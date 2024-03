Handbal: Meci pierdut în fața formației din Vâlcea

Distribuie

Duminică, 24 martie, a avut loc primul meci din grupa nr. 3 Valoare, unde handbalistele de la CSM Târgu Mureș au jucat împotriva formației CS Chimia Râmnicu Vâlcea.

Potrivit CSM, rezultatul meciului a fost următorul:

CSM Târgu Mureș – CS Chimia Râmnicu Vâlcea: 29-34 (16-17)

Marcatoarele din cadrul acestui meci au fost: Sonia Lăcătuș 9, Daria Coman 6, Mara Tarcău 5, Nicoleta Covrig 3, Iasmina Bucur 2, Iulia Pop 2, Mara Cioban 1 și Bianca Mureșan 1.

„O atmosferă de meci mare în Sala Sporturilor din Târgu Mureș, mulțumim tuturor celor care au venit să ne susțină. Chiar dacă am pierdut, fetele noastre au jucat un handbal modern, în viteză împotriva unei echipe din Vâlcea cu jucătoare de mare valoare, 5 dintre ele fac parte lotul național”, se precizează pe pagina CSM.

În minutul 10, fetele au fost conduse cu scorul de 8-3, însă au continuat să creadă în ele. În minutul 25 echipele s-au aflat la egalitate, cu scorul de 14-14, după aportul portarilor.

„Poate din cauza emoțiilor ne-a tremurat mâna la finalizare, am ratat 2 aruncări consecutive de la 7 metri și contraatac, plus ratări din extremă singure cu portarul. Chiar dacă am pierdut această partidă am ieșit cu capul sus”, a declarat antrenorul Laurenţiu Pop.

