Lansarea cărții Cu ochii larg deschiși semnată de prof. univ. dr. Gabriel Gurman

Sala festivă a Senatului UMFST Târgu Mureș a găzduit astăzi, 13 decembrie, lansarea cărții „Cu ochii larg deschiși”, semnată sub pseudonimul literar Gabriel Ben Meron, aparținând reputatului medic ATI israelian, originar din România, profesor emerit, publicist și eseist în limbile engleză, română și ebraică, prof. univ. dr. Gabriel Gurman.

Evenimentul a fost moderat de lector univ. dr. Corina Lirca, Deparatamentul de Filologie al Facultății de Științe și Litere Petru Maior, care cu mult talent și trudă s-a îngrijit de întregul manuscris, l-a corectat și pregătit pentru publicare

Fiecare știe că n-a venit întâmplător pe această planetă și că are o misiune de îndeplinit, inimi de atins sau o cărămidă de pus la schimbarea lumii în ceea ce visăm cu toții. Prof. univ. dr.Leonard Azamfirei, rectorul UMFST din Târgu Mureș, prezent la eveniment, a îndemnat pe toată lumea, să scrie, oricine să scrie atunci când simte că are ceva de spus, să lase ceva în urmă în scris, să lase crâmpeie de viață.

Prof. dr. Gabriel Gurman a emigrat din România în Israel în 1972, unde a devenit profesor de anestezie și terapie intensivă la prestigioasa Universitate Ben-Gurion din Beer-Sheva și președinte al Societății de Anestezie din Israel. Medic, profesor, scriitor în limbile engleză, română sau ebraică, membru în cele mai importante organizații profesionale internaționale, prof. Gurman a împlinit de curând 84 de ani.

A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din București, România în anul 1961. A devenit specialist român în Anestezie – Îngrijiri Critice în 1966, titlu recunoscut și în anul 1974 în Israel, la doi ani de la emigrarea lui în acea ţară. În 1976 a creat Unitatea de îngrijire critică la Centrul Medical Rothschild, Haifa și Divizia de Anestezie – Îngrijire Critică la Centrul Medical Soroka, Beer Sheva în 1986.

Între anii 2000-2004, dr. Gurman a acționat ca prodecan al Facultății de Științe ale Sănătății a Universității Ben Gurion din Negev din Beer Sheva. A fost ales Președinte al Societății Israeliene a Anestezologilor (ISA – 1981-1983) și acționează ca membru ales al Consiliului Național al ISA din 1974. A fost membru al Comitetului pentru Educație WFSA între anii 1996-2004 și a inițiat proiectul educațional Beer Sheva pentru tinerii anestezisti din Europa de Est (1992-2005) și Școala Internațională de Instructori în Anestezie (ISIA – 2006-2012). Principalele subiecte științifice de interes ale Dr. Gurman includ: profunzimea anesteziei, stresul profesional al anestezistului, prevenirea VAP, prevenirea intubației pulmonare, istoricul anesteziei. Este autor și coautor a mai mult de 130 de lucrări științifice publicate în reviste peer-review.

Dr. Gurman a primit titlul de Doctor Honoris Causa a cinci universități medicale din Europa.

Ultima publicație a reputatului medic cuprinde o primă culegere de articole și eseuri publicate bilunar, de-a lungul ultimului deceniu, în revista digitală clujeană BAABEL.

”Așa se explică multitudinea de subiecte ”atacate” timp de un deceniu, subiecte atât de variate, încât am petrecut ore multe în fața ”colecției” proprii, până am putut să le despart ( sau împart) în 13 domenii, deși nici o clipănu m-a părăsit sențaia că acestă împărțire e, de fapt, ceva artificial. Dar, n-am avut încotro. Și pentru că eu sunt ( trebuie să recunosc) un individ slab din fire, adică nu știu să spun nu, am luat în serios propunerea bunului mei prieten și coleg, profesorul dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST din Târgu Mureș, de a edita în două volume toate eseurile publicate în Baabel, cu bucuria de a avea ocazia să pun împreună tot ce am scris timp de atâția ani. Să adaug faptul că-i sunt profund recunoscător profesorului Azamfirei ar fi cu necuviință din partea mea, întrucât cuvintele nu sunt suficiente pentru a reflecta mulțumirea și satisfacția oferită de această ofertă generoasă. Și uite-așa, după Haz de necaz în două ediții și Vagonul rătăcitor, aceste două volume cu același titlu, Cu ochii larg deschiși, se adaugă publicațiilor oferite cu atâta larghețe de universitatea târgumureșeană. Nu pot încheia aceste rânduri fără a aminti permanenta încurajare din partea inițiatoarei și redactoarei șefe a Baabelui, doamna Andrea Ghiță, fără de care aceste volume n-aveau nici o șansă de a vedea lumina zilei,” a scris în introducerea cărții autorul.

Lansarea cărții Cu ochii larg deschiși face parte din seria de activități înscrise în Zilele UMFST, „George Emil Palade” din Târgu Mureș, un eveniment cu tradiție, o sărbătoare a comunității academice, un prilej de a celebra performanța academică.