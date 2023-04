50 de ani de inovație și compasiune la Târgu-Mureș

Distribuie

Jumătate de deceniu de la prima operație pe cord deschis

Data de 5 Aprilie a marcat împlinirea a 50 de ani de la prima operație pe cord deschis realizată în Transilvania. Evenimentul a fost marcat de Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant printr-o manifestare științifică în cadrul căreia s-au prezentat lucrări de profil, dar și prin două operații pe cord şi un implant de inimă artificială.

La Târgu-Mureș s-au format generații întregi de chirurgi

Joi, 6 aprilie, Sala Mică a Palatului Culturii a găzduit, pe lângă prezentări de lucrări științifice, și o festivitate dedicată evenimentului aniversar.

„Vreme de 50 ani, generaţii întregi de chirurgi cardiovasculari din Târgu Mureş au făcut ca inimile să bată şi timpul vieţii să curgă mai departe pentru oameni aflaţi, de multe ori, în situaţii limită. În urmă cu exact o jumătate de secol, la Târgu Mureş avea loc prima operaţie pe cord deschis din regiune. Performanţa de atunci a profesorului Ioan Pop de Popa, a Profesorului Radu Deac si a echipei din care au făcut parte doctorii Ilniczky şi Aczel venea la scurt timp după vizita la clinica de Chirurgie II şi Chirurgie Cardiovasculară din Târgu Mureş, a doctorului sud-african Christiaan Barnard, autorul primului transplant de cord din lume. Astăzi îi onorăm pe profesorii noştri. Şi o facem fără festivisme.

O echipă de 20 de specialişti în chirurgia cardiovasculară din România, Ungaria, Serbia, Croaţia, Polonia şi Germania se află chiar acum la Târgu Mureş. Ieri (miercuri, 5 aprilie) am realizat împreună două operaţii pe cord, iar astăzi am implantat o inimă artificială”, a arătat dr. Horaţiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.

Sursa Foto: Facebook Horațiu Suciu Echipa care a realizat operațiile

Pacientă de 12 ani, mini-recital la pian

Sara Tudose, din Brașov, a fost diagnosticată intrauterin cu o malformație congenitală cardiacă, a trecut prin patru operații, din care trei atunci când avea doar câteva luni de viață, și a dorit cu prilejul evenimentului să le mulțumească medicilor de la Târgu-Mureș printr-un mic recital de pian.

”Știu că medicii chirurgi au o aniversare specială și am să le cânt la pian. Eu fac pian de șase ani și un pic și m-am bucurat foarte mult că am putut să vin. Mă bucur că ne putem bucura de această experiență alături de doamna doctor Gozar și de toți medicii care ne ajută. Până acum am avut niște intervenții, dar le-am depășit și mă bucur de viață și părinții sunt mereu alături de mine. Eu mereu mă bucur de moment chiar dacă există momente mai tristă, mă înveselesc mereu”, a declarat aceasta.

Mama ei, Maria Tudose, ne-a explicat că vin o dată la șase luni la Târgu-Mureș și că se bucură că au găsit aici o echipă de oameni extraordinari.

”Venim la fiecare șase luni aici pentru că Sari are o inimioară mai specială și o dată la șase luni trebuie să ne asigurăm că totul funcționează în parametrii normali. Sara a fost diagnosticată intrauterin cu o malformație congenitală cardiacă, a fost fost operată când avea între trei și sașe luni, a avut patru intervenții și acum un an a mai avut o intervenție dar acum este foarte bine. Din afară pare imposibil, dar o dată ce ești pus în fața acestui fapt primești niște puteri de care nu știai că ești capabil. Este dificil, dar o dată ce începi să vezi că al tău copil este normal și începi să îl tratezi ca atare lucrurile se lucrurile se întâmplă normal. Aici am găsit pentru prima dată ajutor, adică încă intrauterin. Când am sesizat că este o problemă, am venit și am găsit tot sprijinul și de atunci și dna. dr. cardiolog care a diagnosticat atunci intrauterin, ne este alături de de acu 12 ani, deci avem încredere 100% totală. Este o echipă extraordinară, sunt profesioniști și noi ne simțim în siguranță și mulțumim Domnului că există astfel de echipe aproape de noi”, a spus aceasta.

