Cât costă masa pacienţilor de la Spitalul de Urgență Târgu Mureş?

Distribuie

În cursul zilei de joi, 11 mai, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, deputatul social-democrat Florin Buicu, a anunţat că, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, CJAS Mureș şi Ministerul Sănătății trebuie să se sesizeze cu privire la faptul că la nivelul SCJU Târgu Mureş nu sunt respectate normele legale cu privire la alocaţia zilnică pentru hrana pacienţilor.

„La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, prevederile Legii sănătății 95/2006, articolul 292, nu sunt respectate. Consiliul de Administrație al SCJU Târgu Mureș, CJAS Mureș, Ministerul Sănătății trebuie să se sesizeze pentru nerespectarea legii și să ia măsurile care se impun. Având în vedere faptul că începând cu 1 iunie 2022, plafonul zilnic pentru asigurarea hrana pacienților din spitalele din România a crescut de la maxim 11 lei/zi la minim 22 lei/zi, prin modificarea Legii sănătății, bani asigurați de Casa de Asigurări de Sănătate prin transferuri de la Bugetul de Stat, mă așteptam ca pacienții din România să simtă aceasta îmbunătățire. În loc să primească mâncare de 22 lei/zi, pentru că primește acești bani de la casa de asigurări, spitalul furnizează mâncare de maxim 10 lei/zi”, a scris acesta pe Facebook.

De asemenea, deputatul Florin Buicu a arătat, conform unui articol publicat de www.dcmedical.ro că sesizarea a plecat de la un pacient „şi pornind de la solicitarea acestui pacient de la spital, am luat cifrele din bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș și ce am constatat? Că-n ultimele șase luni ale anului trecut au solicitat către Casă, au facturat și au primit banii pentru 22 lei pe zi pentru fiecare pacient pe care l-au avut internat. În schimb, uitându-mă în cifrele cheltuite în hrana pentru oameni, am constatat că de fapt cheltuiala pentru mâncare este la jumătate.”

La solicitarea Zi de Zi, Compartimentul de Relaţii cu Publicul al SCJU Târgu-Mureş, a arătat că sumele la care se face referire pentru norma de hrană au intrat cu întârziere în bugetul spitalului. Publicăm în continuarea punctul de vedere transmis de SCJU.

„În luna iunie a anului 2022, în ședința Comitetului Director s-a aprobat majorarea alocației de hrană la 22 de lei/zi pentru pacienții internați în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, conform art. 229 alin. (5) din Legea 95/2006 actualizată și republicată și a Ordinului ministrului sănătății nr. 1488/2022.

Sumele aferente normei de hrană majorată au fost alocate/ finanțate cu întârziere de către Casa de Asigurări de Sănătate. Astfel, pentru lunile iunie-iulie fondurile aferente alocației de hrană au fost virate în contul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș în data de 30 septembrie 2022, pentru lunile august-septembrie banii au intrat în conturile spitalului în data de 23 noiembrie 2022, pentru octombrie-noiembrie în 21 decembrie 2022, iar pentru decembrie în 23 decembrie.

Toate sumele încasate de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru alocația de hrană au fost cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului la articolul bugetar 20.03.01 – Hrană pentru oameni și s-au utilizat și se utilizează strict pentru achiziția de alimente, conform solicitărilor Blocului alimentar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Având în vedere că banii pentru norma de hrană au fost alocați și au intrat cu întârziere în contul spitalului, precum și faptul că hrana pacienților este preparată pe regimuri, în funcție de recomandările medicilor, în anul 2022 nu rezultă, și nici nu are cum, o medie de 22 de lei/zi/pacient.

Menționăm că pentru fiecare regim/pacient au fost asigurați factorii de nutriție și caloriile necesare în meniu”, se arată în documentul transmis.

Sanda VIŢELAR