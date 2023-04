INTERVIURI. 11 elevi de la Gimnaziul ”Dacia” Târgu Mureș, calificați la olimpiade și concursuri naționale

Distribuie

11 elevi ai Școlii Gimnaziale ”Dacia” din Târgu Mureș s-au calificat la faza națională a unor olimpiade și competiții școlare. Patru dintre aceștia vor concura (sau au concurat deja) la Olimpiada Națională de Matematică, trei la Etapa Națională a Concursului de Geografie ”Terra” și câte unul la Olimpiada Națională ”Lectura ca abilitate de viață”, Olimpiada Națională de Matematică pentru Minorități, Olimpiada Națională de Informatică și Olimpiada de Limba și literatura maghiară maternă.

Cotidianul Zi de Zi vă invită, în rândurile de mai jos, să faceți cunoștință cu cei 11 elevi performeri, pe care i-am invitat să răspundă la un set de întrebări:

1) Te rog să te prezinți, cu nume și prenume, clasa și vârsta

2) Te rog să povestești despre olimpiada la care vei participa. În ce data va fi? Ce anume te atrage la materia respectivă?

3) Ce alte rezultate bune/ foarte bune ai mai obținut până acum la învățătură, competiții școlare?

4) Ce înseamnă pentru tine faptul ca ești elev la Școala Gimnazială „Dacia”?

5) Ce planuri de viitor ai în privința școlii?

Rareș Cojocnean: ”Matematica e pasiunea mea!”

1) ”Mă numesc Rareş Cojocnean, am 13 ani, sunt elev în clasa a VII-a A la Şcoala Gimnazială ,,Dacia” din Târgu Mureş.”

2) ”În primul rând, trebuie să recunosc că sunt foarte fericit că m-am calificat încă o dată la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică, matematica fiind pentru mine mai mult decât o disciplină școlară: e pasiunea mea! De fapt, fiecare problemă este pentru mine o provocare și fiecare rezolvare corectă înseamnă și mai multă bucurie. De aceea, am participat la Olimpiada de Matematică încă din clasa a IV-a, pentru clasa a V-a când am reușit să mă calific la etapa județeană. Din păcate, atunci nu am avut șansa să îmi valorific succesul, deoarece chiar înainte cu trei zile de desfășurare a probei, din cauza pandemiei, concursul a fost anulat. Totuși, știu că e important faptul că am muncit mult şi, deși pentru o perioadă lungă de timp nu au mai fost organizate concursuri, eu am continuat să lucrez și să mă pregătesc pentru ceea ce urma. Cred că astfel am ajuns anul acesta să pot participa la Olimpiada Naţională de Matematică ce se va desfăşura în perioada 10-14 aprilie la Cheile Grădiştei, Braşov.”

3) ”Pe scurt, în ce privește matematica, pot spune că sunt calificat pentru a doua oară la Faza Naţională a Olimpiadei de Matematică. De-a lungul timpului, am mai participat la peste 30 de concursuri interjudeţene şi judeţene și am fost premiat la fiecare dintre ele.”

4) ”Şcoala Gimnazială ,,Dacia” înseamnă, pentru mine, excelenţă! Și mai mult decât atât, din această școală am învățat că excelența se creează și se păstrează prin muncă, seriozitate și perseverență. Aceste valori ne sunt transmise întâi de toate, zi de zi, de către cei mai dedicați profesori, profesorii Școlii ,,Dacia”, cărora doresc să le mulțumesc pentru ajutor și pentru susținere.”

5) ”Recunosc că mi-aş dori să mă calific în fiecare an la Olimpiada Naţională de Matematică, iar cel puţin o dată să reușesc să mă calific la baraj… În ce privește școala mea de viitor, nu ştiu dacă îmi voi schimba părerea, dar ceea ce știu acum e că vreau să ajung licean la profilul matematică-informatică, la Colegiul Naţional ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş. Dar până atunci știu că mă așteaptă multe alte concursuri și multe probleme de rezolvat!”.

David Mathe: ”Matematica mă atrage”

1) ”Mă numesc Mathe David, am 14 ani și sunt elev în clasa a VII-a C la Școala Gimnazială ,,Dacia” Târgu Mureș.”

