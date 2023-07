Adiana Com – Furnizor de bază pentru constructori

Distribuie

Adiana Com, furnizor de încredere pentru constructorii mureșeni, este prezentă de aproape 20 de ani pe piața locală. Înființată în anul 2004, Adiana Com operează din două puncte de lucru, unul situat în municipiul Târgu Mureș, pe strada Dezrobirii nr. 40, și celălalt în Reghin, pe strada Apalinei 39, iar seviciile de consultanță și transport sunt gratuite.

Compania mureșeană Adiana Com este un furnizor de încredere al unei game variate de materiale de construcții, oferind soluții complete și calitative pentru proiectele de construcție și renovare ale clienților săi. Pe lângă gama existentă de produse, inclusiv materiale de construcții, izolații, sisteme de acoperișuri, lavabile, cărămidă, BCA și finisaje și amenajări interioare, Adiana Com depune eforturi constante pentru a-și diversifica și extinde continuu gama de produse disponibile. Astfel, în prezent, pe lângă toate acestea, Adiana Com comercializează cu mândrie și sortimente variate de lemn de înaltă calitate, gresie și faianță, uși robuste, articole sanitare moderne și în curând va adăuga și parchet la portofoliul său diversificat.

Gama de produse din magazin și depozit este foarte largă, iar în cazul în care există cereri pentru comenzi speciale, acestea pot fi onorate grație unor parteneriate solide pe care le are firma mureșeană cu producători și distribuitori importanți din piața materialelor de construcții.

La sediul societății este disponibilă și o mașină de colorat pentru personalizarea culorilor vopselelor dorite de clienți. De asemenea, Adiana Com execută lucrări cu buldoexcavator: săpat fundații, șanțuri și amenajat drumuri.

Lanțul de aprovizionare și comercializare este completat de departamentul de distribuție, mai exact transport la domiciliu cu livrare gratuită pe raza județului Mureș, cu diferite tipuri de mașini cu macara. Adiana Com este o companie dedicată materialelor de construcții care susține cu mândrie economia orașului. Cu o tradiție puternică și o încredere solidă în calitatea produselor sale, Adiana Com a devenit un pilon important în dezvoltarea comunității locale.

Pentru a se menține în pas cu cerințele pieței și a-și extinde afacerea, Adiana Com a investit considerabil în dezvoltarea online. Cu un magazin online în continuă actualizare, disponibil pe site-ul www.adianacom.ro, clienții beneficiază acum de o experiență de cumpărături facilă și accesibilă din confortul propriei locuințe.

Fondată ca o afacere de familie, Adiana Com a cunoscut o creștere semnificativă de-a lungul timpului. În anul 2022, compania a fost în măsură să extindă orizonturile prin crearea a două companii subsidiare. Adnity Logistic se ocupă de transport intern și extern de mărfuri agabaritice, asigurând o logistică eficientă și fiabilă pentru clienții săi.

De asemenea, Adiana Com a lansat Adnitech Concept, o companie specializată în construcții rezidențiale. În prezent, Adnitech Concept are în desfășurare un șantier de case în Sâncraiu de Mureș și două șantiere de apartamente în Târgu Mureș. Prin experiența acumulată pe parcursul anilor, Adnitech Concept oferă soluții personalizate și de înaltă calitate pentru clienții săi. ”Suntem o echipă ambițioasă și pregătită din punct de vedere tehnic. Ne documentăm constant și suntem mereu la curent cu cele mai noi tendințe din domeniul materialelor de construcții. Oferim consultanță tehnică pentru proiectele pe care le au clienții în derulare și asigurăm informații precum: calculul diferitelor consumuri specifice (exemplu: consumul de mortar pentru zidărie), metodele de utilizare și aplicare a diverselor materiale etc”, spun reprezentanții Adiana Com.

În această perioadă în care piața imobiliară și cea a construcțiilor se confruntă cu o scădere, Adiana Com se străduiește să se diferențieze prin diversificarea gamei sale de materiale, oferind clienților oportunitatea de a achiziționa totul dintr-un singur loc, la un preț corect. Această abordare îi menține într-o dezvoltare permanentă și într-o căutare continuă de personal de calitate și parteneri noi, astfel încât să poată satisface cerințele clienților săi în mod constant.