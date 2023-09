FOTOREPORTAJ: Școala de Vară ”Securitate Europeană și comunități multiculturale” – ziua I

Distribuie

Procesul de învățare se realizează în universitate, dar este susținut de experiențele practice, extra curriculare, pe care studenții le au. Înțelegând acest aspect, în cadrul proiectului ”Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation” am prevăzut o serie de evenimente dedicate tinerilor prin care ne-am propus să îi aducem mai aproape de partea practică a domeniului de licență Studii de Securitate.

În această linie se înscrie Școala de Vară ”Securitate Europeană și comunități multiculturale”, desfășurată la București, în perioada 4-6 septembrie 2023. Evenimentul a cuprins o serie de vizite la instituții de profil din capitală în cadrul cărora studenții au avut posibilitatea să înțeleagă cum se desfășoară procesul decizional în domeniul de securitate, apărare și ordine publică și care sunt provocările întâlnite în acest parcurs.

Prima zi a început cu o vizită la Guvernul Românei, unde am fost întâmpinați de domnul Mircea Abrudean, Secretar General al Guvernului. După un tur ghidat al sediului, în care studenții au putut vizita celebrele săli de protocol și ședință, studenții au fost conduși în Sala Transilvania, o sală cu rezonanță simbolică având în vedere proveniența noastră, dar și faptul că în această sală, prin negocierile pe care le-a găzduit, s-au scris file din istoria României. Domnul Mircea Abrudean a prezentat instituția și rolul ei în sistemul politic și administrativ din România, activitatea din Guvern, rolul Secretarului General în cadrul instituției. Cu diligență și deschidere a răspuns întrebărilor studenților care vizau subiectele studiate de ei în acest an de învățământ, cu referire la obiectivele României pentru anul 2024 și provocările geo-politice cu care România se confruntă în contextul internațional actual.

De la Guvern, următoarea vizită a fost la Comandantului Diviziei Multinaționale de Sud-Est, NATO. Sub conducerea domnului colonel Ciprian Balica, studenții noștri au avut discuții extrem de relevante pe subiecte precum locul și rolul NATO în arhitectura sistemului de apărare și securitate, rolul Diviziei Multinaționale de Sud-Est în cadrul sistemului de apărărare colectivă, modul în care funcționează diviziile multinaționale și cum se armonizează diferitele culturi în mod operativ, dar și alte subiecte relevante pentru România și flancul estic al Alianței în anul 2023. Întrebările studenților au vizat securitatea cibernetică și fenomenul dezinformării. O atenție deosebită a fost acordată combaterii fenomenului prin politici educaționale.

Ultima oprire a primei zile a fost la sediul istoric al Academiei Romane, unde, ghidați fiind de și în istoria locului, studenții au aflat lucruri interesante privind modul în care se studiază subiectele de interes în cadrul prestigioasei instituții de cercetare.

După-masa a fost deschisă vizitelor culturale.

Conf. univ. dr. Mihaela Daciana NATEA,

Director Centru de Excelență Jean Monnet în Securitate Europeană