Mureșeni de seamă invitați la „Coop&Grow: Strategii Multi-Fond & Tehnologii Smart”

Asociația GAL Napoca Porolissum în parteneriat cu Federația Națională Pro Agro au organizat în perioadat 19-21 octombrie, ce-a de-a treia ediție a evenimentului „Coop&Grow: Strategii Multi-Fond & Tehnologii Smart”.

Evenimentul a avut loc pe parcursul zilelor de joi, 19 octombrie, și vineri, 20 octombrie, la Hotel Continental Forum din Târgu Mureș. Aflat la cea de-a treia ediție, Coop&Grow este un eveniment dedicat cooperarării, inovației, conceptualizării tehnologiilor smart, schimbului de idei și networking. Scopul principal al evenimentului este de a pregăti Grupurile de Acțiune Locală (GAL-uri) în scrierea Strategiilor de Dezvoltare multi-fond și de a dezvolta, împreună, programe sustenabile pentru comunitățile rurale.

„Coop&Grow este un eveniment care are în spate o poveste de succes mai ales prin experiențele unice pe care am reușit să le construim alături de participanții și invitații noștri speciali. Prima ediție a Coop&Grow a avut loc în Vulcan, județul Brașov, 12-13 iulie 2021, în timp ce a doua am avut șansa să o organizăm tot alături de Federația Națională PRO AGRO, în Beliș, județul Cluj, 23-25 februarie. În cadrul ambelor ediții am reușit să aducem împreună GAL-uri din toată țara și să punem bazele unui dialog productiv cu membri ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ai societății civile și nu în ultimul rând ai domeniului universitar. Acest melanj extrem de productiv este și va rămâne un deziderat al fiecărei ediții Coop&Grow. Evenimentul creează un spațiu de dialog în cadrul căruia avem șansa să împărtășim bune practici, idei, soluții și reflecții cu privire la provocările cărora ne dorim să le răspundem cu succes în ceea ce privește dezvoltarea rurală pe plan românesc și european”, au transmis Adina Pășcoiu, președintele Asociației GAL Napoca Porolissum, și Ionel Arion, președintele Federației Naționale Pro Agro.

Prezentări, dezbateri și ateliere de lucru

Organizatorii evenimentului au mai menționat că cea de-a treia ediție a „Coop&Grow: Strategii Multi-Fond & Tehnologii Smart” are un program dedicat tuturor celor pasionați de dezvoltarea rurală care cuprinde: ateliere de lucru, prezentări și dezbateri care vor viza inovarea leader, dar nu numai, tehnologiile smart, scrierea SDL-urilor multifond-sustenabile și multe alte momente pregătite pentru invitați speciali și pentru participanți.

Oficialități mureșene prezente la eveniment

Printre speaker-ii și invitații de seamă prezenți la eveniment au fost și reprezentanți ai comunității mureșene, precum directorul executiv al APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) Mures, Ovidiu Săvâșcă, consilier județean în cadrul Consiliul Județean Mureș, Monika Kozma și președintele CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) a filialei Mureș, Lucian Dorel Savu.

„Mă bucur că sunt la a treia ediție Coop and Grow, eveniment care a ajuns să fie o adevărată tradițe, și care cu siguranță va ajunge la mult mai multe ediții. Chiar dacă sunt invitată în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mureș, permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră și în calitate de președinte al unui ONG, Fundația Pro Economica, o fundație care implementează de mai mult de șapte ani o strategie de dezvoltare economică regională și chiar mai mult, sunt foarte mândră că pot să spun că sunt și vicepreședinte în cadrul GAL. Astfel că, prin toate aceste activități am posibilitatea de a avea o vedere mai clară și o înțelegere mai profundă a tot ceea ce înseamnă strategie, implementare, necesități, probleme, soluții în ceea ce privește sectorul agricol. Cred că astăzi suntem la locul potrivit cu toții, atât autoritățile cât și cei care scriu aceste strategii, fiindcă fără a comunica nu avem cum să ajungem la rezultate din ce în ce mai bune”, a declarat consilierul județean mureș și fondatorul/președintele Fundației Pro Economica, Monika Kozma.

„Ca și Consiliu Județean, sau consilieri județeni, nu prea avem atribuții și pârghii prin care să ajutăm GAL-urile în mod activ, legal. Singurul lucru pe care Consiliul Județean poate să îl facă este să ajute la implementarea acestor strategii despre care vorbeam anterior, dar doar prin parteneriate. De exemplu, dacă există un anumit proiect, consilierii pot să își aducă aportul doar ca și parteneri în acesta. Așadar, aș putea vorbi mai mult în calitate de președinte a unei fundații agricol-economice. Sunt fondatoarea și președinta Fundației Pro Economica, acum 10 ani fiind primul moment în care m-am gândit la o strategie locală și mi-a plăcut nespus de mult să fiu prezentă în mijlocul acțiunii, aș putea spune. Fără să știu ceva despre procesul în sine, m-am gândit să mă avânt pe teren. Astfel că, am vizitat aproape fiecare primărie din județul Mureș și am adunat informație și am scris de mână fiecare neclaritate, frustrare sau nemulțumire a conducerii fiecărei localități și a antreprenorilor din zonele respetive. Și așa s-a născut, practic, strategia Fundației Pro Economica și care vizează 16 județe din țară, fiind prezenți în cinci județe. Am implementat deja în programul nostru de minimis care se axează pe achiziția de utilaje pentru fermele agricole și zootehnice mai mult de 6.000 de proiecte. Am finanțat pe ficere beneficiar cu 15.000 de euro fiind în curs aproape 100 de investiții mari în agricultură. Pot spune cu mâna pe suflet că sunt extrem de mândră, că din 2016, atunci când am spus că România are nevoie de producție autohtonă, și până în prezent, fundația noastră a reușit să atingă acest țel propus în urmă cu mai bine de 7 ani. Mă bucur mult că am ajuns în prezent să avem aceste cuvinte (autohton, produse locale) în strategia națională și să auzim că se implementează proiecte pentru a mări numărul de produse românești. Am ajuns, astfel, la o investiție totală de 300 de milioane de euro, ceea ce înseamnă practic sprijinul acordat de către fundația noastră către beneficiari”, a explicat pentru cei prezenți aceasta.

