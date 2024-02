Echipa EPAS Blaga vă invită la Maratonul de Lectură „Never Stop Reading”

Distribuie

Ideea unui ”Maraton de Lectură” nu e nouă, dar cu siguranță este una binevenită, mai ales în aceste vremuri în care cititul înregistrează un trist regres în rândul maselor. Un astfel de demers menit să stimuleze lectura este adus în atenție de echipa echipa EPAS a Liceului Teoretic “Lucian Blaga” din Reghjin în cadrul proiectului “Școli Ambasador ale Parlamentului European”.

„În perioada 5 februarie- 25 martie, echipa EPAS Blaga organizează Maratonul Lecturii. În acest sens, am invitat oameni de cultură, scriitori, poeți, artiști, jurnaliști, activiști, oameni pasionați de lectură, dar și pe elevii și profesorii noștri, să ni se alăture. Cred că nu este cazul să subliniez nevoia, avantajele, farmecul și puterea lecturii. Noi ne-am bucura dacă prin acest demers am putea atrage mai multe persoane către literatură, scris și lectură. Jack Canfield spunea: Sunt două lucruri esențiale care te vor face înțelept – cărțile pe care le citești și oamenii pe care-i întâlnești. Acest proiect ne oferă șansa să le îmbinăm. Aș mai dori să amintesc că nu am ales această perioadă aleatoriu: 7 februarie este Ziua Internațională a Cititului Împreună, 14 februarie este Ziua Internațională a Iubitorilor de Carte, 15 februarie este Ziua Națională a Lecturii, 7 martie Ziua Mondială a Cărții, 19 martie Ziua Internațională a Lecturii, 20 martie Ziua Mondială a Povestirilor, 21 martie Ziua Mondială a Poeziei, iar 25 martie Ziua Autorilor Europeni. Coordonator EPAS Blaga”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonator proiect.

„Never Stop Reading”

„Echipa EPAS Blaga, Reghin, este parte a unui proiect deosebit de captivant și complex, și este cu bucurie și mândrie că împărtășesc câteva dintre reușitele noastre.Încă de la început, ne-am dedicat cu pasiune și determinare atingerii obiectivelor stabilite. Unul dintre momentele-cheie în evoluția proiectului nostru a fost capacitatea noastră de a colabora eficient și de a îmbina varietatea abilităților individuale ale membrilor echipei. Fiecare membru și-a adus contribuția unică, creând astfel o sinergie remarcabilă în echipă”, spune Pășcan Ilinca, voluntar ambassador.

„Maratonul lecturii ne dă ocazia de a asculta artiști, jurnaliști, scriitori sau chiar profesori citind fragmente din operele lor preferate sau chiar creații proprii, demonstrând astfel importanța literaturii în societatea contemporană. Acest eveniment ilustrează de asemena puterea cuvintelor rostite cu pasiune și impactul lor asupra noastră”, afirmă Panfile Bianca, voluntar ambasador.

„Invităm cu entuziasm cititorii să ni se alăture în „Never Stop Reading” organizat de noi, Echipa EPAS Blaga Reghin, pentru o călătorie fascinantă prin universul fascinant al literaturii, care se va desfășura între 5 februarie și 25 martie. Pe parcursul a șase săptămâni, vom avea privilegiul de a asculta poezii și fragmente din opere literare interpretate de voci diverse: scriitori, jurnaliști, traducători, actori, activiști, elevi și profesori.Acest eveniment nu este doar un maraton al paginilor citite, ci o sărbătoare a cuvântului scris, o ocazie de a ne conecta cu emoții și idei, de a descoperi noi autori și de a ne reîntâlni cu operele clasice. Fiecare lectură va fi o experiență unică, o călătorie în lumi imaginare, o explorare a condiției umane.Organizăm acest eveniment cu inima plină de pasiune pentru cărți și cu convingerea că lectura are puterea de a transforma vieți. Dorim să împărtășim această pasiune cu comunitatea noastră, să promovăm iubirea pentru cărți și să oferim un spațiu unde diverse voci, de la scriitori consacrați la tineri talentați, pot să-și facă auzite poveștile. Prin acest eveniment, ne propunem să construim un pod între oameni, să stimulăm dialogul și să contribuim la crearea unei atmosfere culturale vibrante în orașul nostru. Vrem ca „Never Stop Reading” să fie o călătorie colectivă în lumea minunată a cărților, unde fiecare pagină citită să aducă bucurie și înțelegere. Fiecare lectură contează, fiecare voce contribuie la crearea unei atmosfere magice dedicate celebrării literaturii. Alăturați-vă nouă în această aventură a lecturii! Lăsați-vă purtați de cuvinte și descoperiți frumusețea și magia lumii literare”, declară Chiverean Elisa, ambasador junior.

„Este o onoare pentru noi să avem așa oameni minunați în jurul nostru care ne citesc cu sinceritate și bunăvoință din cărțile pe care le-au scris sau leau citit. Maratonul nostru va culmina în Ziua Autorilor Europeni, în 25 martie, cu un eveniment inedit. Este un privilegiu să putem privi lectura din mai multe perspective și să organizăm o întâlnire cu oameni de cultură, putând învăța de la specialiști despre tainele unei cărți sau unui articol.Mulțumim tuturor care acceptă invitația noastră sau ne onorează cu prezența”, spune Ioana Marian, voluntar ambasador. „Într-o atmosferă plină de entuziasm și pasiune pentru lectură, elevii de la liceul nostru se pregătesc pentru un maraton literar captivant. În acest eveniment, fiecare pagină devine o călătorie, iar fiecare carte deschide uși către noi lumi și idei. Maratonul de lectură nu este doar o competiție de pagini citite, ci și o oportunitate de a împărtăși impresii și de a crea legături intime cu personajele și mesajele cărților. Cu fiecare rând citit, se deschide o fereastră către cunoaștere și imaginație.Să înceapă aventura literară!”, a transmis Iulia Ababei, ambasador junior.

Alin ZAHARIE