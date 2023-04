INTERVIU. Cristina Hidoș: “Voluntariatul este pentru cei care știu să privească în față cu îndrăzneală”

Distribuie

Cristina Hidoș a deținut, timp de un an, președinția Ligii Studenților din Târgu Mureș, coordonând evenimente care au adus în municipiu peste 1.000 de participanți. În interviul acordat ca laureat al Galei Mureșul Medical-Premiile Zi de Zi, tânăra ne oferă o lecție complexă despre voluntariat și beneficiile acestuia.

Reporter: În anul 2022 ați fost președinte al Ligii Studenților din Târgu Mureș. Ce activități și proiecte ați coordonat și ce provocări ați întâmpinat pe parcursul anului?

Cristina Hidoș: Anul trecut, fiind președintele Ligii Studenților, m-am implicat în toate proiectele pentru a asigura o bună desfășurare a acestora alături de colegii mei. Printre proiectele mari realizate se numără Simularea Examenului de Admitere, Conferința Neuron, Universitatea de Vară pentru Elevi, Festivalul studențesc Medifun în cadrul cărora am făcut parte din comitetul de organizare. Totodată, am avut onoarea de a fi președintele celei de a XXVI-a ediții a Congresului pentru Studenți, Tineri Medici și Farmaciști Marisiensis care a avut loc în luna mai și a găzduit peste 1.000 de participanți atât naționali, cât și internaționali. De asemenea, în luna februarie în urma izbucnirii războiului am reușit să ne mobilizăm și să organizăm o acțiune caritabilă și de ajutorare numită Împreună pentru Ucraina, am strâns donații, a fost organizată o campanie de donare de sânge, ulterior s-a deschis și o bancă de alimente pentru refugiații din Târgu Mureș. Nu pot spune că am întâmpinat multe provocări pe parcursul anului, iar dacă au fost, am trecut peste ele cu ușurință cu ajutorul echipei mele.

Rep.: Liga Studenților din Târgu Mureș a fost înființată în urmă cu 32 de ani. Ce schimbări a reușit să producă în tot acest timp și care sunt cele mai importante proiecte inițiate?

C.H.: Încă de la începuturi, Liga a fost mereu alături de studenți, reprezențând interesele acestora în forurile decizionale din cadrul Universității. Scopul nostru este de a sprijini studenții să se dezvolte atât din punct de vedere academic, cât și socio-cultural. Astfel, în cadrul Ligii există proiecte caritabile, sportive, proiecte de informare a populației, proiecte cu înclinație academică precum: Zilelor Educației Medicale, Conferința Neuron, Simularea Examenului de Admitere, Congresul Marisiensis și proiecte social-culturale cum sunt Festivalul Medifun, Concertul de Colinde. Desigur, aici sunt enumerate doar câteva dintre proiectele ce se desfășoară în decursul unui an.

Rep.: De ce este important pentru un student să se implice în activități de voluntariat?

C.H.: Voluntariatul este o oportunitate extraordinară pentru cei curtați de gândul că pot schimba lucrurile în bine, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. Voluntariatul este pentru cei care știu să privească în față cu îndrăzneală, pentru cei care au visuri și își antrenează zi de zi voința de a le atinge. Voluntariatul privit din afară, uneori, poate părea o activitate de genul “hai să nu stau acasă” dar, odată ce încalți bocancii voluntarului, după o perioadă constați că ai dobândit beneficii ce te vor ajuta toată viața. Ai mult mai multă încredere în tine, îți îmbunătățești competențele în comunicare, lucrul în echipă, negociere, disciplină, îți dezvolți capacitatea de leadership, de organizare personală, știi să-ți prioritizezi activitațile, faci networking. Toate acestea enumerate sunt câteva beneficii care, după ce ai părăsit băncile facultății sunt absolut necesare în activitățile viitoare.

Rep.: Dumneavoastră de ce ați ales să vă implicați?

C.H.: Am cunoscut avantajul voluntariatului în urmă cu mulți ani, iar în anul 1 am avut șansa de a deveni membru activ în Ligă, o șanșă pe care am luat-o fără a clipi. La început m-am implicat în numeroase proiecte mici pe diferite departamente pentru a descoperi ce arie de activitate mi se potrivește. La momentul respectiv departamentul care mi-a captat atenția a fost departamentul de educație medicală. Am început să coordonez proiectul Transmed, acesta consta într-un schimb de experiență interuniversitar pentru studenții mediciniști din întreaga țară. Anul următor am devenit coordonator al proiectului, ulterior din dorința de a mă implica cât mai mult am aplicat pentru funcția de Ofițer Local pentru Departamentul de Educație Medicală. În anii de activitate în cadrul Ligii am făcut parte din numeroase comitete de organizare, a Congresului Marisiensis, a Festivalului Medifun, a Universității de Vară pentru Elevi, toate aceste interacțiuni m-au învățat să manageriez o echipă, să lucrez cu voluntarii și cu diferite instituții, dar cel mai important m-au învățat cum să gestionez evenimentele într-o situație dificilă.

A consemnat Iris GRAUR