Radu Deac prezent la prima operație de la Târgu-Mureș

Profesorul Ioan Pop de Popa, doctor docent, medic cardiolog, specialist în chirurgie cardiovasculară, considerat creatorul Școlii de Chirurgie Cardiovasculară modernă din România, realiza, la data de 5 aprilie 1973, la Clinica Chirurgicală 2 din Târgu Mureș, împreună cu o echipă de medici din care făcea parte și reputatul profesor Radu Deac, prima operație pe cord deschis din România.

Prezent la evenimentul aniversar, profesorul doctor, Radu Deac, a subliniat importanța recunoașterii performanțelor de la Târgu-Mureș, dar și cel mai important obiectiv al acestora, oferirea pacienților unei noi șanse la viață.

” Această aniversare este un moment de reflecție și de recunoaștere a tuturor eforturilor și contribuțiilor făcute de-a lungul acestor ani. Această realizare este rezultatul curajului, pasiunii și dedicării celor care au lucrat aici, precum și a colaborărilor și parteneriatelor care au contribuit la succesul și prestigiul Institutului. Să celebrăm împreună această jumătate de secol de excelență în inovație și compasiune. Aceste realizări au avut un impact pozitiv asupra vieții miilor de pacienți care au primit șansa de a trăi și de a se bucura de o calitate a vieții mult îmbunătățită, cum este cazul unuia dintre primii pacienți cu inimă transplantată la Târgu-Mureș care trăiește de 23 de ani cu o inimă a unui tânăr donator de 18 ani”, a spus acesta.

Clara Brânzaniuc, fost manager al Institutului Inimii și prof.univ.dr. Radu Deac

De asemenea, prof.dr. Radu Deac a subliniat curajul și pasiunea necesară obținerii de performanțe în domeniu.

”Într-o epocă în care inima era considerată sacră, chirurgii cardiovasculari, și cei din Târgu-Mureș, au avut curajul să pătrundă în această zonă de mister și să dezvolte tehnici care să salveze vieți. Timp de 50 de ani Institutul a demonstrat nu numai curaj, ci și o dorință constantă de a învăța, de a explora, de a îmbunătății metodele și tehnicile chirurgicale. Cercetarea medicală promovată și dezvoltată atât de Institut cât și de mediul academic al Universității de Medicină și Farmacie a facilitat calea dezvoltării de noi metode științifice și noi proceduri diagnostice și terapeutice”, a spus acesta.

Mara Togănel propune ca data de 5 aprilie să fie desemnată Ziua Chirurgiei Cardiovasculare

”Sunt 50 de ani atât de buni în folosul comunității și doresc să vă spun că, în timp ce urcam spre această sală cu dl profesor Radu Deac, mă gândeam că ar fi bine ca parlamentarii mureșeni să inițieze printr-un proiect de lege prin care data de 5 aprilie să fie desemnată Ziua Chirurgiei Cardiovasculare pentru că acest domeniu merită o astfel de recunoaștere. Voi face această propunere pentru parlamentarii mureșeni care să o ducă apoi în Parlamentul României.”

Soos Zoltan, primarul orașului Târgu-Mureș

”Noi, cei care trăim sau ne desfășurăm activitatea la Târgu Mureș avem obiceiul de a transmite mesajul nostru de salut-spunând: Te salut de la Târgu Mureș! Adică, din INIMA Transilvaniei-și aici, inia aceasta, pe lângă conotația geografică, are o mare însemnătate umană. Orașul nostru este un brand de țară-renumele lui fiind recunoscut și internațional, tocai datorită INMII! A unei inimi care în urmă cu o jumătate de secol, ne-a consacrat! Și povestea de succes, continuă și astăzi, grație specialiștilor de top, care activează la Târgu Mureș și care nu lasă firul poveștilor INIMI LOR să moară!”

Text și Foto: Sanda VIȚELAR