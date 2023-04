Lactatele Mirdatod, de 18 ani prezente la Agraria

Distribuie

Nicio ediție Agraria fără lactatele de Ibănești. Cam așa am putea traduce ediția 2023 a prestiogiosului eveniment dedicat fermierilor din Transilvania care și-a consumat ediția cu numărul 27 în perioada 21-24 aprilie, în Jucu, județul Cluj. Ediția din acest a prilejuit și un moment aniversar pentru SC Mirdatod Prod SRL, majoratul, compania condusă de frații Mircea și David Todoran fiind pentru a 18-a oară prezenți la Târgu Agraria.

„În acest an facem majoratul aici la Agraria. De 18 ani participăm la acest eveniment deosebit pentru agricultura românească, cu precădere cea din Transilvania. Este foarte important pentru noi să participăm la Agraria, locul unde ne întâlnim cu majoritatea fermierilor. Aici, la începutul prezenței noastre în urmă cu 18 ani am găsit mulți fermieri care acum își valorifică laptele, materie primă pentru produsele noastre. Tot aici ne-am găsit și desfacere. Aici suntem mândri, aici suntem în Ardeal, o comunitate de oameni care ne respectăm unul pe altul și care dorim să putem produce lapte cu materie primă românească, noi să-l procesăm, iar consumatorul să ne cumpere produsele. Toate lacatele de Ibănești au ca și materie primă doar lapte crud românesc colectat de la peste 4.000 de fermieri”, ne-a declarat Nicu Bumb, inginer șef în cadrul SC Mirdatod Prod SRL.

Oferta Bio

Oferta Mirdatod Prod a fost și de această dată îmbogățită cu noi produse, cele bio făcându-și loc alături de produsele deja consacrate din portofoliu. „Nu lipsește de la standul nostru Regina produselor lactate românești, Telemeaua de Ibănești, produs care se bucură de cea mai mare recunoaștere care o poate primi un produs românesc, Denumirea de Origine Protejată (DOP) la nivel european. În decursul acestui an certificăm acest produs și la nivel mondial. Ca și noutăți, am venit cu o serie de produse bio. Prima dată am fost cu produse bio în perioada 2007- 2011, doar că atunci cumpăram cu 30% laptele mai scump și-l vindeam la același preț. Am certificat la sfârșitul anului 2022 din nou unitatea cu produse bio. Cum se poate vedea și la stand, sunt produse noi, cașcavalul bio, urda bio, smântâna bio. Există un segment de piață pentru produsele bio. Noi prin ceea ce facem încercăm să dezvoltăm acest segment, chiar dacă laptele bio e cu 30% mai scump. Trebuie să înțeleagă consumatorul că toate produsele care le avem noi sunt produse ecologice, doar că nu avem pe toate eticheta bio. E ca și un șofer care face parcări laterale la milimetru, dar n-are permisul de conducere, permis care de fapt înseamnă certificarea ecologică”, a precizat ing. Nicu Bumb.

Ce urmează?

„Vrem să mai certificăm un produs nou la nivel european. Cel mai probabil va fi vorba de un iaurt, produs cu indicație geografică protejată”, a precizat reprezentantul Mirdatod Prod. Lupta pentru un consumator conștient de valoarea produsului care-l consumă continuă pentru producătorul de lactate din Ibănești. „Sperăm ca piața să-și dea drumul, să putem vinde în continuare, în condițiile în care au scăzut vânzările foarte mult. Intră pe piața de la noi produse din afară foarte ieftine la 13-14 lei kilogramul de cașcaval, când prețul de producție este peste 30 lei la kilogram la noi. E destul de greu, dar cred că consumatorul o să înțeleagă să cumpere în continuare produse românești, asta însemnând că vom menține în continuare fermierii români, noi, procesatorii români iar consumatorul la rândul lui va fi foarte sănătos. Toată trasabilitate, de la furcă la furcuiță, ce găsiți la produsele noastre este naturală. Singurul conservant pe care îl folosim este sarea dintr-o fântână de la Orșova, o sare naturală cu un conținut de calciu și magneziu ridicat, care dă o calitate superioară produsului finit”, a precizat Nicu Bumb.

Gustul adevărat apreciat de consumator

Satisfacția văzând consumatori la stand gustând din lactatele de Ibănești este un motiv de mândrie pentru reprezentantul Mirdatod. „Niciodată de când participăm la Agraria standul nostru nu a fost gol. Chiar știu acum, cu greu lumea își putea face loc să deguste din produsele noastre. Lumea gustă, le place, e mândră să discute cu noi, cei care dăm viață acestor produse. Cum vine aprovizionat un loc unde se vând lactatele de Ibănești, imediat acest se golește datorită vânzării. Consumatorul începe să aprecieze gustul adevărat de lapte care se regăsește în produsele noastre. Chiar dacă mă repet, toată trasabilitatea, de la furcă la furculiță este una naturală cu lapte românesc. N-am cumpărat un litru de lapte din străinătate, am ținut aproape de producătorii noștri și sper că și în continuare să putem face acest lucru, să lucrăm cu lapte românesc, cu forță de muncă românească astfel ca la final toată trasabilitatea produselor noastră să fie 100% românească”, a spus ing. Nicu Bumb.

Lactatele de Ibănești sunt prezente la toate evenimentele importante, atât în țară cât și în străinătate, Agraria fiind un punct de referință în acest sens. „Sincer, nici nu pot să îmi dau seama la cât de multe evenimente participăm ca și expozanți. Dacă aș putea să onorez toate evenimentele, ar trebui ca săptămânal să fim cu produsele noastre la un târg sau expoziție. Am început să mergem la evenimentele mai mari cum este și Agraria unde avem întâlniri cu fermierii, cu producătorii de utilaje, lucru care s-a și întâmplat, întâlnire în urma căruia am utilat noua fabrica de la Reghin. Ne-am axat pe evenimentele mai mari, mai puțin pe cele mai mici, în condițile în care trebuie să și muncim, nu doar să participăm la evenimente. Cu siguranță, de la marile evenimente nu vom lipsi”, a explicat reprezentantul Mirdatod Prod.

Rolul Statului

Nu putem exclude din ecuație Statul, mai exact rolul acestuia în ce privește sprijinirea producătoriulor autohtoni, implicit a producătorilor care oferă materia primă necesară. „Cel mai important rol al Statului este să ajute fermierul în criza aceasta a laptelui, cu o subvenție de 0,50 lei pe litru de lapte materie primă. Ar fi foarte important ca fermierul să reziste și atunci noi putem să vindem un produs la un preț mult mai jos, ca să fim competitiv cu produsele care vin din afară. V-am spus, vine lapte din afară, lucru care nu e deloc ok. Noi ne dorim să ținem aproape de fermierul român, să lucrăm cu lapte românesc și să vindem produse cu toată trasabilitatea românească în toată hipermarketurile de la noi din țară și din zona intra și extracomunitară. Până la o viitoare întâlnire, lumea să cumpere sănătătos, nicio zi din cele șapte, fără produse lactate de Ibănești pe care le guști și nu te mai oprești. Poftă bună!”, a conchis ing. Nicu Bumb.

Alin ZAHARIE