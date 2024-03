FOTO: Rețeaua Darina din județul Mureș extinsă cu un nou supermarket

Distribuie

Un nou supermarket Darina a fost deschis vineri, 8 martie, în localitatea Gurghiu, pe strada Petru Maior nr. 15.

”Magazinul are o suprafață generoasă, pe două nivele și comercializează o gamă diversificată de produse alimentare si nealimentare. Gama de mărfuri curpinde: produse de panificatie, dulciuri, legume fructe, mezeluri, conserve, alimente de bază, băuturi alcoolice și răcoritoare etc. La etaj găsiți produse de menaj, curațenie, jucării, veselă plastic etc. Magazinul Darina Gurghiu oferă clienților și o linie caldă de preparate plus grill și rotiserie. Programul zilnic, luni – duminică, 7.00 – 22.00. Informații suplimentare la telefonul 0757-570.772. Vă așteptăm cu drag în magazinul Darina Gurghiu!”, au informat reprezentanții Darina Hotels & Stores.

