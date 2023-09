Nicu Bumb, participare la ”Chefi la cuțite”

Distribuie

Printre protagoniștii emisiunii TV „Chefi la cuțite” difuzată de Antena 1 s-a numărat și directorul fabricii de lactate SC Mirdatod Prod SRL, ing. șef Nicu Aurel Bumb, prezent duminică seara în cadrul episodului 10 al sezonului 12 ”Chefi la cuțite.” Motivația prezenței în emisiune a fost spusă încă din start de ineditul bucătar, și anume promovarea rețetelor vechi tradiționale, fapt pentru care a ales să gătească o mămăligă în pături cu brânză.

Lobby pentru rețete tradiționale

Experiența de la Ambasada SUA din București de anul trecut unde, pe lângă o degustare de produse românești de Ibănești, a preparat și o mămăligă tradițională cu brânză a cântărit în alegerea rețetei abordate de Nicu Bumb în cadrul emisiunii ”Chefi la cuțite.”

Dorința exprimată încă din start a fost să promoveze rețetele tradiționale aflate pe cale de dispariție, după cum afirmă Nicu Bumb. Mai mult de atât, gătitul e una din pasiunile sale pe care o aprofundează în special în timpul liber, regula de bază fiind cât se poate de simplă și sinceră, rețeta să fie tradițională românească. Așa că Nicu s-a apucat să gătească tradiționala mămăligă cu brânză în pături, toate ingredientele fiind locale, de acasă cum s-ar zice, începând de la făină, brânză, smântână, cârnați și murături, produsul final fiind supus atenției celor trei jurați, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

„De un an de zile mă tot gândeam să particip la acest show de televiziune. În cele din urmă mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris. Am fost în preselecții după care am trecut la faza de participare care a putut fi văzută duminică seara pe postul Antena 1. Spre bucuria mea am obținut cele trei cuțite precum și cuțitul original ”Chefi la cuțite”. Am ajuns să aleg mămăliga cu brânză dintr-un motiv extrem de simplu. Participând la mai multe evenimente, la Ambasada SUA la București sau la Bruxelles, existau mereu degustări de produse tradiționale. De exemplu, la reprezentanța României din capitala Europei multe țări au participat cu tot felul de specialități. Eu și cu soția mea am preparat tradiționala mămăligă cu brânză, cu slănină, cârnați și tot ce trebuie care s-a bucurat de un succes din partea celor care au gustat-o. Atunci am zis să vin cu aceeași rețetă și aici la ”Chefi la cuțite”. Important de știut că toate ingredientele au fost locale, produse pe care le promovăm de fiecare dată oriunde mergem, De exemplu, la mămăliga pregătită la ”Chefi la cuțite”, făina a fost de la mine de la Maiorești, smântâna, brânza de la Ibănești, iar slănina, cârnații și murăturile din gospodăria proprie cum se zice, iar în final a ieșit ceva extrem de gustos, dovadă cele trei cuțite primite, respectiv votul celor trei jurați. Pot spune că am avut emoții mari, în condițiile în care am concurat alături de bucătari adevărați, recunoscuți la nivel internațional. Pentru mine gătitut este doar un hobby, îmi place să gătesc în timpul liber, în special rețete tradiționale, fapt pentru care nu e exclus să mai particip pe viitor la astfel de emisiuni care pun în valoare pasiunea și talentul pentru gătit. Oriunde pot promova produsele tradiționale românești, inclusiv cele de Ibănești produse de Mirdatod, voi participa cu cea mai mare plăcere deoarece aceste produse merită să fie cunoscute și apreciate la adevărata lor valoare”, ne-a declarat ing. șef Nicu Bumb.

