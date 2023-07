Muncă și studenție în paralel

Distribuie

Studenții României s-au aflat, în anul 2021, la coada ierarhiei care cuprindea numărul persoanelor aflate în procesul educațional universitar și care lucrează, în același timp. Conform statisticii realizate de Eurostat, procentul studenților din România care lucrează nu depășea 5%. Totuși, trebuie luat în calcul faptul că o parte din aceștia figurează ca persoane care sunt deschise spre a găsi un loc de muncă, doar că nu au făcut-o încă.

Astfel, am discutat cu mai mulți studenți ai orașului Târgu Mureș pentru a afla motivul pentru care aceștia au decis să pășească pe piața muncii înainte de a finaliza o facultate și pentru a afla care este experiența lor, rezultată prin îmbinarea educației cu job-ul.

„Eu am lucrat în timpul facultății, însă o perioadă scurtă de timp. Am lucrat chiar în domeniul meu. Am renunțat să lucrez în timpul facultății, deoarece eram chiar în ultimul an de facultate și era destul de greu. Însă consider că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un student care este și angajat este organizarea foarte bună a timpului. Pentru că, în lipsa acesteia, riscul să dai greș, într-una dintre extreme este foarte mare. Pe mine m-a ajutat mama mea. Ea m-a ținut la facultate. În schimb, banii pe care îi câștigam erau relativ puțini. Nu îmi permiteam să mă întrețin singură, însă îmi erau suficienți pentru banii mei de cheltuială din viața de zi cu zi”, ne-a povestit Diana.

„În timpul facultății am lucrat ca promoter. Am reușit să merg și la cursuri și la muncă, acesta fiind în principal un job de weekend. Muncesc pentru a câștiga niște bani în plus și pentru a-mi ocupa timpul liber cu o activitate care îmi aduce și beneficii. Salariul este unul satisfăcător, având în vedere că lucrez pentru a strânge niște bani de buzunar”, ne-a spus Loredana.

„Am lucrat în timpul facultății pe post de recepționeră. A fost doar ceva part-time, în weekend, deoarece nu aș fi făcut față facultății dacă aș fi lucrat zilnic. E greu să găsești un echilibru între aceste două părți, mai ales dacă vrei să excelezi în educație și să ai și un salariu satisfăcător”, ne-a mărturisit Ela.

Alexandra BORDAȘ