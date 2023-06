INTERVIU cu Ballai Levente, șef de promoție la Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu”

Distribuie

Ballai Levente este unul dintre șefii de promoție de la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, care a terminat cei patru ani de studii cu media 9.00. Levente a vorbit vineri, 16 iunie, despre pasiunile sale și despre parcursul său școlar în cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Cu ce medie ai terminat cei patru ani de liceu și care au fost motivațiile tale spre a obține această medie?

Ballai Levente: Am absolvit cu media 9.00, iar motivația a fost de a fi mai bun decât ceilalți. Sunt competitiv, mereu așa am fost. Voiam să am un viitor mai bun.

Rep.: Care este secretul unor astfel de rezultate atât de bune?

B.L.: Eu am învățat cu muzică mereu. Pe muzică învățam, iar așa am fost mai motivat să învăț. Învățam mai bine și mai mult în felul acesta.

Rep.: Cum ți-ai păstrat motivația în toată această perioadă de timp?

B.L.: De exemplu, învățam câte o oră, iar apoi mă odihneam câte zece minute. Ori jucam șah și căutam mereu să fac ceva ce îmi place. Motivația mi-am păstrat-o mereu din dorința de a ajunge mai sus și de a avea un viitor mult mai bun.

Rep.: Cum ai făcut față materiilor mai dificile și care au fost acestea pentru tine?

B.L.: Pentru mine, materia mai grea a fost Matematica. Am doi profesori acum care mă ajută la Matematică în particular. Acum că știu mult mai bine Matematică și mă descurc, îmi place. Am început din clasa a IX-a să învăț pentru examenul de Bacalaureat. Am încercat mereu să lucrez suplimentar ca să văd rezultate frumoase.

Rep.: Ai participat la activități școlare sau extrașcolare care au avut un impact asupra parcursului tau?

B.L.: Am avut de exemplu, un joc de teatru la școală, la începutul clasei a IX-a. Am jucat rolul Micului Prinț și simt că am cunoscut oameni buni care m-au motivat să merg mai departe și să am rezultate frumoase.

Rep.: Ce strategii de învățare ai folosit pentru a-ți consolida cunoștințele?

B.L.: Așa cum am spus, învățam pe muzică și așa învățam mult mai repede și mai ușor. Dacă aveam nevoie, vorbeam cu părinții mei sau cu fratele meu pentru a mă ajuta când nu știam, sau întrebam profesorul la școală pentru informații suplimentare.

Rep.: Care sunt pasiunile tale din viața de zi cu zi?

B.L.: Șahul. Joc șah competitiv, așa mă relaxez atunci când fac pauză la învățat. Joc șah de trei, patru ani. Tata m-a învățat acest joc. Am participat la o competiție de șah și am luat locul III pe județ. Mai fac sport, înot de performanță de aproximativ șase ani, dar nu am participat la concursuri, deși mi-aș dori.

Rep.: Cum ai reușit să te împarți între școală și viața ta personală?

B.L.: La școală am fost serios și cu profesorii, dar și cu colegii mei în clasă și atunci acasă eram mai lejer, făceam doar exerciții suplimentar. Când terminam ce aveam de făcut, mergeam la sală.

Rep.: Care sunt planurile tale în ceea ce privește viitorul tău?

B.L.: Vreau să merg la facultate și să învăț programare pe calculatoare. Vreau să merg la Universitatea Sapientia din Târgu Mureș, la Mecatronică.

Rep.: Programarea este o altă pasiune pentru tine?

B.L.: Da, este o pasiune. Încă din copilărie mi-a plăcut acest domeniu. Îmi place să știu programare și să lucrez cu calculatoare.

Rep.: Cum te pregătești pentru examenul de Bacalaureat?

B.L.: Fac exerciții eu singur, iar apoi îi duc profesoarei să corecteze. Sau iau eu baremul de pe internet și mă corectez singur. Am început să învăț pentru Bacalaureat din clasa a IX-a, la Română, Matematică și Biologie.

Rep.: Pe care dintre aceste trei materii te simți cel mai stăpân și cel mai pregătit?

B.L.: La Biologie mă simt cel mai pregătit.

A consemnat Diana CĂRBUREAN