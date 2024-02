CNSLR Frăția Mureș, atac la adresa dr. Dan Sîmpălean. Cum răspunde managerul acuzațiilor sindicaliștilor

Distribuie

Într-o conferință de presă organizată vineri, 9 februarie, la sediul CNSLR Frăția Mureș, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor Libere (U.J.S.L.) Mureș, Călin Orlando Cociș, a adus acuzații grave la adresa actualului manager interimar al Spitalului Municipal din Sighișoara, dr. Dan Sîmpălean, numit în această funcție în data de 18 decembrie 2023. Printre aceste acuzații, se numără și aceea de abuz de autoritate și inechitate profesională, argumentate prin delegarea neconformă a două cadre medicale ale spitalului, anume Dr. Elena Maria Dracea, asistent principal medic generalist, respectiv dr. Tanaszi Sarolta, medic specialist sănătate publică și management din cadrul Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (CPIAAM), pe motiv că acestea nu îndeplinesc condițiile necesare ocupării posturilor anterior menționate.

Acuzațiile aduse dr. Dan Sîmpălean

Președintele U.J.S.L. Mureș contracarează aceste acuzații publice, venind în apărarea cadrelor medicale cu dovezi empirice: “Încă din ziua de 18 decembrie, prima zi ca manager interimar, domnul manager a înțeles să delege lidera de sindicat a Sindicatului Sanitas Sighișoara la Secția de Pediatrie, iar pe doamna fostă manager, care este membra noastră de Sindicat, a delegat-o la Biroul de Statistică Medicală cu încălcarea normelor de drept, respectiv a prevederilor din Codul Muncii. Într-adevăr, la o primă lectură, Codul Muncii ne spune că delegarea este instrumentul prin care poate fi modificat contractul individual de muncă fără acordul salariatului, așa este, dar, văzând în context lucrurile, adică chiar din prima zi de mandat se dispune delegarea a doar două persoane, sigur că problema se analizează altfel. De altfel, la câteva zile după această măsură a delegării, domnul manager interimar a luat o măsură de a anula toate celelalte delegări care erau făcute la nivelul spitalului. După ce a luat această măsură a delegării, pe care catalogat-o ca fiind și faptă penală, abuz de autoritate, după aceea au început alte atacuri la adresa celor două doamne. Maria Dracea a fost acuzată de faptul că nu întrunește condițiile necesare ocupării postului în Compartimentul de Prevenirea infecțiilor asociate actului medical și a continuat o serii de afirmații neadevărate care au fost plasate, fie în spațiul public, fie în relația cu autoritatea în subordinea căreia se află spitalul, respectiv Primăria Municipiului Sighișoara și Consiliul Local Sighișoara. A afirmat aceste chestiuni, deși lidera de sindicat, Maria Dracea, lucrează de 19 ani în cadrul aceluiași compartiment, în timp ce doamna dr. Tanaszi Sarolta a lucrat la acel compartiment încă din 2012 și au trecut printr-o serie de controale ale instituțiilor statului, inclusiv prin proceduri de acreditare”.

Răspunsul dr. Dan Sîmpălean la acuzațiile aduse

Contactat de cotidianul Zi de zi pentru a răspunde acuzațiilor ce i-au fost înaintate în sectorul public, dr. Dan Sîmpălean a precizat următoarele: „Eu când am venit, era o perioadă foarte aglomerată și cu deficit de personal, pentru că la spital, așa cum am spus în mai multe rânduri, s-au angajat persoane în anumite zone, fără a se ține cont de nevoia reală de personal. Au angajat foarte mulți în Terapie intensivă, unde sunt niște sporuri foarte mari, după care i-au delegat în alte secții ca să nu fie aglomerație acolo, iar în momentul în care eu am încetat toate detașările și delegările, s-a văzut nevoia reală în anumite secții și supraaglomerarea în altele. În 2019, când dr. Tanaszi a devenit manager, din calitatea de manager și-a mutat postul din statistică medicală în Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, deși acolo ordinul prevede medic epidemiolog, asistent de igienă sau asistent generalist cu pregătire în domeniu și a profitat de calitatea de manager și și-a mutat postul dincolo, deși era un post suspendat, atunci s-a făcut un abuz de muncă. Deciziile prin care eu am ales să le mut în serviciul de statistică și într-o secție medicală, au fost în baza pregătirilor, deoarece în statistică medicală era nevoie de o persoană care să știe activitatea spitalului. Decizia doamnei Tanaszi am și anulat-o între timp, pentru că în statistică a mai venit o persoană și nu a mai fost nevoie de personal, iar la doamna Dracea, decizia de mutare într-o secție a fost pe baza lipsei de personal și pregătirea dânsei de asistent medical generalist. Am cerut doamnei Dracea să ne pună la dispoziție documente care să ateste calitatea dânsei de a lucra în Serviciul de Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, pentru că la dosarul dânsei nu s-a găsit ceva care să ateste calitatea de a lucra în acel serviciu. Dl. Cociș spune că dânsa lucrează de 19 ani și acest fapt echivalează, acest fapt nu echivalează, pregătirea trebuie să fie pregătire, chiar dacă ai experiență în spate”.

Alte nereguli semnalate de președintele U.J.S.L Mureș

Alte nereguli semnalate în cadrul conferinței de presă susținută de CNSLR Frăția Mureș au fost legate de intențiile managerului interimar al Spitalului Municipal din Sighișoara de a reduce cheltuielile de personal, în condițiile în care actele legislative eliberate la finele anului precedent prevăd creșteri salariale în sectorul medical. „Ne îngrijorează afirmația dânsului și nu știm cum să o catalogăm, din necunoștință de cauză sau cu rea intenție, pentru că este foarte bine știut că prin efectul actelor normative care au apărut la finele lui 2023 și începutul anului 2024, vor avea loc majorări salariale în acest an în sectorul de sănătate publică. Nu știu în ce măsură, domnul manager interimar vrea să reducă cheltuielile cu personalul, mă gândesc doar că se gândește la concedieri, dar în măsura în care există deficit de personal, nu știu cum va mai funcționa spitalul dacă va lua asemenea măsuri, probabil se dorește închiderea spitalului, căci nu vedem care ar putea fi alte intenții. Dacă discutăm de cheltuieli de personal, domnul manager interimar, printre măsurile greșite pe care le-a luat, a fost și aceea să aducă un director medical din afara unității și dacă facem un calcul simplu, cele două persoane care au fost aduse din afara unității sanitare, adică manager interimar și directorul medical, totalizează cheltuiala la 40 de mii de lei pe lună”, a adăugat Călin Orlando Cociș. Managerul interimar al Spitalului Municipal din Sighișoara răspunde și acestor acuzații, explicând și faptul că directorul medical detașat pe o perioadă limitată pe postul de director medical, anume dr. Costi Dumitru, a fost renumerat de către unitatea medicală de la care a venit, anume Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, oferind un act doveditor care să ateste aceste precizări. „Nu am discutat de concedieri niciunde , dar principiul este unul foarte simplu. În momentul în care tu nu îți îndeplinești contractul cu Casa de Asigurări, activitatea pe care o faci nu este la nivelul pe care l-ai spus, atunci trebuie umblat la nivelul sporurilor și redistribuirea personalului pentru că tu nu poți să stai cu sporuri maxime în momentul în care tu nu îți faci activitatea medicală pe care ai spus că o faci. Trebuie luate măsuri de reducere a sporurilor, asta în primă etapă ca și măsuri. În servicii care sunt supraaglomerare, trebuie redistribuirea personalului”, a mai precizat acesta.

Mădălina ROHAN