2) ”Olimpiada de Matematică este cea la care voi participa și ea reprezintă competiția supremă a elevilor. Concurența este enormă, lucru care într-adevăr îmi stârnește motivația și înflăcărarea. Sper să fie o experiență pe măsura așteptărilor și să o mai repet. Matematica mă atrage, atât prin complexitatea sa, cât și prin creativitatea și ingeniozitatea pe care o impune în rezolvarea problemelor. De multe ori, chiar la cele mai grele probleme, tot ce îți trebuie pentru a ajunge la rezolvare este o idee ingenioasă. Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică se va desfășura în perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Grădiștei, Brașov.”

3) ”Anul acesta școlar, am participat la trei concursuri județene la care am obținut locul întâi și patru concursuri interjudețene la care am obținut o mențiune, locul al doilea de două ori și locul întâi o dată.”

4) ”Pentru mine, este o onoare să pot duce mai departe lunga tradiție a școlii în domeniul olimpiadelor și să aduc numele școlii pe marile podiumuri. De asemenea, vreau să le mulțumesc profesorilor dedicați și serioși pentru că m-au ajutat să ajung aici.”

5) ”Mi-aș dori să mai particip la Etapa Națională a Olimpiadei de matematică în anii următori și să particip măcar o dată la proba de baraj. În privința liceului, dacă voi rămâne în Mureș, probabil că voi alege să merg la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, la profilul matematică-informatică, iar dacă voi pleca în alt oraș, voi încerca să merg la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.”

Tudor Octavian Șipoș: ”Matematica este limbajul Universului”

1) ”Numele meu este Șipoș Tudor Octavian, sunt în clasa a VI-a A la Școala Gimnazială „Dacia” și am 13 ani.”

2) ”În perioada 10-14 aprilie voi participa la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, ce se va desfășura la Slobozia, județul Ialomița. Matematica mă atrage deoarece este plină de logică și mi se pare că o pot regăsi în tot și în toate, ”Matematica este limbajul Universului” (Neil de Grasse Tyson).”

3) ”În anul școlar trecut am obținut mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, iar anul acesta participarea la Concursul LuminaMath mi-a adus o mențiune. De asemenea, am obținut locul al treilea la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, reușind, prin punctajul obținut să mă calific la etapa națională.”

4) ”Pentru mine, acest lucru reprezintă o onoare și o tradiție, deoarece și fratele meu a absolvit această școală și a reușit apoi, pe baza cunoștințelor acumulate, să studieze profilul dorit.”

5) ”Mi-ar plăcea ca în viitor să urmez pașii fratelui meu și să devin inginer.”

Radu Iudean: ”Matematica presupune logică”

1) ”Mă numesc Radu Iudean, sunt elev în clasa a VI-a A și am 13 ani.”

2) ”Voi participa la Olimpiada Națională de Matematică, ce se va desfășura la Slobozia, în perioada 10-14 aprilie. Matematica mi se pare interesantă fiindcă nu este vorba despre noroc, ci presupune logică.”

3) ”De-a lungul timpului, rezultatele mele la concursurile de matematică au fost bune. În anul 2022 am participat la un concurs interjudețean de matematică, desfășurat la Bistrița și am obținut mențiune.”

4) ”A fi elev la Școala Gimnazială „Dacia” înseamnă să am norocul de a benficia de condiții bune de învățare, de profesori buni și de colegi silitori.”

5) ”Doresc să mă pregătesc în continuare pentru a avea note bune, să particip la concursuri și de-acum înainte. În privința liceului pe care-l voi urma, încă nu am luat o decizie, mai e timp până atunci.”

Victor Nagy: ”Mă pasionează Limba și literatura română”

1) ”Victor Nagy e numele meu, am 13 ani și sunt elev în clasa a VI-a A.”

2) ”Olimpiada la care am reușit anul acesta să mă calific la etapa națională este Olimpiada Lectura ca abilitate de viață. Este un concurs care urmărește capabitățile de lectură, de înțelegere și interpretare a textului de diferite feluri. Etapa națională se va desfășura la finalul lunii aprilie și presupune o probă scrisă pe care o voi susține în Târgu Mureș și o probă orală ce va avea loc la Constanța. Mă pasionează Limba și literatura română, mă atrage fiindcă îmi permite să-mi dezvolt imaginația, să călătoresc cu mintea și sufletul în lumea cărților.”

3) ”Am participat de-a lungul anilor la numeroase concursuri de matematică și limba română, reușind adeseori să obțin punctaje mari concretizate în premii sau mențiuni. Notabilă este performanța din anul școlar trecut, când am participat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română desfășurată la Târgoviște. A fost o experiență care m-a îmbogățit sufletește!”

