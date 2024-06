Joburi disponibile la un important dealer auto din Târgu Mureș

Ingricop dealer Skoda & Service Autorizat Volkswagen și Seat angajeaza Mecanic și Electrician Auto

Descrierea jobului:

Indeplinirea completa, la termen si in mod profesionist a sarcinilor de serviciu

Rezolvarea cerintelor de pe comanda de lucru si anuntarea consilierului in cazul in care in timpul reparatiei se constata si alte defecte

Verificarea indeplinirii comenzii de reparatie

Mentinerea in buna stare a sculelor si echipamentelor aflate in dotare

Utilizarea dispozitivelor de protectia muncii

Procesarea economica si ecologica a materialelor utilizate

Participarea la trainingurile/calificarile programate in cadrul programului de dezvoltare profesionala

Cerinte:

Experienta de mecanica/electrica

Abilitati de comunicare, organizare si planificare

Permis conducere cat. B.

Experienta intr-o pozitie similara constituie un avantaj

Noi îți oferim:

Contract de perioada nedeterminata;

Venituri financiare motivante;

Tichete de masa (in valoare de 30 lei/tichet);

Bonusuri pentru recomandari candidati;

Formare si dezvoltare continua din partea unei echipe de profesionisti;

🕖 Program de lucru : Luni-Vineri intre orele: 8:00-17:00 (include pauza de masa)

❓ Cum se desfasoara procesul de recrutare?

1. Trimite-ne CV-ul tau la adresa service@ingricop.ro

2. Daca CV-ul tau va fi selectionat vei fi contactat pentru a planifica un interviu cu reprezentantul nostru.

3. Daca raspunsul nostru este pozitiv, vei fi contactat telefonic pentru a-ti fi transmisa oferta noastra.

🚗 Ce facem noi si de ce sa ne alegi?

Ingricop – dealerul ŠKODA, de la Târgu Mureș, a devenit in anul, parte a grupului MATEROM – o afacere romanească de familie, dinamica, peste 25 ani de experienta. Isi desfasoara activitatea în domeniul importului si distributiei de piese auto cu pasiune, profesionalism. Cu o echipă de profesioniști, bine motivată, ne dorim ca toți clienții să fie Extrem de Mulțumiți. În atelierul nostru ultramodern de tinichigerie și vopsitorie, autovehiculele sunt readuse la starea originală. Efectuăm reparații de calitate superioară utilizând vopsele ecologice.

Te asteptam in echipa noastra!