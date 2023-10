Încă un transplant cardiac la ”Institutul Inimii” din Târgu Mureș

Distribuie

Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu, a anunţat vineri, 13 octombrie, efectuarea celui de-al cincilea transplant cardiac din acest an, la un pacient în vârstă de 53 de ani, aflat în stare de insuficienţă cardiacă.

”În cursul serii trecute, am efectuat o intervenţie de transplant cardiac la un pacient în vârstă de 53 de ani, un pacient aflat în stare avansată de insuficienţă cardiacă, dependent de medicamente, de patul de terapie intensivă. Un pacient care era la capătul resurselor terapeutice şi a avut această şansă pentru că luam în considerare implantarea unui dispozitiv de asistare. A fost şansa unui cord foarte bun, care a venit de la Iaşi, un pacient donator, din păcate, care a suferit un traumatism cranio-cerebral soldat cu moarte cerebrală şi care a reuşit, prin mărinimia familiei, să salveze multe vieţi. Inima a ajuns aşadar la Târgu Mureş cu ajutorul colegilor de la SMURD şi ne bucurăm că am putut să salvăm acest pacient care, repet, era într-o stare foarte gravă. Intervenţia a durat aproximativ patru ore şi s-a încheiat cu succes în jurul orei 21.00 în momentul actual este o evoluţie bună şi suntem mulţumiţi de aceasta”, a declarat, vineri, dr. Horaţiu Suciu.

Potrivit doctorului, pacientul va urma în continuare îngrijirile specifice pacienţilor transplantaţi.

”Aceste intervenţii, iată, se fac de rutină, practic la Târgu Mureş şi în România, din păcate, într-un număr prea mic, dar sperăm ca în continuare lucrurile să evolueze bine (…) Anul acesta am făcut în Târgu Mureş cinci transplanturi, din câte ţin minte. La Bucureşti s-au făcut în jur de patru, deci per total numărul este în creştere în ţară. Este bine că sunt două centre. Aşa cum am menţionat, am implantat şi patru dispozitive de asistare, care practic sunt punţi către transplant şi tot vieţi salvate pentru pacienţi care aşteaptă transplantul cardiac, de data aceasta într-o stare clinică bună, aceste dispozitive permiţând acest lucru, deci da, numărul este în creştere. Susţinere financiară există, din păcate, prea puţine intervenţii, aşa cum spuneam, dar acesta este un nou început”, a declarat dr. Horaţiu Suciu.

Medicul anestezist Stelian Pavel Morar, din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, a arătat că intervenţia, deşi a fost destul de lungă ca durată, nu a ridicat evenimente deosebite.

”Evoluţia liniară bună pacientului fără sângerare, fără evenimente intra-operatorii, post-operator, cu evoluţie bună. (…) Deocamdată încă are nevoie de suport ventilat, aşteptăm să se trezească şi să respire spontan, în cursul dimineţii (…) Următoarele zile sunt cele mai intense, dar ăsta e un drum de lungă distanţă. Va fi de muncă şi pentru bolnav, şi pentru noi, pentru echipa de la cardiologie. Ulterior, după ce trece de noi, de terapie intensivă, nu va fi uşor pentru nimeni, dar totuşi calitatea vieţii bolnavului o să fie dramatic îmbunătăţită”, a susţinut doctor Morar.