Consilierul Județean Mureș și fondatorul-președintele Fundației Pro Economica, Monika Kozma, alături de vicepreședintele Federației Naționale Pro Agro, Marius Mihai Micu

Calitatea superioară a produselor autohtone poate atrage mai mulți turiști în țară

„Noi ne axăm pe două domenii, și anume, agricultura și turismul, două domenii care, din punctul meu de vedere, sunt complemntare și nu se pot dezvolta unul fără celălalt. De ce spun asta, pentru că, dacă vom atinge nivelul cel mai bun al unui produs local, vom putea atrage și turiști care să fie primiți cu standarde și calitate superioară a produselor fabricate doar în țara noastră. Cam aceasta este gândirea pe care ne bazăm noi proiectele și pe care ne ghidăm „doctrina”, să-i spun așa, muncind, cum altfel decât împreună, cot la cot cu cei care își doresc să facă din România o țară a produselor și serviciilor de calitate”, a mai subliniat consilierul județean.

De asemena, ulterior, cuvântul în sală a fost luat de către directorul executiv al APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) Mures, Ovidiu Săvâșcă, care a amintit faptul că județul Mureș se află pe primele locuri în ceea ce privește bunul mers al lucruriloe în domeniul agricol.

„Ne aflăm toți aici pentru că avem un lucru în comun, și anume, dorința de a crește și de a îmbunătății sectorul agricol din România. Acest lucru îl putem realiza doar prin gestionarea corectă a noutăților care apar constant în acest domeniu, și bineînțeles, luând exemplu celor care au reușțit să se dezvolte organic dar în scurt timp”, au fost primele cuvinte adresate publicului de către Ovidiu Săvâșcă, directorul executiv APIA Mureș.

După scurta prezentare a sa și a instituției pe care o reprezintă, Ovidiu Săvâșca a fost invitat să își exprime părerea legată de generarea de inovare socială prin SDL (Strategie de Dezvoltare Locală), dar și despre metode de a crește producția de produse autohtone. Discuția s-a transformat ulterior într-o dezbatere în care cei prezenți și-au exprimat punctul de vedere și au pus întrebări directorului APIA Mureș, care a răspuns bucuros acestora. Nu în ultimul rând, Ovidiu Săvâșcă a menționat faptul că județul Mureș se află în fruntea clasamentului pe lista județelor cu cea mai mare rată de absorbție a fonduerilor europene puse la dispoziție sectorului agricol și zootehnic.

Directorul executiv al APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) Mures, Ovidiu Săvâșcă

Județul Mureș, în topul clasamentului de absorbție a fondurilor europene

„APIA este instituția cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene, undeva la 97-98%, chiar 99%. Sunt ani în care am închis un parteneriat între APIA și fermieri. Sumele obținute de fermierii din județul Mureș prin intermediul subvențiilor sunt, pentru noi, o chestie de mândrie profesională. Am reușit să aducem aproape toți banii care au fost puși la dispoziția fermierilor și implicit în agricultură, un sector economic foarte important în România, acolo unde trebuiau să ajungă și, astfel, am ajutat la bunul mers al lucrurilor pe acest sector. La final, după ce tragem linia putem spune că ceea ce ne-am dorit – creșterea potențialului agricol și zootehnic din județ și implicit din țară – am reușit să atingem. Un țel pe care l-am atins strict cu ajutorul tuturor celor implicați în acest domeniu și printr-o comunicare propice cu principalii beneficiari, fermierii”, a spus în final directorul APIA Mureș.

„Coop and Grow înseamnă un proiect care devine matur, aflându-ne deja la a 3-a ediție. Numărul participanților a crescut de la an la an, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure, căci acest lucru ne arată că interesul pentru ceea ce facem crește. Când vine vorba despre organizarea acestui eveniment, nu suntem deloc protocolari sau formali, iar acest lucru ne ajută să dezbatem liber orice discuție încadrată pe subiectul dezvoltare și strategii multi-fond în domeniul dezvoltării rurale/locale. Le mulțumi tuturor celor care au participat în acest sfârșit de săptămână la evenimentul nostru și ne bucurăm să vedem, așa cum am mai spus, că interesul față de ceea ce facem noi crește de la o ediție la alta”, a conchis Marius Mihai Micu, vicepreședintele Federației Naționale Pro Agro.

Foto: Asociatia GAL Napoca Porolissum