Corteva Agriscience continuă să inoveze pentru fermierii români

Distribuie

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit marți, 7 martie 2023, o nouă ediție a tradiționalului Simpozion de Primăvară organizat de compania DAFCOCHIM din Târgu Mureș. Și de această dată interesul fermierilor transilvăneni a fost foarte mare, dovadă fiind cei aproximativ 450 de participanți care au primit direct de la sursă informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor. În acest sens, reprezentanți din top managementul companiilor multinaționale Adama România, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Syngenta România au prezentat cele mai proaspete noutăți de specialitate și au intrat în dialog cu fermierii dornici să își îmbunătățească în mod sustenabil producțiile.

Corteva Agriscience confirmă și în acest an că este lider în România atât pe segmentul de hibrizi de porumb, floarea-soarelui, soia și rapiță, cât și prin portofoliul de erbicide pentru cereale și rapiță, respectiv fungicide pentru cultura cartofului și pentru vița-de-vie. Inovațiile din portofoliul companiei au fost prezentate de Maria Cîrjă, Marketing Manager Romania & Moldova, Corteva Agriscience. La eveniment a fost prezent și Jean Ionescu, Country Leader Romania & Moldova, Corteva Agriscience.

Maria Cîrjă, Marketing Manager Romania & Moldova, Corteva Agriscience, le-a transmis, la începutul prezentării gazdelor și participanților un mesaj.

“Mulțumim DAFCOCHIM că ne este partener de foarte mulți ani și facem împreună lucruri bune în avantajul dumneavoastră, al fermierilor din această zonă. Îmi face o deosebită plăcere să fim împreună din nou în această primăvară pentru că, așa cum spune un coleg de-al meu, dacă repetăm, se înțelege mai bine sau cine n-a înțeles prima dată, reține a doua oară. Deci Corteva este astăzi din nou împreună cu dumneavoastră în această zi frumoasă și la început de primăvară”, a spus Maria Cîrjă înainte să ne poarte în istoria Corteva Agriscience printr-un video.

Ne-a vorbit apoi despre o istorie lungă a cercetării care a preocupat echipele fiecărei firme din cele trei, care au fondat compania americană Corteva Agriscience.

“Cine nu știe că sulfonilureicele au fost descoperite de DuPont? În 1976 s-a inventat cymoxanil, în 98 famoxadone, în 2005, cea mai performantă soluție pentru combaterea făinării, proquinazid, iar în 2015 mult așteptatul fungicid sistemic pentru combaterea manei a fost inventat de către DuPont, iar astăzi ne bucurăm de el la vița-de-vie, la cartof și la multe alte culturi atacate de acest agent patogen mana. Dow Agroscience a venit împreună cu DuPont și Corteva cu un bagaj extraordinar de erbicide. În primul rând, 2,4 D a fost inventat de Dow în 1941. Fluroxipirul, pe care astăzi îl găsim în foarte multe erbicide, este invenție Dow din 83. În 98 s-a inventat molecula florasulam, pe care la fel o găsim în foarte multe combinații, în foarte multe produse. Tot în 98 s-a pus pe piață piroxulam și aminopiralid, iar în 2019 cea mai eficientă moleculă pentru combaterea buruienilor din foarte multe culturi, Arilex”, a arătat Maria Cîrjă.

În 2019 s-a născut Corteva Agriscience, o companie independentă în urma fuziunii celor trei coloși – Dow, DuPont și Pioneer.

Care este istoria Corteva în România?

Corteva are o lungă istorie și în România, încă din anul 1955 când au fost testați primii hibrizi de porumb, iar în 1956 a fost utilizat primul produs pe bază de 2,4 D.

