria muzicii din țările lor natale: Ennio Morricone, Astor Piazzolla și Mikis Theodorakis.

Dimitris Soukaras este un chitarist clasic stabilit la Londra. Este considerat unul dintre cei mai premiați și promițători muzicieni greci din generația sa. Anul 2021 marchează lansarea noului album al lui Dimitris, „ROOTS”, pentru NAXOS international records. Dimitris este beneficiarul a 20 de premii internaționale, este Artist D’addario, Yeoman al Worshipful Company of Musicians, beneficiar al Stradivari Trust, câștigător al Platformei pentru tineri artiști a IGF și Artist Eurostring 2018/19. Din 2019, este fondatorul și directorul artistic al MUΣA Concert Series. În calitate de solist, a cântat cu Audentia Ensemble, Academica Athens Orchestra, fFilarmonia Orchestra Campana, City of Patras String Orchestra, Ionio Symphony Orchestra, precum și cu Athens Mandoline Orchestra. A apărut în cadrul unor festivaluri din Grecia, din Europa, Marea Britanie și Canada. Giancarlo Palena este un acordeonist și bandoneonist italian premiat, care a început să studieze acordeonul la vârsta de 7 ani cu Mario Stefano Pietrodarchi, cu care a obținut ulterior diploma de master în acordeon de cameră cu magna cum laude. În 2019 a absolvit la Universitatea de Muzică Frédéric Chopin din Varșovia, sub conducerea lui Klaudiusz Baran. În 2019 a câștigat cea de-a 5-a ediție a prestigiosului The Arts Club – Sir Karl Jenkins Music Award în asociere cu Classic FM 2019. Printre numeroasele premii obținute în cadrul concursurilor muzicale naționale și internaționale, în 2016 a primit Medalia din partea președintelui Camerei Deputaților din Italia, în semn de recunoaștere a talentului muzical și a realizărilor sale la nivel internațional. Din 2022, este numit profesor de acordeon la Conservatorul de Muzică Fausto Torrefranca, Vibo Valentia (sudul Italiei).

Łukasz Kuropaczewski (Polonia)

Chitaristul Łukasz Kuropaczewski este pe cale să devină o figură importantă pe scena mondială a muzicii clasice. Născut în 1981 în micul oraș polonez Gniezno, Łukasz a început să studieze chitara la vârsta de zece ani. La 13 ani, talentul său timpuriu l-a adus în atenția distinsului profesor de chitară Piotr Zaleski, cu care a studiat în perioada 1994-2003. După ce a obținut o diplomă de masterat la Academia de Muzică din Wroclaw, Polonia, a călătorit în SUA cu o bursă completă pentru a studia cu Manuel Barrueco la Institutul Peabody, unde a primit o diplomă de artist în 2008. În acest timp, a susținut concerte în țara sa natală și în întreaga lume, demonstrându-și pasiunea și precizia remarcabile în fața unui public entuziast.

Mereu foarte solicitat ca recitalist și ca solist cu orchestre, a fost invitat să cânte în numeroase festivaluri din țări precum Franța, Spania, Germania, Ungaria, Slovacia, Republica Cehă, Islanda, Grecia, Bulgaria, Japonia, China, Canada, Mexic, Panama și Statele Unite. Printre cele mai importante recitaluri solo ale sale se numără apariții la Royal Festival Hall din Londra, Concertgebouw din Amsterdam, Sala Filarmonicii Naționale din Varșovia, Sala Ceaikovski din Moscova și Carnegie Hall din New York. Un colaborator avid de muzică de cameră, lucrează frecvent cu muzicieni din Polonia natală, precum și cu Cvartetul de coarde Orion, Avi Avital, Chen Reiss, Richard Galliano. A interpretat în premieră Concerte de A. Gilardino, K. Meyer, M. Gorecki, A. Tansman (premieră poloneză), K. Penderecki (versiunea pentru chitară a Concertului pentru vioară în premieră cu Sinfonia Varsovia și Maximiano Valdes). K. Meyer și A. Giardino i-au dedicat Sonatele pentru chitară lui Kuropaczewski. În 2015, Kuropaczewski a interpretat în premieră un cvintet de chitară „Acequias” de M. Neikrug la Festivalul de Muzică de Cameră din Santa Fe și „Trei piese pentru chitară” ale sale la Muzeul de Artă din Baltimore, MD. Kuropaczewski a fost profesor de chitară la Universitatea din Pennsylvania în perioada 2008-2010. În prezent, face parte din corpul profesoral al Academiei de Muzică din Poznan, Polonia, având un doctorat în interpretare. De asemenea, este directorul artistic al Festivalului Academiei Poloneze de Chitară, care are loc în fiecare an la Poznan. Până în prezent, a înregistrat șase CD-uri. Kuroipaczewski cântă la chitarele lui Leszek Gajdzik (Polonia) și Ross Gutmeier (SUA) și folosește corzi Savarez Alliance Corum.

Mozes Rosenberg & Jelle van Tongeren Quartet (Țările de Jos )

(Mozes Rosenberg – lead guitar, Jelle van Tongeren – violin, Daniel Rosenberg – rhythm guitar, Martijn van den Brink – double bass)

Mozes Rosenberg & Jelle van Tongeren Quartet este o formație de patru muzicieni, care își exprimă în mod inspirat muzicalitatea, creativitatea și virtuozitatea printr-o formă de jazz care își are originile în genialul chitarist Django Reinhardt. Energia pusă în comun cu care această formație interpretează compoziții proprii și clasice menține ascultătorul atent, curios și captivat. Armonios, incitant, vesel și melancolic! O formație de primă clasă pentru orice iubitor al acestui stil de muzică irezistibil. EP-ul de debut al cvartetului, Fonkel Nova, a fost lansat în luna octombrie a anului 2021.