4) ”Faptul că sunt elev la această școală este o onoare. Sunt mândru că învăț la Școala Gimnazială „Dacia”!”

5) ”Între planurile mele de viitor se numără dorința de a îmi menține notele și rezultatele școlare bune, de a participa la viitoarele concursuri și olimpiade școlare.”

Constantin Șerban Stăncescu: ”Geografia îmi permite să cunosc noi teritorii din lume”

1) ”Sunt Stăncescu Constantin Șerban, am 13 ani și sunt elev în clasa a VI-a B.”

2) ”La finalul lunii martie, am participat la etapa județeană a Concursului Național de Geografie „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie” și am reușit să mă calific la etapa națională a acestei competiții. Această disciplină de studiu mă atrage prin faptul că îmi permite să descopăr și să cunosc noi teritorii din lume.”

3) ”Nu sunt un elev obișnuit cu participarea la concursuri școlare, am descoperit abia acum, prin intermediul Geografiei, spiritul acesta competițional. În ciuda acestui fapt, mă străduiesc să mă pregătesc zilnic pentru școală, iar rezultatele mele școlare sunt la înălțime. Mai ales la Geografie, unde am doar note de 10!”

4) ”Pentru mine, faptul că sunt elev la Școala Gimnazială „Dacia” reprezintă enorm; astfel, am ocazia să fiu pregătit de cadre didactice foarte bune și dedicate.”

5) ”Planurile mele de viitor vizează o carieră militară, astfel că îmi doresc să urmez un liceu în acest domeniu și apoi Academia Militară.”

Robert Wagner: ”Domeniul Geografiei mă atrage”

1) ”Mă numesc Wagner Robert, am 13 ani și sunt în clasa a VI-a B.”

2) ”Am participat în data de 25 martie la etapa județeană a Concursului Național de Geografie „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie”, iar în 13 mai voi participa la faza națională a acestuia. Domeniul Geografiei mă atrage, mi se pare interesant, iar informațiile consider că sunt extrem de utile.”

3) ”Pentru mine acesta este primul rezultat notabil la o competiție școlară, astfel că sunt fericit de performanța mea. De asemenea, mă bucură notele bune pe care le am și faptul că mediile mele sunt mari la toate materiile.”

4) ”Faptul că sunt elev la Școala Gimnazială „Dacia” mă motivează. Îmi doresc să reprezint școala la cât mai multe concursuri.”

5) ”Încă nu m-am gândit foarte bine ce voi face în viitor… Știu însă că acum îmi plac mult Informatica, Algebra și Geografia și, probabil, voi găsi o modalitate de a le îmbina cât mai eficient.”

Andrei Vântu: ”Îmi place foarte mult că la Geografie se folosesc din abundență materiale ilustrative”

1) ”Mă numesc Vântu Andrei, sunt elev al Școlii Gimnaziale „Dacia”, în clasa a VI-a B și am 12 ani.”

2) ”În data de 25 martie am participat la etapa județeană a a Concursului Național de Geografie „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie” unde am obținut un punctaj care mi-a permis calificarea la etapa națională a acestui concurs. Această etapă se va desfășura în format online în data de 13 mai 2023. Descoperirea informațiilor noi din această disciplină mă motivează foarte mult. Curiozitatea, nevoia de a acumula noi cunoștințe sau de a căpăta noi deprinderi sunt, de asemenea, alte motive care mă atrag să aprofundez această materie. Îmi place foarte mult că la Geografie se folosesc din abundență materiale ilustrative – imagini, scheme, filme, hărți.”

3) ”În clasa a V-a am obținut media generală 10 și premiul I, iar în acest an școlar am participat la mai multe concursuri de matematică și limba engleză, reușind să obțin rezultate bune și la acestea.”

4) ”Pentru mine, a fi elev la Școala Gimnazială „Dacia” înseamnă că sunt la locul potrivit. Este o școală care încurajează competiția și ne pune la dispoziție tot ce este necesar pentru a face performanță.”

5) ”Îmi doresc să mă pregătesc foarte bine și să obțin un rezultat frumos la concursul de Geografie. Vreau să continui să muncesc pentru a repeta performanța de anul trecut, anume aceea de a încheia anul școlar cu media generală 10.”