“În 1979, primii hibrizi Pioneer au fost aduși pe piața noastră. În 92, oficial, Pioneer și-a deschis birou la București. În 1999 s-a achiziționat terenul de la Afumați, unde s-a început construcția stației care astăzi este a doua din Europa. În 2002 s-a început construcția centrului de cercetare din Afumați, unde foarte mulți hibrizi de porumb și floarea-soarelui sunt testați, ameliorați și puși pe piața noastră, dar nu numai. În 2006 s-a inaugurat stația de la Afumați. În Stația de la Afumați s-au investit peste 74 de milioane de euro, iar anul trecut s-a tăiat panglica celei mai noi linii de selecție și de condiționare a semințelor de floarea-soarelui, în care s-au investit încă 14 milioane de euro. De la Afumați, semințele, hibrizii de floarea soarelui, porumb pleacă în țări din Europa și țări care nu aparțin Uniunii Europene, cum ar fi Ucraina”, a arătat Marketing Managerul Romania & Moldova, Corteva Agriscience.

În România, Corteva Agriscience este lider la semințele de porumb, floarea-soarelui, rapiță, soia, la erbicidele la cereale și rapiță, care se folosesc pe cea mai mare suprafață din România.

“Suntem pe locul unu datorită Zorvec, această inovație pentru combaterea manei și, bineînțeles, suntem lideri în erbicidele pentru post-emergență la porumb”, a subliniat Maria Cîrjă.

Corteva își dezvoltă portofoliul

Corteva Agriscience a făcut pași semnificativi și înspre dezvoltarea portofoliului de produse biologice, prin achiziția companiilor Stoller și Symborg.

“Această tranzacție s-a încheiat, de două săptămâni putem vorbi că suntem deținătorii a două companii noi care vor produce pentru noi produse biologice. Și, cu siguranță, veți auzi de Utrisha și Kinsidro Nutri și multe alte produse care vin să completeze produsele pe bază chimică”, a anunțat top managerul Corteva Agriscience.

În ceea ce privește portofoliul de produse de protecția plantelor, Corteva Agriscience a venit deja cu noutăți.

“Săptămâna trecută am lansat erbicidul Viballa, un erbicid pe bază de Arilex, pentru combaterea unor buruieni problemă din cultura de floarea-soarelui, am lansat erbicidul Principal Forte pentru cultura porumbului. Tot săptămâna trecută am lansat Vinabel, un fungicid pentru combaterea manei în vița-de-vie. Este vorba de acest Zorvec în amestec cu Zoxamid. Toată sămânța de floarea-soarelui va fi tratată cu Lumisena, tot pe bază de Zorvec. Lumisena se folosește pentru tratamentul semințelor de floarea soarelui, pentru a proteja această sămânță împotriva manei, care știm cu toții cât de agresivă este la floarea soarelui. Bineînțeles că Utrisha și Kinsidro Nutri, produse biologice, le vom lansa anul acesta”, a prezentat aceasta noutățile din portofoliul Corteva Agriscience.

Noi hibrizi de porumb și floarea soarelui

Totodată, anul acesta compania americană va lansa șase hibrizi de porumb, trei hibrizi de floarea soarelui și doi hibrizi de rapiță.

“În ceea ce privește semințele de porumb, aș vrea doar să vă amintesc câțiva dintre hibrizii de porumb care se pretează pentru regiunea dumneavoastră și care se folosesc în volume foarte mari și deja sunt în magaziile dumneavoastră. Sunt hibrizi cu mare potențial de producție, hibrizii AQUAmax. Ce trebuie să știm când cumpărăm un hibrid AQUAmax este că acesta ne va proteja de secetă. Hibrizii AQUAmax au cea mai mare toleranță la secetă, cea mai bună înrădăcinare, aparat foliar foarte bogat, iar unghiul de inserție a frunzelor este foarte mic pentru a nu lăsa planta să se dezvelească în fața soarelui și să piardă apa. În acest an vom veni cu primul hibrid din această listă care este nou, 9398, care îl va înlocui pe 9241, un hibrid foarte mult utilizat de dumneavoastră. De asemenea, printre hibrizi îl găsim pe 9889. Este cel mai vândut hibrid din țara noastră în acest moment datorită rusticității și adaptabilității pe care o are în toate zonele din țară. 8834 se vinde în Europa pentru mai mult de 600.000 de hectare. 9757, un hibrid nou care se pretează pentru soluri mai puțin bogate în substanțe nutritive, iar 9610 îl cunoașteți deja, un hibrid rustic la fel, care se adaptează în condiții diferite de cultură”, a spus Maria Cîrjă.

