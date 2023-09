Goodwill Consulting, în ajutorul micilor întreprinderi mureșene. Finanțări prin proiecte europene pentru mediul privat

Distribuie

Antreprenorii mureșeni care și-au dorit să afle mai multe despre fondurile nerambursabile pentru a-și dezvolta afacerea, au fost așteptați miercuri, 6 septembrie, la o conferință susținută de compania de consultanță Goodwill Consulting. Răzvan Gălățan, directorul operațional al companiei, a explicat în detaliu care sunt pașii pe care orice antreprenor trebuie să îi urmeze pentru a accesa resurse nerambursabile din fondurile europene.

Miercuri, 6 septembrie, la Hotelul Business Conference, antreprenorii mureșeni au fost primiți cu brațele deschise la o conferință legată de accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor locale. Evenimentul a fost organizat de compania de consultanță pentru proiecte europene, Goodwill Consulting, speaker-ul desemnat fiind chiar directorul operațional al companiei, Răzvan Gălățan.

„Goodwill este un grup de companii care se ocupă de accesarea fondurilor europene în România. Eu mă ocup de Goodwil Consulting, fiind directorul operațional pe această parte, ocupându-mă de consultanță pe fonduri nerambursabile. Suntem pe piață din anul 2008 fiind cea mai mare firmă de acest gen din România după cifra de afaceri. Pe lângă firma de consultanță pe fonduri nerambursabile mai avem Goodwill Studio care se ocupă cu servicii de proiectare, Goodwill Energy care se ocupă cu instalarea de panouri fotovoltaice și Goodroid care se ocupă cu producerea de roboței și automatizări industriale”, a declarat pentru cotidianul Zi de Zi directorul operațional, Răzvan Gălățan.

26 de milioane de lei cifra de afaceri în 2023

Potrivit directorului operațional Goodwill Consulting, compania a atras sume notabile pentru clienții cu care au colaborat pe parcursul anilor, mai mult de atât, cifra de afaceri crește de la an la an, în 2023 ajungând la 26 de milioane de lei. „Pe partea de consultanță, cea de care mă ocup eu, am atras peste 500 de milioane de euro pentru clienții noștri și avem peste 2500 de proiecte de succes. În momentul de față, lucrăm cu peste 90 de consultanți care care scriu proiecte și încă 60 de consultanți care vând proiecte aflându-se în aria geografică a clienților noștri, tocmai pentru a menține o comunicare propice cu mediul local de afaceri din fiecare județ. De altfel, vedem cum ne dezvoltăm de la an la an având creșteri pe cifra de afaceri anual, ajungând ca în 2023 să atingem pragul de 26 de milioane de lei pe cifra de afaceri, o sumă care ne detașează vizibil de firma concurentă de pe piață”, ne-a mai explicat consultantul.

Directorul operațional Goodwill Consulting, Răzvan Gălățan

Perioada aceasta este foarte propice pentru finanțări, deoarece există extrem de multe astfel de oportunități, declară Răzvan Gălățan, care ne-a mai spus că doar la conferința de miercuri, care a avut loc la Târgu Mureș, au prezentat un program pentru IMM-uri unde se poate obține o finanțare de până la 1,5 milioane de euro, unul pentru microîntreprinderi de până la 200 de mii de euro, un program de digitalizare cu finanțare de 200 de mii de euro și un program de tranziție justă unde se pot accesa fonduri de până la 5 milioane de euro. „Am discutat, de asemenea, și despre zona agricolă, acolo unde am dezbătut trei programe de finanțare prin proiecte europene, am vorbit puțin și despre fabrici de reciclare și de panouri fotovoltaice. Deci, clar am atins toate subiectele pe care doream să le discutăm cu potențialii noștri clienți. După conferința de astăzi, oricine a venit cu o idee a primit suficiente informații ca să o și poată pune în practică”, a mai adăugat acesta.

„Încercăm să educăm micii antreprenori”

Întrebat care este sectorul cu cele mai multe proiecte finanțate, directorul operațional Goodwill Consulting a afirmat că sectorul de producție se află în fruntea listei. „Cel mai mult pe partea de consultanță am muncit pe sectorul de producție. De obicei, acest sector este favorizat la punctaj atunci când se aplică dosarul firmei pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin proiect european și, în final, primește și cele mai multe finanțări. De ce? Pentru că în acest domeniu există principiul care spune că un loc de muncă în producție naște alte trei locuri de muncă în domeniul serviciilor. Tocmai din acest considerent proiectele care se încadrează în acest sector primește cele mai multe finanțări”.

Programul de conferințe organizat de compania Goodwill a fost creat cu scopul de a educa micii antreprenori în ceea ce privește obținerea de fonduri europene.

„Programul nostru de conferințe l-am înființat acum câțiva ani tocmai pentru a informa corect mediul de afaceri din zonă, fiindcă piața noastră, a firmelor de consultanță pentru obținerea de fonduri prin proiecte europene, s-a degradat în ultima perioadă și există extrem de multe informații false sau care sunt transmise publicului într-un mod eronat. Noi încercăm să le prezentăm micilor întreprinzători situațiile reale, le comunicăm informații veridice și să îi îndrumăm pe un drum corect. Totodată, considerăm că aceste conferințe îi ajută pe cei care își doresc să acceadă la finanțări nerambursabile să descopere dacă au, în mod real, șanse să obțină finanțările pe care și le doresc. Programul de conferințe l-am început acum doi ani, anul acesta am ajuns la cea de-a 12-a întâlnire, și ne-am concentrat pe toate zonele țării, deplasându-ne în trecut în toate colțurile României. Am constatat ulterior că, mereu în urma acestor conferințe, majoritatea participanților au decis că merită să se aventureze într-un proiect și au semnat un contract cu firma noastră pentru a primi consultanță pe această parte. Vedem roadele, să-i spun așa, fiecărei conferință și suntem mai mult decât satisfăcuți să observăm că lumea pleacă de la aceste evenimente cu informații utile pe care să le poată pună ulterior în practică. Acesta este și scopul nostru principal, ca participanții să rămână cu informații veridice din zona aceasta de fonduri nerambursabile”, ne-a mai explicat consultantul Răzvan Gălățan. „Nu în ultimul rând, aș vrea să încurajez potențialii antreprenori să aplice pentru proiectele de fonduri nerambursabile și să apeleze la o firmă de consultanță cu experiență pentru a se asigura că au cele mai bune opțiuni și soluții. De ce? Deoarece programele europene punctează calitatea unui proiect și modul în care este scris acesta, iar tocmai o firmă bună de consultanță poate face diferența dintre o finanțare sau un proiect respins”, a mai adăugat directorul operațional Goodwill Consulting, Răzvan Gălățan.

Lorena PINTILIE

Foto: Alin PETRE