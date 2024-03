FOTO. Importanța digitizării ziarelor, dezbătută la evenimentul „Digitalizare/ DigitalizOare?”, susținut la Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu

Distribuie

Compania Arcanum, împreună cu Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu, a organizat vineri, 22 martie, un eveniment intitulat „Digitalizare/DigitalizOare?” la Secția American Corner a Bibliotecii Județene “Astra” Sibiu, la care au fost invitați reprezentanții bibliotecilor județene și universitare din România care colaborează cu compania Arcanum, pentru a discuta despre importanța digitizării publicațiilor periodice, din prisma conservării valorii lor informaționale, dar și din prisma simplificării accesului la informație.

Evenimentul a constat într-o serie de prelegeri susținute de speakerii prezenți, personalități reprezentative a lumii livrescului, beneficiari ai proiectului de digitizare inițiat de compania Arcanum, anume: Răzvan Pop, managerul Bibliotecii “Astra” din Sibiu, Ioan Milică, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, Marius Cosmeanu, jurnalist, Cristina Dema, muzeograf al Muzeului Presei „Sever Bocu” din Jimbolia și Valer Cosma, directorul general al Bibliotecii Universitare „Lucian Blaga”Sibiu. De asemenea, a cuvântat și Biszak Előd, CEO al Arcanum.

Discursurile au fost urmate de o sesiune de Q and A în cadrul căreia publicul a primit răspunsuri la curiozitățile lor privitoare la aspecte tehnice ale digitizării. „Bibliotecile din țară au colecții impresionante de documente, de carte veche și de periodice din alte timpuri și de accea este foarte important ca acest fond arhivistic să fie pus în valoare. Noi, la Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu am făcut acești pași deja, de ceva timp și, prin urmare, putem spune că deja avem experiența necesară și ne-am gândit că ceea ce facem noi să dăm mai departe către colegii noștri din țară și, prin urmare, am organizat acest atelier de dialog între cei care sunt specializați deja și cei care sunt interesați în a-și digitiza propriul fond de carte, de revistă, de documente. Astfel, am gândit acest eveniment, să ne întâlnim, să discutăm la un sfârșit de săptămână”, a precizat pentru cotidianul Zi de zi Răzvan Pop, managerul Bibliotecii “Astra” din Sibiu.

Compania Arcanum

Arcanum este o companie din Ungaria care se ocupă cu digitizarea ziarelor din bibliotecile a patru țări partenere- Ungaria, România, Slovacia și Republica Cehă. Compania acumulează trei decenii de experiență concretizată prin digitizarea a unui număr de peste 30 de milioane de pagini prin intermediul unei tehnologii moderne și a inteligenței artificiale și umane deopotrivă. „Suntem o companie din Ungaria specializată exclusiv în digitizarea patrimoniului cultural, ne oupăm cu asta încă de la începutul companiei. Ne concetrăm pe digitiarea ziarelor pentru că ne-am dat seama că oamenii sunt cel mai mult interesați de ziare. Un ziar poate arăta o istorie parcursă în zeci de ani și conține o gramdă de informații, în timp ce informațiile dintr-o carte rămân aceleași, le afli odată și atât. Încercăm să digitizăm ziare din diferite locuri, ziare autohtone, pentru a oferi utilizatorilor informații locale în toată țara. Avem colaboratori în Ungaria, România, Slovacia și Republica Cehă”, a explicat Biszak Előd, CEO al Arcanum.

Utilizatorii platformei Arcanum pot beneficia de acces la baza de date a companiei, care cumulează publicațiile periodice digitizate din toate bibliotecile partenere, ceea ce presupune un univers aproape infinit de informații de calitate, aflate la doar un click distanță, în schimbul unui abonament lunar. Bibliotecile partnere au acces gratuit la baza de date a companiei Arcanum și beneficiază, totodată, de dobândirea materialelor digitizate.

Importanța digitizării ziarelor

Într-o societate în care totul este supus tehnologizării, iar preferința cititorilor se îndreaptă tot mai mult spre formatul electronic, digitizarea vine ca o modalitate de conservare a informației care este supusă deteriorării odată cu trecerea timpului. Totodată, digitizarea presupune un acces mai facil la informație, ceea ce este pe placul cititorilor de azi. În același timp, directorul Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu ne arată că beneficiile digitizării nu se îndreaptă exclusiv asupra cititorilor, ci și asupra bibliotecarului care trebuie să fie în pas cu modernitatea și cu tendințele actuale de lecturare: „Procesul de digitizare este foarte important deoarece te propulsează în pasul următor al dezvoltării. Dacă o bibliotecă crede că mai funcționează doar pe conceptul simplu de a primi cititor, a da o carte și a merge acasă respectivul cititor, a o citi și a o aduce înapoi, suntem depășiți de acest moment. Bibliotecarul nu mai este acel simplu împrumutator de carte, bibliotecarul este un om de cultură, un om care înțelege ce patrimoniu are și îl diversifică și încearcă să îl pună în valoare, nu doar pentru noi, dar pentru cei care sunt interesați, adică cețățenii acestei țări”.

B.J. Mureș, parteneriat prolific cu Arcanum

La evenimentul de vineri, 22 martie, au luat parte și reprezentanți ai Bibliotecii Județene Mureș, invitați de CEO al Arcanum, Sándor Biszak, anume: Monica Avram, directoarea B.J. Mureș, Agyagási Hajnal, șef serviciu și Szászgáspár Imola, bibliotecară. Biblioteca Județeană Mureș conlucrează cu compania Arcanum de ani de zile, timp în care au reușit digitizarea a peste 90 de ziare, iar parteneriatul continuă și în prezent.

Despre evenimentul găzduit de Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu, precum și despre parteneriatul fructuos dintre B.J. Mureș și compania Arcanum, Monica Avram a relatat următoarele: „Conferința găzduită de Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu a fost, consider eu, un moment de analiză a parteneriatului de până acum dintre bibliotecile românești și Compania Arcanum din Ungaria. Scopul acestuia, și precizez faptul că Biblioteca Județeană Mureș a deschis această colaborare, fiind prima bibliotecă din România care a oferit spre scanare documente din colecția de publicații periodice, este acela de a digitaliza publicații periodice din toate timpurile. Până în prezent, peste 90 de ziare și reviste din colecțiile noastre au fost digitalizate, însumând peste 1 milion de pagini. În baza parteneriatului, cititorii noștri pot accesa gratuit întreaga bază de date Arcanum, adică peste 60 de milioane de pagini. În ceea ce ne privește, colaborarea va continua, urmând să fie digitalizate și alte colecții din producția editorială locală. Digitalizarea pare să fie unul dintre marile avantaje ale tehnicii moderne, orice informație fiind la un click distanță. Există însă și aspecte care mai trebuie bine gândite și analizate în perspectiva lungă a timpului, deoarece ceea ce facem azi se reflectă asupra generațiilor de mâine”.

Mădălina ROHAN