În ceea ce privește floarea soarelui, pe lângă hibrizii cunoscuți în tehnologia Express, Corteva oferă un hibrid nou – L162, pe lângă L99, L25, 136 și 137.

“În tehnologia Clearfield avem doi hibrizi noi, LP 170, care este versiunea Clearfield a lui L25, are același potențial de producție, cu toleranță la Pulsar, și LP180, varianta lui L99 pentru tehnologia Clearfield”, a adăugat aceasta.

Ce aduc noile produse de protecția plantelor

Viballa este un erbicid 100% pentru floarea-soarelui pe bază de Arilex, care combate ambrozia, cânepa, chenopodium. Ambrozia, spre exemplu, poate reduce producțiile cu 20 până la 70% deoarece face culturile să sufere de pierdere de apă și substanțe nutritive.

“Viballa este cel mai inovator erbicid pentru combaterea buruienilor din floarea-soarelui. Este selectiv pentru toți hibrizii și se aplică în post-emergență, deci putem aplica Viballa pe orice hibrid convențional, Express sau Clearfield, deci nu contează ce fel de tehnologie și ce hibrid cultivăm. Viballa vă asigură siguranță, un nivel superior de combatere a buruienilor, are o eficacitate extraordinară împotriva buruienilor dificile și nu este influențat de condițiile climatice”, a explicat Maria Cîrjă.

Viballa a fost testat și înregistrat deja în foarte multe țări din Europa. Ungaria, de exemplu, a obținut o autorizare provizorie de la Ministerul Sănătății, iar din acest an Viballa este disponibil și la noi în țară. Un alt produs nou este Principal Forte, un erbicid post-emergent pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb, lansat, de asemenea, săptămâna trecută, care se adaugă portofoliului bogat alcătuit din Principal Plus, Principal, Mustang și Arigo.

“De ce să utilizăm erbicide în post-emergență? În primul rând pentru că vedem pe ce aplicăm erbicidul. Cultura este bine dezvoltată, avem un impact limitat al secetei sau al lipsei precipitațiilor și o fereastră foarte largă de aplicare. De asemenea, contextul legislativ este în continuă schimbare, dacă ne referim la legislația europeană, avem condiții din ce în ce mai severe pentru regimul de protecție a apelor subterane, dar și supraterane. Există un trend tot mai mare pentru aplicarea erbicidelor în post-emergență, cu doze reduse de aplicare”, a explicat aceasta.

Principal Forte, care în viitor îl va înlocui pe Principal Plus, conține în plus izoxadifen care ajută planta de cultură, pentru a metaboliza mult mai bine întreg erbicidul.

“Principal Forte nu trebuie aplicat fără Vivolt, deoarece adjuvanții au o foarte mare importanță în combaterea buruienilor. Principal Forte mărește fereastra de aplicare în post-emergență. Dacă eram obișnuiți cu erbicide în post-emergențe, aplicate între două-patru, două-șase, două-opt, de data aceasta putem să ne ducem cu Principal Forte până la nouă frunze”, a spus Maria Cîrjă.

În prezentarea tehnică, reprezentanta echipei de management a Corteva s-a oprit și asupra pachetului tehnologic Pixxaro Super.

“Pe lângă Cerlit, Floramix, Palas, Lancelot, Mustang, Bizon, Pixxaro, care se vinde deja de doi ani, este una dintre cele mai eficiente soluții pentru combaterea buruienilor dicotiledonate problemă. Pixxaro Super este pachetul care vă scapă de turiță, de ambrozie, de mac, de volbură, de chenopodium, de lobodă”, a punctat specialistul.

Cel din urmă produs prezentat a fost Verben, care a înlocuit fungicidul Evolus.

“Verben este tratamentul numărul unu pentru T1, pentru primul tratament la cereale, pentru că are în combinație cea mai eficientă moleculă pentru combaterea făinării, proquinazid. Verben, la fel ca Evolus, combate făinarea, rugina galbenă, septorioza, rugina brună, septorioza spicelor, sfâșierea frunzelor și, de anul acesta, va primi și înregistrarea pentru fuzarioza la spic”, a încheiat Maria Cîrjă.

Ligia VORO