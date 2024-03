Dr. Rădeanu Iulia-Maria. ” Încet, ne apropiem de un număr de 70 de copilași care poate astăzi nu ar fi existat”

Distribuie

Promovarea Asociației Generații Iubite și Octrotite (GIO), chiar dacă am face-o săptămânal, tot nu ar fi îndeajuns, pentru că aici vorbim despre viața umană de la începuturile sale (de la concepție)- ca valoare supremă, familia- ca centru al organizării sociale, educația- ca instrument pentru dezvoltarea personală și credința în Dumnezeu- ca fundament al întregii vieți. Activitățile echipei vin în principal în sprijinul mamelor aflate în criză de sarcină, susțin copiii nevoiași și sunt alături de bătrânii lipsiți de ajutor, salvează vieți și aduc alinare acolo unde există tristețe și indiferență. De aceea, toate generațiile de nou-născuți, copii și vârstnici, vor deveni Generații Iubite și Ocrotite, ne spune dr. Rădeanu Iulia-Maria, președintele Asociației GIO. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.



Te rog să te prezinți în câteva rânduri și să ne spui cum ai ajuns să te implici „pro-viață”.



Mă numesc Rădeanu Iulia-Maria și sunt născută în inima Ardealului mai exact, la Sibiu. Mi-am petrecut copilăria la Cisnădie, unde visam încă de mică să fac ceva important în viață. Anii au trecut și am terminat Facultatea de Medicină la Sibiu, iar în prezent sunt rezidentă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș, în specialitatea medicină de familie.

Implicarea mea pro-viață a început în anul 2019, când, în cadrul Organizației Tinerilor din Sibiu, am organizat evenimentul intitulat “Taina vieții, de al celulă la om”, unde a fost prezentă Alexandra Nadane, care a vorbit unui număr de 200 de studenți de la medicină despre criza de sarcină. Cel mai probabil atunci s-a “zămislit” proiectul care avea să se numească GIO și care avea să aducă pe lume Generații Iubite și Ocrotite.

În anul 2021, m-am mutat la Târgu Mureş, într-un oraș complet nou, iar începutul nu a fost deloc ușor. Uimirea vine din ideea că, dacă atunci degetele de la o mână erau prea multe pentru a număra persoanele pe care le cunoșteam aici, astăzi pot spune că sunt uimită de frumusețea arhitecturii lăuntrice a oamenilor care mi-au apărut în cale și cărora le sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul. Eu sunt de părere că nimic nu este întâmplător și că din fiecare împrejurare de viață este important să mai adaugi ceva la componența ta.



Când ai simțit chemarea de a fonda Asociația GIO?



Povestea GIO a luat naștere în luna ianuarie 2021, când prima femeie aflată în criză de sarcină pe care am întâlnit-o a spus “DA!” vieții! Deși aceasta se afla pe banca de așteptare pentru a face întrerupere de sarcină, vorbind cu ea, a decis să continue cursul firesc al sarcinii, iar la data de 27 iulie s-a născut primul băiețel. Greu de descris în cuvinte bucuria pe care am simțit-o. Părintele Teofil Părăian spunea că “Ce nu trăiești, nu cunoști”, în sensul că poți crede, dar nu poți înțelege pe deplin profunzimea situației. Pot spune că acel moment a fost piatra de temelie pentru tot ce avea să urmeze.

Juridic ne-am înființat la data de 25 martie 2022, iar de atunci și până astăzi, mă străduiesc împreună cu echipa mea să facem treabă bună. Sfatul pe care l-am primit când am plecat pe acest drum, a fost să îmi formez o echipă, să investesc și eu la rândul meu în oameni, să transmit mai departe ceea ce eu am primit.

Astăzi, toată comunitatea GIO este absolut minunată, perseverentă, dedicată și porțile asociației sunt deschise pentru oricine dorește să pășească pe acest drum al vieții.



Din experiența de până acum, care sunt cauzele pentru care femeile recurg la avorturi? Ce înseamnă mai concret femei în „criză de sarcină”?



Criza de sarcină reprezintă perioada scurtă din viața unei femei însărcinate în care avortul apare ca o altă opțiune decât continuarea cursului firesc al sarcinii și nașterea copilului.

Cauzele crizei de sarcină sunt multiple și complexe: lipsa de susținere din partea partenerului, opoziția din partea familiei, dificultăți financiare și lista poate continua, întrucât fiecare caz are particularitățile lui și nuanțele de abordare sunt individualizate.

În ce constă, efectiv, ajutorul oferit de GIO?

Suntem alături de femei: material, instituțional și social, psihologic și emoțional prin consiliere, le asigurăm dispensarizarea gratuită a sarcinii iar după nașterea bebelușului, până acesta împlinește 2 anișori le stăm alături, astfel încât mămica să nu simtă grija lucrurilor materiale de care are acesta nevoie (cărucior, pătuț, hăinuțe, scutece, lapte praf, tot ce e nevoie).



Câți copii nenăscuți ați salvat de la moarte? Pentru mine, tu ești un fel de… îngereasă a lor. Sau o soră mai mare.



Când vine vorba de minuni, încet ne apropiem de un număr de 70 în asociația noastră, adică copilași care poate astăzi nu ar fi existat. Îmi place mult să fac o paralelă cu vocația de medic prin care vindecăm boli pentru a îmbunătății calitatea vieții oamenilor, situații în care pacienții capătă o a doua șansă dar gândiți-vă la greutatea bucuriei atunci când vine pe lume o viață de la zero, nou-nouță.

Tocmai de aici am pornit gândul de a pune la o “masă a culturii” știința și credința, întrucât ambele contribuie la fortificarea omului în ansamblul său, trup și suflet. Sub egida Cultura Vieții, dorim să vă invităm la conferința intitulată Viața – un DAR infinit, cu participarea a doi invitați de seamă: Pr. Dr. Cătălin Maier și Dr. Lucian Mărginean, care va avea loc într-un loc cu totul deosebit – Palatul Culturii din Târgu Mureș, în data de 2 aprilie, ora 18:00, intrarea este liberă tuturor care doresc să vină și să ne stea alături. Vă așteptăm cu drag!