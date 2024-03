Baschet feminin: Înfrângere în fața formației CSM Alexandria

Distribuie

Echipa de baschet feminin din cadrul CSM Târgu Mureș s-a descurcat bine în faţa formației din Alexandria în primul sfert de finală a competiţiei desfăşurate la Sfântu Gheroghe, însă nu a fost de ajuns pentru calificare.

Potrivit CSM Târgu Mureș, rezultatul final a fost următorul:

CSM Alexandria – CSM Târgu Mureş: 78-69 (13-16, 25-12, 22-16, 18-25)

Marcatoarele din cadrul acestui meci au fost: Sára Sólyom 18 (4×3), Ruxandra Chiş 14 (3×3), Dora Ardelean 10 (2×3) + 12 recuperări, Alexandra Bobar 8, Georgiana Plăviţu 7, Andreea Feiseş 3 (1×3), Tania Şchiopu 3 (1×3), Alexia Mărcuş 2, Rebecca Lipovan 2 și Tímea Czimbalmos 2. Totodată, a mai jucat Adina Ciciovan.

„Am început excelent meciul, cu trei triple – Chiş, Ardelean şi Sólyom – rămase fără replică, apoi la 9-4 şi Tania Şchiopu a nimerit coşul de la distanţă. Coşul marcat de Bobar ne-a dus la +10. Lipovan a reuşit 2 puncte, dar în ultimele trei minute ale sfertului nu am mai marcat, adversara reuşind să se apropie la trei puncte”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, pasa proastă a continuat şi în primele două minute ale actului secund, Alexandria finalizând un parţial de 14-0, până când Bobar a spart gheaţa. Adversara a reuşit să-şi creeze un avantaj de 8 puncte, care însă s-a topit prin două triple reuşite de Ruxy Chiş. Din păcate, mureșencele au primit din nou 8 puncte fără să poată răspunde, iar la pauză au intrat cu un deficit de 10 puncte.

„Ne-am apropiat un pic, dar adversarele au fost mai precise, iar la mijlocul sfertului au condus cu 17, din care am reuşit să reducem doar un punct până la ultima pauză. Am început ultimul sfert cum nu se putea mai bine, prin 7 puncte marcate prin Ardelean 5 şi Bobar 2, dar la mijlocul ultimului act diferenţa rămânea de două cifre şi chiar 16 puncte”, se mai precizează pe pagina CSM.

Fetele s-au luptat din răsputeri, iar coşul marcat de Alexia Mărcuş secondată de Plăviţu, le dădeau mai multe speranțe, diferenţa scăzând la doar 7 puncte cu 2 minute înainte de final.

Tripla semnată de Sára Sólyom le-a adus la -4 cu 72 de secunde înainte de final, şi au mai ratat două oportunităţi de a se apropia şi mai mult, dar nu au mai marcat, Alexandria câştigând sfertul de finală cu 78-69.

„Statistic echipele au fost foarte apropiate, ba chiar noi am dominat la mai multe capitole, diferența s-a făcut la aruncările libere și procentajul superior la 2 puncte. Am avut momente când pur și simplu mingea nu a vrut să intre în coş sau să rămâna în posesia noastră, nu am putut marca. Pe final am avut agresivitatea dorită din primul moment, dar a fost prea târziu. Mi-am dorit atât de mult această victorie, aveam atâta nevoie de ea”, a declarat antrenoarea Florina Pora.

Pentru mureșence urmează play-off-ul din campionat și vor juca primul meci la Constanţa, sâmbătă, 16 martie.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: csmtgm.ro