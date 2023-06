Proiectele Erasmus+, în atenția elevilor de la ”Blaga”

Distribuie

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din municipiul Reghin începe să prindă tot mai intens gustul proiectelor Erasmus+. Începute în 2022, ele vor continua în toamna acestui an, în Serbia, prilej pentru elevii de la ”Blaga” să lucreze alături de colegi din Serbia, Bosnia-Herțegovina, Croația, Belgia, Germania, Slovenia.

„Participarea la proiecte Erasmus+ este un mare câștig pentru orice școală, iar pentru Liceul Teoretic Lucian Blaga proiectele educaționale sunt o prioritate. Primul nostru proiect Erasmus+ (pe atunci Socrates/Comenius) a fost câștigat în 2022, Eva goes Europe, cu parteneri din Austria, Germania, Belgia și Polonia. În septembrie 2023, vom participa la Sid, Serbia, la un festival de teatru internațional (11 instituții din Serbia, Bosnia-Herțegovina, Croația, Belgia, Germania, Slovenia și România). Elevii vor colabora în echipe mixte, internaționale în ateliere artistice, de team-building, de rezolvare de probleme, de voluntariat etc. Astfel, ei beneficiază timp de o săptămână de un program variat de educație nonformală care formează caractere și dezvoltă competențe de viață”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatorul proiectului.

Erasmus+, pe gustul elevilor de la ”Blaga”

„Este al doilea an când particip la un program Erasmus + și pot să afirm că este o experiență absolut extraordinară, de care nu te poți despărți niciodată. Nu pot începe să exprim în cuvinte cât de mult te poate dezvolta, atât academic, cât și social un astfel de program. Pe tot parcursul acestuia, înveți lucruri minunate despre alte nații, alte tradiții, obiceiuri și pur și simplu alte stiluri de viață. Fiecare zi este o nouă provocare ce-ți dezvoltă atât mintea, trupul, cât și sufletul, astfel că nu te poți plictisi sau sătura. Consider că un program precum cel Erasmus + te poate ajuta să devii o persoană mai bună și îți poate îmbunătăți abilitățile sau îți poate dezvolta unele noi. Sunt profund recunoscătoare școlii că mi-a dat această oportunitate pe care o recomand tuturor!”, a precizat Bogdan Mara, elevă în clasa a XI-a D la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Reghin.

„Am încercat întotdeauna să fiu implicat în activități extrașcolare, iar prin intermediul liceului nostru am reușit să particip în cadrul proiectului Erasmus+ „Bina Mira”, în acest an pentru cea de-a doua oară. Acest program m-a ajutat și dezvoltat pe multe planuri, precum civic, social, cultural și intercultural. Este o experiență ce merită trăită de orice elev sau student cel puțin o dată. Pentru mine a fost una dintre cele mai deosebite și mai frumoase experiențe din viață, la care mă voi gândi mereu cu drag și de care îmi va fi dor”, a spus Ciprian Căprar, elev în clasa a XI-a A.

„Proiectul Erasmus + este o experiență care m-a ajutat foarte tare să îmi dezvolt abilitățile de muncă în echipă, să înțeleg mai bine alte culturi, alte nații și să îmi fac prieteni noi. Este al doilea an când am șansa să fiu parte din echipa care reprezintă liceul nostru în acest proiect și sunt foarte încântată să mă bucur de tot ce are de oferit această experiență. Consider că este o oportunitate pentru noi, elevii de liceu, să învățăm lucruri noi și să ne dezvoltăm, este o șansă pe care o primești o singură dată în viața și de care trebuie să te bucuri la maxim!”, a precizat Iulia Petra, elevă în clasa a X-a D.

”Este al doilea an când particip în Programul Erasmus+, este atât o provocare cât și o experiență de neuitat. M-a ajutat să îmi înfrunt anumite temeri, am întâlnit persoane minunate cu care în continuare țin legătură, am avut oportunitatea să văd diferite culturi, să mă dezvolt ca persoană și sunt sigură că acest an va vi la fel de frumos chiar și mai memorabil”, a menționat Mara Dumitrache, elevă în clasa a X-a D.

„De când mă știu, am fost o persoană extrovertită, care și-a dorit mereu să fie înconjurată de persoane, cu care ori să colaborez în ceea ce privește munca, ori doar să mă simt bine. Și, după ce am participat într-un program Erasmus+ și urmează să mai particip într-unul, am ajuns la concluzia că acest lucru este, pentru un elev de liceu sau student, prilejul perfect pentru a își cunoaște anumite trăsături în ceea ce privește interacțiunea socială. Oportunitățile pe care participarea într-un astfel de program ți le poate oferi sunt cu adevărat incredibile, și, cel puțin în cazul meu, îți pot crea amintiri pe care să ți le aduci aminte toată viața, și de care să fii mândru că ai avut ocazia să le ai”, a transmis Șerban Bloj, elev în clasa a XI-a C.

„Dacă mi-ar fi spus cineva că o să am șansa să fac parte dintr-un program Erasmus+ doi ani consecutiv, cu siguranță aș fi răspuns că ar fi prea frumos ca să fie adevărat. Însă acest lucru chiar s-a întâmplat. Experiența pe care am trăit-o anul trecut alături de oameni atât de frumoși, va avea întotdeauna un loc special în sufletul meu. De la lecțiile de pantomimă care mi-au deschis porți noi până la oportunitatea de a învăța despre alte culturi, participarea mea la proiectul Bina Mira m-a ajutat să mă redescopăr atât pe mine cât și pe cei din jurul meu. Aștept cu nerăbdare plecarea spre Serbia, și sunt convinsă că și anul acesta va fi la fel de memorabil”, a arătat Alexandra Bîrsan, elevă în clasa a XI-a D.

Alin ZAHARIE