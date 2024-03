Prăbușire pentru producția industrială a județului Mureș

Distribuie

Industria judeţului Mureş a înregistrat în anul 2023 o evoluţie nefavorabilă în raport cu anul precedent, a anunțat, recent, prin intermediul unui comunicat de presă, conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș.

Potrivit sursei citate, în această perioadă indicele producţiei industriale a fost de 79,1%, înregistrând o scădere de 20,9% faţă de anul anterior.

”Această evoluţie a fost determinată de reducerea producţiei în activităţi economice cu pondere însemnată în economia judeţului, cum sunt: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (minus 9,4%), fabricarea de mobilă (minus 15,8%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (minus 23,3%), prelucrarea lemnului (minus 29,8%), fabricarea echipamentelor electrice (minus 64%)”, se mențioenază în comunicat.

Totodată, în cursul anului 2023, comparativ cu anul precedent, au fost înregistrate și creșteri ale indicilor producției industriale în: fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (plus 24,7%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (plus 22,9%), fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (plus 20%), industria metalurgică (plus 14,2%) și industria alimentară (plus 1,6%).

În ceea ce privește cifra de afaceri din industrie realizată de agenţii economici din judeţ, ”atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă”, în anul 2023 aceasta ”a înregistrat o scădere cu 10,8% faţă de anul anterior.”

Alex TOTH

Foto: https://depositphotos.com/ro/