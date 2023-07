Showroom impresionant deschis de Adimag la Târgu Mureș. Investiție majoră în sprijinul celor care construiesc sau amenajează.

Distribuie

Adimag Home este numele celei mai noi investiții realizate de cunoscuta companie mureșeană, care anul acesta împlinește 30 de ani de activitate. Pe sute de metri pătrați, Adimag a amenajat un showroom modern, unde clienții pot vedea ”pe viu” cum arată pavajul dorit, gresia și faianța alese pentru amenajarea locuinței, ușile preferate sau parchetul pe care și-l doresc acasă. ”Este o investiție majoră, menită să faciliteze alegerea celor mai bune soluții pentru construirea sau utilarea unui imobil”, spune Nicolae Cioban, manager general al Adimag.

Adimag Home, deschis pe strada Barajului din Târgu Mureș, este foarte probabil cel mai amplu showroom al unei companii locale din domeniul construcțiilor. Mii de metri pătrați de pavaje, gresie, faianță, de la numeroși producători cunoscuți, utilează o clădire construită în acest scop și o curte generoasă.

Showroom-ul are amenajate diverse tipuri de încăperi, inclusiv băi cu obiecte sanitare, pentru ca cei care îl vizitează să poată opta pentru materialele preferate văzute ”pe viu”.

”Una este să alegi pavajul, gresia, faianța sau parchetul dintr-un catalog și altceva e să le poți vedea în realitate, gata amenajate. Am făcut această investiție majoră pentru a veni în sprijinul clienților, oferindu-le un mediu elegant, amenajat cu gust și profesionalism. Îi așteptăm pe mureșeni să treacă pragul Adimag Home, să se convingă de utilitatea unui astfel de spațiu. La 30 de ani de la înființarea firmei, este un cadou oferit de noi atât clienților fideli, cât și celor care doresc să ne cunoască”, a spus Nicolae Cioban, fondator și manager al companiei Adimag. Pe lângă pavaje și obiecte sanitare, Adimag Home expune o gamă largă de parchet și uși de interior, toate produse de calitate. De altfel, întreaga gamă de materiale din showroom se adresează celor care caută produse cu un nivel ridicat de calitate.

”Am gândit acest proiect pentru categoria de clienți care au nevoie de produse bune, la un preț corect. Preferințele cumpărătorilor se îndreaptă tot mai mult către produse de calitate, atât ca aspect, cât și ca fiabilitate și utilitate. Acest tip de client are nevoie de mai multe informații și de o prezentare mai amplă a produsului. Acesta este rolul Adimag Home”, a mai adăugat Nicolae Cioban.

Adimag Home vine în completarea produselor și serviciilor oferite de compania mureșeană, cunoscută ca un important furnizor de materiale de construcții, partener al multor dezvoltatori imobiliari din județul Mureș.

Adimag Home se află pe strada Barajului nr. 1 și este deschis după următorul program: Luni 09:00 – 16:00, Marţi 07:30 – 16:00, Miercuri 07:30 – 16:00, Joi 07:30 – 16:00, Vineri 09:00 – 17:00. Informatii suplimentare, imagini și clipuri video cu produsele expuse în Adimag Home găsiți și pe pagina facebook https://www.facebook.com/adimaghome