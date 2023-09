EDITORIAL. Dați cu educație, nu cu pietre!

Distribuie

Începutul noului an școlar a oferit multor școli mureșene prilejul de a închega o retrospectivă asupra frumoaselor rezultate obținute de elevi în anul precedent, sărbătorind, totodată, deschiderea unui nou an înțesat de noi reușite și încununat de promisiunea dobândirii de noi cunoștințe și abilități. Sau despre asta am crezut că este vorba…

În lumina noului an care pune educația tinerilor în prim-plan, întreaga Românie, alături de persoanele sale consacrate și de mass-media, s-au axat asupra lungimii fustelor elevelor, asupra machiajului – „gletului” – de pe fețele fetelor și asupra indivizilor ușor influențabili (vorbim despre copii, totuși), când problema fundamentală se află… unde se află, oare?

Social media a fost înnebunită în ziua de luni, 11 august, de vulgaritatea hainelor pe care elevele – accent pe elevele, căci elevii sunt scuzați de remărcile cârcotașilor – le poartă în prima zi de școală. A nu se înțelege greșit; nu sunt adepta vulgarității în instituțiile educative precum școlile, dar de unde până unde contribuie presa la hipersexualizarea tinerelor?

Videoclipurile, pozele cu părți ale corpului – corpuri ale unor copii, de altfel – sunt ceea ce utilizatorii de Facebook au găsit pe rețeaua de socializare în mod constant în ziua de luni. Există într-adevăr o problemă în modul în care noile generații aleg să se îmbrace, dar vina le revine modelelor de pe social media, pe care tot noi le promovăm. S-a discutat la greu despre mediile frumoase ale elevilor, despre premiile obținute, despre activitățile de formare la care au participat tinerii, despre cum primarul i-a premiat pe cei mai buni… ați văzut? Ați repostat? Ați citit, măcar?

Textele extremiste care cer revenirea regimului comunist, care jignesc elevele și părinții lor sunt de prisos; la fel, sintagme precum „ținute sexy”, „hăndrăleală” nu-și au locul în acest context. Cât timp avem elite în județ, cât timp tinerii aduc zilnic schimbări în educație, sănătate, justiție și așa mai departe, de ce suntem atrași de videoclipurile cu fete semi-dezbrăcate? Din spatele calculatorului, printr-un comentariu pe Facebook, ce schimbăm? Misoginism… nici nu mai vorbim. Faptul că mass-media și presa creează un spațiu dedicat sexualizării elevelor este trist.

Nu consider că problema este în mod special în rândul elevilor, nici al părinților, ci în cadrul modului în care societatea percepe faima și popularitatea, urmând să transforme – voit sau nevoit – astfel de persoane în etaloane ale societății. Scandalul clujean în urma Festivalului Untold a făcut ca artistul Gheboasă, în mare parte, să primească doar mai multe vizualizări și popularitate. Cât timp nu ne schimbăm valorile ca societate, împroșcăm în zadar tinerele generații. Haideți să promovăm ce trebuie promovat.

Când ați fost ultima oară la o lansare de carte? Sau un târg de cărți sau o expoziție de artă sau la vreun eveniment creat de asociații de elevi sau studențești? Ei lucrează, ei „mișcă” și încearcă să facă lucruri, dar preferăm să le tăiem aripile chiar înainte de a și le deschide. Trist, dar am început să trecem tot mai des astfel de lucruri sub eticheta de „normalitate”.

Alexandra BORDAȘ