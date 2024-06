FOTO: Final de an școlar pentru ciclul primar la Gimnaziul „Augustin Maior” din Reghin

18 clase din cadrul Școlii Gimnaziale „Augustin Maior” din municipiul Reghin (ciclul primar) au trăit vineri, 21 iunie emoția ultimei zile de școală înainte de mult așteptata vacanță. Alături de părinți, bunici și cei dragi, cei 274 elevi au intrat în posesia premiilor menite să le răsplătească efortul de peste an.

Protagoniștii momentului festiv au fost elevii claselor I-a A, prof. înv. primar Rodica Pușcaș, I-a C, prof. înv. primar Frandes Emilia, I-a D, prof. înv. primar Martina Zey, II-a A, prof. înv. primar Andreea Toma, II-a C, prof. înv. primar Angela Sturza, II-a D, prof. înv. Primar Sandra Precup, II-a E, prof. înv. primar Cristina Man, III-a A, prof. înv. Primar Mihaela Bugnariu Mihaela, III-a C, prof. înv. primar Camelia Rusu, III-a E, prof. înv. Primar Nistor Eniko, III-a D, prof. înv. Primar Szabo Ingrid Estera, IV-a A, prof. înv. Primar Monica Braicu, IV-a C, prof. înv. Primar Mirela Cheiță, IV-a D, prof. înv. primar Gerlinde Tamasan.

Felicitări se cuvin și celor mai mici dintre cei care au simțit emoția finalului de școală, respectiv elevii celor patru clase pregătitoare (Clasa 0), A – prof. înv. prim. Mihaela Șerban, C- prof. înv. prim. Baki Aurora, D- prof. înv. prim. Ramona Klein și E – prof. înv. prim. Roxana Lazăr. Felicitări și o vacanță plăcută tututor absolvenților!

Foto și text: Alin ZAHARIE