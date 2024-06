”Educație medicală timpurie pentru sănătate târzie”, dezbatere la Târgu Mureș

Hotel Imperial Inn din Târgu Mureș va găzdui, în perioada 28-29 iunie, dezbaterea Best Of cu tema ”Sănătatea în/între scutece! De la creșă la cămin de vârstnici”.

Evenimentul este organizat de compania Houston și va avea ca temă specifică ”Educație medicală timpurie pentru sănătate târzie.”

”Este sănătatea din România în scutece? Mai are mult de crescut până să devină asumată și autonomă? Dacă și pe dumneavoastră vă preocupă aspectele societății românești care se referă la educația medicală, la cea emoțională, la agresivitate, la lipsa informațiilor, a răspunsurilor la întrebările „ce nu facem bine?”, „de ce continuăm să avem mame minore, femei agresate și copii abuzați?”, „de unde să începem educația?”, dacă vă îngrijorează direcția în care ne îndreptăm, atunci Best of este „cel mai bun” eveniment pentru a discuta despre aceste aspecte. Cele mai bune practici, cei mai buni – activi participanți, cei mai buni lectori, cele mai bune – de interes teme – acesta este Best of. Această ediție se referă la cea mai bună mobilizare – pentru a identifica abordări, soluții, informații practice la provocarea din ce în ce mai mare a situației „sănăt-educației” din România”, au informat organizatorii.

Informații despre înscrieri pot fi obținute la numerele de telefon 0756-030-372 (Andra Bumbac, manager proiect) sau la 0756-055.501 (Andrei Lipeț, suport înscrieri).

”Vă invităm să ne întâlnim ca să punem împreună abordari, soluții, specialiști pentru a acoperi cât mai multe puncte de vedere. Lectori cu pregătire profesională și experiență variată: medici igieniști, farmaciști, medici școlari, asistenți medicali, medici epidemiologi, nutriționiști, medici de familie din toată țara au răspuns invitației de a contribui la acest demers – de a înțelege ce funcționează și cum putem aplica cele mai bune practici pentru a schimba modul în care suntem educați să avem grijă de copii, de femeile care au născut, de vârstnici”, au mai transmis organizatorii.

Coordonatorul științific al evenimentului este prof. univ. dr. Monica Tarcea, medic primar igiena alimentației, Departamentul de Nutriție comunitară – UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

(Redacția)