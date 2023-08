Complexul Turistic Lac Sărat, locul ideal pentru relaxare și salinoterapie

Distribuie

Potențialul turistic al Băilor Sărate Ideciu de Jos este unul binecunoscut. La fel de cunoscut este și faptul că această bogăție este prea puțin pusă în valoare, un ștrand cu apă sărată, nămolul mineral, o pensiune pe ici pe colo și cam atât. În acest peisaj și-a făcut loc Complexul Turistic Lac Sărat, Ideciu Băi, afacere de familie administrată de Ovidiu și Nicoleta Adriana Salcă.

„După achiziționarea terenului, în anul 2022 ne-am apucat de construcția efectivă a complexului. M-am inspirat în alegerea tipului de construcție de la anumite pensiuni din Austria și din Harghita Băi. Practic, pe unde am fost și din ce-am văzut, am luat câte ceva. Ce e foarte important, atât clădirea mare, salina cât și căsuțele, am dorit să fie din lemn. La bază e zidărie, dar care e îmbrăcată în lemn, astfel încât să păstreze oarecum aspectul rustic, completat cu un design modern. Capacitatea complexului este de 40 de locuri de cazare, atât în pensiune cât și la căsuțe”, spune Ovidiu Salcă, administratorul complexului Turistic Lac Sărat din Ideciu de Jos

Salina, atracția principală

Paricularitatea complexului turistic, după cum o spune și numele, o reprezintă sarea, pusă în valoare prin salina existentă în cadrul complexului, la care se adaugă cele patru ciubere, de asemenea cu apă sărată.

„Am conceput salina în funcție de particularitatea zonei. De aceea am și denumit Complexul Turistic Lac Sărat, ca să fie în strânsă legătură cu specificul locului. Dacă vine cineva în complex și face tratament la băile Ideciu, iar la o vreme mai puțin prietenoasă, au la dispoziție ciuberele care le punem la dispoziție, patru la număr, fiecare cu o capacitate de 8-10 persone, de asemenea cu apă sărată provenită dintr-o sursă proprie. Avantajul la noi este că poți face baie pe toată perioada anului, inclusiv iarna, în condițiile în care apa este încălzită. La aceastea se adaugă salina, care de asemenea poate fi folosită pe întreaga perioadă a anului. Ea deține o cantitate de 140.000 kg de sare de Hymalaya și Praid cu o concentrație de 4-6 microni NaCl/metro cub de aer. Poți face aici un tratament de 10 zile, de 14 zile, în funcție de problemele care vrei să le tratezi.”spune Ovidiu Salcă.

Beneficiile salinoterapiei în cadrul Complexului Turistic Lac Sărat Ideciu:

-te ajută să obții un sistem imunitar mult mai întărit și o rezistență mai mare în fața bolilor;

-scăderea riscului de revenire a virozelor sau de amplificare a acestora;

-scade în mod cert suferințele generate de afecțiunile ORL, fie că vorbim despre rinite, sinuzite sau otite.

Cum funcționează tratamentul în salină?

Aerosolii salini sunt micro – particule care sunt inhalate pe nas și pe gură de către pacient și care ajung în căile respiratorii superioare (cavitatea bucală, cavitățile nazale și faringe) sau cele inferioare (laringe, bronhii, bronhiole, alveole pulmonare) – unde dezinfectează mucoasele, elimină toxinele, refac elasticitatea membranelor celulelor și reduc micro-organismele iritante. În plus, efectul sării include și activarea mișcării ciliare (mișcarea cililor vibratili de la nivelul celulelor epiteliale respiratorii), ce ajută la mobilizarea mai ușoară a secrețiilor.

Statisticile arată că un sfert dintre români suferă de afecțiuni respiratorii – pe primul loc se află rinita alergică, urmată de afecțiuni precum astmul bronșic, bronșita, bronhopneumopatia obstructivă cronică, precum și alte tipuri de alergii.

Ce afecțiuni remediază terapia în salină?

Inhalarea aerosolilor tratează o serie largă de afecțiuni respiratorii, dar și probleme produse de stres (tulburările de somn sau anxietatea).