Porkolab Viktoria: ”Îmi place foarte mult să citesc”

1) ”Mă numesc Porkolab Viktoria, am 14 ani și sunt în clasa a VII-a D.”

2) ”Am reușit să obțin calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura maghiară maternă, competiție care se va desfășura în perioada 12 – 16 aprilie. Îmi place foarte mult să citesc, mă pasionează literatura fiindcă îmi oferă posibilitatea să învăț mereu ceva nou din fiecare lectură.”

3) ”Am participat până acum la mai multe olimpiade școlare, iar la învățătură am avut media 10.”

4) ”Pentru mine este o plăcere să fiu elevă la această școală. Îmi place atmosfera de aici, îmi plac profesorii. Sora mea cea mare a fost elevă aici, fratele meu este și el elev al Școlii Gimnaziale „Dacia”, în clasa a III-a. Totodată, tatăl meu este profesor aici. Constat, de asemenea, că școala arată din ce în ce mai bine.”

5) ”Sper ca în continuare să am rezultate la fel de bune, iar examenul de Evaluare Națională de anul viitor să fie un succes. Sunt optimistă și încrezătoare că voi ajunge la un liceu bun unde să pot studia materiile care mă pasionează.”

Patrick Chertes: ”Programarea este marea mea pasiune”

1) ”Mă numesc Chertes Patrick, sunt elev în clasa a VI-a D și am 12 ani.”

2) ”Am participat la Olimpiada de Informatică, etapa județeană OJI și etapa națională ONI. Etapa județeană a fost luna martie, iar cea națională a avut loc în perioada 1-4 aprilie 2023, la Târgu Mureș. De la o vârstă fragedă am vrut să știu cum funcționează calculatoarele și programele, să descopăr misterele ce se ascund în spatele lor. La vârsta de 6 ani am reușit să realizez primul meu program pe calculator, iar de atunci programarea este marea mea pasiune. Îmi exersez și dezvolt această preocupare atât sub îndrumarea profesorului de informatică de la clasă, cât și sub cea a profesorului din cadrul Centrului Județean de Excelență la Informatică al cărui membru sunt.”

3) ”Concursurile de Informatică nu îmi sunt străine. Este al treilea an consecutiv în care am participat la Olimpiada de Informatică, reușind de două ori să mă calific la Etapa Națională. Am la activ și mai multe participări la diferite concursuri de Matematică și, pe lângă toate acestea, mă străduiesc să am rezultate școlare foarte bune și la clasă. Pot spune că sunt mulțumit de faptul că în acest an școlar am doar note de 10.”

4) ”A fi elev la Școala Gimnazială „Dacia” înseamnă a avea parte de o atmosferă de învățare plăcută, de colegi minunanți și de dascăli profesioniști care ne ghidează pe drumul vieții.”

5) ”Mi-aș dori ca, după absolvirea clasei a VIII-a, drumul meu de școlar să continue la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” la profilul Matematică-Informatică și apoi vreau să mă îndrept spre o carieră în domeniul informaticii.”

Zoltáni Miklós: ”Îmi place Matematica, pentru că îmi plac provocările”

1) ”Mă numesc Zoltáni Miklós, am 12 ani și sunt elev la Școala Gimnazială ,,Dacia” în clasa a VI-a D.”

2) ”Am participat anul acesta la Olimpiada Națională de Matematică pentru școlile/ secțiile cu predare în limba maghiară care a avut loc în perioada 20-23 februarie 2023 în Arad. A fost prima mea experiență de acest gen și m-am simțit foarte bine. Cred că deja v-ați dat seama – îmi place Matematica, pentru că îmi plac provocările și e un lucru la care pur și simplu mă pricep. Participarea la olimpiadă a fost foarte distractivă, timp de patru zile am participat la diferite activități: am vizitat monumente istorice, am cutreierat orașul, am vizitat muzee și în final am încheiat cu un eveniment special – festivitatea de premiere a câștigătorilor olimpiadei, care s-a ținut într-un loc mai special, la biserică.”

3) ”Am participat și anul trecut la acest concurs, unde am obținut mențiune și pe lângă acestea, anul acesta am participat la încă o competiție de matematică ,,Zínyi Ilona”, etapa județeană, unde am obținut locul al șaptelea.”

