Dauer – durabilitate și eficiență energetică pentru generațiile viitoare, conform noului standard nZEB

Distribuie

Știați că toate construcțiile noi și renovările majore din România trebuie să respecte noul standard nZEB (nearly Zero-Energy Building), adoptat la nivel european? Acesta presupune un grad ridicat de eficiență energetică a clădirilor și reducerea dependenței de sursele de energie poluante, pentru a proteja mediul și pentru a crește calitatea vieții locatarilor.

Acest standard nu se referă la faptul ca o clădire să nu consume deloc energie pentru necesități care includ, în principal, încălzirea, apa caldă menajeră, răcirea, ventilarea și iluminatul. Înseamnă să consume aproape aceeași cantitate de energie cu cea pe care o produce. Altfel spus, diferența dintre energia consumată și cea produsă să fie zero – sau cât mai aproape de zero. Iar acest echilibru se atinge prin două direcții concomitente: – folosirea de surse regenerabile; – atingerea unui grad înalt al eficienței energetice.

Compania Dauer urmărește și respectă cele mai noi cerințe din domeniu. Toate produsele și serviciile se aliniază noului standard nZEB (nearly Zero-Energy Building). Cu un portofoliu bogat de proiecte complexe și cu o echipă profesionistă, Dauer se adresează atât persoanelor fizice care își construiesc sau își renovează locuințele, cât și constructorilor, dezvoltatorilor imobiliari sau proprietarilor de clădiri comerciale sau industriale.

Compania oferă servicii de consultanță, proiectare, montaj și comercializează:

tâmplărie PVC;

tâmplărie aluminiu;

pereți cortină;

fațade ventilate;

balustrade din sticlă securizată și laminată;

sisteme de umbrire;

uși secționale rezidențiale și industriale.

Standardul nZEB presupune tâmplărie eficientă energetic. Astfel, Dauer comercializează produse de la furnizori de renume din domeniu. Dacă vorbim despre sisteme de profile din PVC, mărcile Rehau, Salamander sau Veka au ca atuuri principale accesibilitatea, durabilitatea și confortul.

Acestea sunt echipate cu feronerie fiabilă și rezistentă, ROTO – Germania sau MACO – Austria, lideri europeni în producția de feronerie. Iar sticla de la Saint Gobain întregește o fereastră sigură și performantă. În ceea ce privește sistemele de profile din aluminiu, recomandăm produsele de tâmplărie moderne, cu funcționalități și design personalizat și sustenabil ale partenerilor noștri Alumil, Aluprof, Schüco sau Reynars.

Clienții Dauer beneficiază de montaje profesionale ale produselor achiziționate, precum și de atenția sporită la detalii și de încrederea echipelor noastre de montaj.

Un montaj ca la carte reprezintă garanția unei exploatări corecte, de lungă durată, a sistemelor de tâmplărie.

Dauer asigură:

montajul cu folii și spumă;

Este o metodă eficientă de montaj a ferestrelor, potrivită atât pentru clădirile noi, cât și pentru renovări. Această soluție implică aplicarea unor folii de etanșare pe ramă și pe peretele din jurul ferestrei, urmată de umplerea spațiului dintre rama ferestrei și perete cu spumă poliuretanică. Este potrivită atât pentru montajul la mijlocul peretelui, cât și pentru cel la fața exterioară, folia utilizată la interior și exterior asigurând etanșeitate optimă.

montajul cu benzi de etanșare;

Dacă este realizat la fața exterioară, montajul tâmplăriei cu benzi expandabile poate îndeplini cerințele pentru casele pasive, nefiind condiționat de tipul de materiale de construcție și nici de dimensiunea termoizolației. Are avantajul de a reduce pierderile de căldură și de a izola fonic, fiind o metodă simplă și rapidă de instalare a tâmplăriei.

montajul cu bandă și folii de etanșare;

Pentru o izolare superioară, se pot combina cele două tipuri de montaj prezentate anterior și anume, se poate înlocui spuma poliuretanică cu banda de etanșare precomprimată. Este important să se ia în considerare dimensiunea golurilor dintre rama ferestrei și perete și să se aplice banda de etanșare în cantități adecvate pentru a preveni deformarea ramei ferestrei sau crearea de presiune excesivă.

montajul în precadre;

Această soluție de montaj în exteriorul zidăriei este recomandată pentru casele eficiente energetic sau pasive. Precadrul se montează în exteriorul zidului, astfel fiind reduse la maxim punțile termice din jurul ferestrelor și al ușilor. La acest tip de montaj este recomandat ca grosimea termoizolației să fie de cel putin 200 mm.

Indiferent de ce tip de serviciu sau produs vă doriți, trebui să știți că cea mai importantă misiune a companiei Dauer va fi întotdeauna să aducă căldură, liniște și siguranță în casele tuturor clienților săi, generație după generație.

Dauer (SC TROA PLAST SRL) este membru al Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă. Adresa: Str. Dezrobirii Nr. 35, Târgu-Mureș, județul Mureș Web: https://www.sistemedauer.ro/ E-mail: vanzari@sistemedauer.ro Facebook: https://www.facebook.com/sistemedauer Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sistemedauer/ Telefon: 0740 300 122