Curele în salină au rezultate foarte bune pentru pacienții care suferă de astm. Crizele de astm vin pe fondul inflamațiilor de la nivelul căilor respiratorii (acestea se îngustează și produc acea senzație de lipsă de aer, de sufocare), iar aerosolii din saline tocmai asta fac: calmează inflamațiile și contribuie la refacerea mucoaselor respiratorii. Este recomandat tratamentul în salină cât mai devreme în astmul bronșic, pentru că sarea stimulează secreția bronșică și ajută la eliminarea acesteia, iar reducerea inflamațiilor are un efect benefic și asupra tusei.

Alte afecțiuni care se pot trata în salină sunt: bronșita asmatiformă, bronsiectazie (fara hemoptizie), pneumoconioza, traheobronșita cronică, rinita cronică, sinuzita maxilară/cronică, bisinoza, silicoza gr. 1 sau 2, polipoza faringiană, amigdalita cronică, insuficiența respiratorie restrictivă, emfizemul pulmonar, nevroza, starea de oboseală cronică și diverse tipuri de alergii.

Care sunt contraindicațiile terapiei în salină?

Este bine de știut că terapia în salină are și contraindicații: ea nu se recomandă în cazuri de tuberculoză pulmonară, boli infecto-contagioase, hipertensiune arteriala, boala Basedow, cardiopatie cronică ischemică decompensată, infarct miocardic recent, angina pectorală, epilepsie, claustrofobie, status asmaticus sau sarcină avansată.

„Am venit cu ceva aparte”

La nici două luni de la deschidere, lumea începe ușor, ușor să se familiarizeze cu acest nou punct pe harta Băilor Sărate Ideciu.

„Încet, încet lumea a început să afle de Complexul Turistic Lac Sărat, cu ajutorul rețelelor de socializate, dar și din vorbă în vorbă, în condițiile în care numărul pensiunilor din zona băilor sărate este unul limitat, chiar foarte mic. Noi am venit cu ceva aparte pot spune, de aceea am și denumit complex turistic unde căsuțele nu sunt pe tipul celor vechi în două ape, sunt căsuțe modulare care oferă întreg confortul, cu baie proprie și cu toate cele necesare.

Aici se adaugă mini barul existent, precum și posibilitatea pentru cei care sunt cazați să-și gătească, în condițiile în care complexul nu oferă și masă. Au în schimb posibilitatea ori să-și facă de mâncare, au la dispoziție un spațiu adecvat cu cele necesare, ori să comande prin sistem catering. În acest sens, avem o bună colaborare cu restaurantele din Reghin care ne asigură masa. Nu am dorit să transormăm acest loc într-un local unul unde lumea să vină doar să mânânce. Ba din contra, dorința noastră este ca lumea să vină pentru salină, pentru băile sărate. De aceeea, tot ce se întâmplă aici e într-un circuit închis. Ca și atracții pentru cei care vin la noi, în primul rând este salina, cea mai importantă de altfel, apoi ciuberele cu apă sărată, și nu în utlimul rând posibilitatea de explorare a împrejurimilor cu ajutorul bicicletelor care le pune la dispoziție”, spune Ovidiu Salcă.

Viitorul nu poate să sune decât ok pentru zona Ideciu de Jos, avînd în vedere bogăția zonei, respectiv apa sărată, prea puțin expolatată și pusă în valoare.

„Această zonă are un potențial imens de dezvoltare datorită apei sărate existente aici. Eu zic că în 4-5 ani de zile zona se va dezvolta extrem de tare, inclusiv prin dezvoltarea în zonă a unei stațiuni turistuce. Și prin aportul meu, respectiv a Complexului Turistic Lac Sărat putem grăbi acest proces de dezvoltare, astfel încât să asigurăm premizele pentru o stațiune turistică aici la Ideciu de Jos. Zona astfel dezvoltată poate fi o atracție în special pentru clasa medie să zicem așa, în condițiolle în care ofertele ”sărate” ale zonei, respoectiv Sovata sau Praid sunt inconfundabil mai scumpe, fapt pentru care zona Ideciu, prin băile sale sărate și prin dezvoltarea unei stațiuni turistice poate să devină o atracție care nu trebuie neglijată”, a conchis Ovidiu Salcă.

Pentru cei care doresc să beneficieze de efectele salinoterapiei oferite de Complexul Turistic Lac Sărat din Ideciu pot face rezervări la tel. 0742527563.