4) ”Sunt foarte mândru de faptul că sunt elev la Școala Gimnazială „Dacia” și sunt recunoscător profesorilor care m-au ajutat și mi-au arătat că matematica poate fi distractivă, în special doamnei profesoare Hamar Erzsébet.”

5) ”În viitor aș vrea să continui să particip la diverse concursuri de matematică asemănătoare și sper să intru la un liceu bun, la secția de matematică-informatică.”

Mihaela Șanta, directoare: ”Rezultatele de excepție ale copiilor ne responsabilizează”

Activitatea Școlii Gimnaziale ”Dacia” din Târgu Mureș este coordonată de către prof. Mihaela Șanta, care a avut amabilitatea de a răspunde la un blitz-interviu.

Reporter: Cum vă simțiți în calitate de director al unei școli care are atât de mulți elevi participanți la olimpiade și concursuri școlare naționale?

Prof. Mihaela Șanta, directoarea școlii Gimnaziala ”Dacia” din Târgu Mureș: Școala Gimnazială „Dacia” din Târgu Mureș este o instituție de învățământ cu tradiție în formarea unor copii care au performanțe școlare deosebite. An de an, numeroși elevi ai școlii noastre participă la concursuri județene, interjudețene și la olimpiade școlare, mulți dintre aceștia reușind să se califice la etapele naționale. În acest an școlar sunt 11 elevi care ne-au reprezentat sau ne vor reprezenta școala la etapele finale ale olimpiadelor! S-ar putea crede că ne-am obișnuit cu aceste performanțe, că le percepem ca pe un lucru firesc, dar nu este deloc în felul acesta. Fiecare nouă reușită a copiilor ne emoționează, ne bucură, atât pe mine, cât și pe colegii mei. Aceste performanțe ne oferă posibilitatea de a simți satisfacția reușitei, a efortului depus cu folos, oferindu-ne totodată o motivație extrem de puternică pentru a continua pregătirea elevilor cu aceeași dăruire și implicare. Pe de altă parte, rezultatele de excepție ale copiilor ne responsabilizează. Conștientizăm că acești elevi au un potențial foarte ridicat, că au o deschidere spre aprofundarea diferitelor discipline, că sunt dornici să depună efort pentru a obține performanța, iar școala, prin dotările ei cu mijloace de învățământ moderne, prin nivelul și atractivitatea demersului didactic, prin activitățile pe care le inițiază și, nu în ultimul rând, prin resursa umană de care dispune trebuie să răspundă nevoilor acestor copii.

Rep.: Care este contribuția cadrelor didactice a căror activitate o coordonați în obținerea de către elevi a performanțelor școlare?

M.Ș.: Profesorul este persoana care inspiră, motivează şi oferă elevilor cunoştinţele necesare pentru ca aceştia să evolueze. Întotdeauna performanțele elevilor reprezintă rezultatul unei munci în echipă: profesor – elev – părinte. Elevii școlii noastre întâlnesc zilnic în sala de clasă cadre didactice calificate, dedicate, cu vocație și cu drag de copii. Însă, există și profesori care, prin profesionalism, implicare, empatie, printr-o aplecare atentă asupra nevoilor copilului, prin plăcerea de a preda, reușesc să trezească în sufletul copilului setea de cunoaștere și pasiunea pentru materia respectivă. Iar când are loc întâlnirea unui astfel de profesor cu elevi silitori și ambițioși, rezultatele de excepție nu întârzie să apară. Astfel de „întâlniri fericite” s-au petrecut și în cazul acestor 11 elevi la ale căror performanțe și-au adus aportul dascălii lor. Țin să le mulțumesc pentru toată dăruirea și munca depusă doamnelor profesoare de matematică Todoran Nicoleta și Stoica Angela care reușesc să facă plăcută, interesantă, captivantă și provocatoare pentru copii lumea cifrelor, iar roadele muncii dumnealor se văd în salba de premii cu care elevii noștri se întorc mereu de la concursurile de matematică. Apreciez în egală măsură și implicarea colegilor mei Hamar Erzsebet, Moldovan Alina, Gaspar Melinda și Magyari Levente care au reușit să trezească interesul elevilor pentru matematică, geografie, literatura maghiară sau informatică, punându-și amprenta asupra performanțelor la aceste discipline. Familia este și ea un factor important în aceste succese, ne bucurăm de sprijinul părinților și pentru aceasta le adresez gânduri de mulțumire.

A consemnat Alex TOTH