Prof. Roiban-Nașca Dana Sorina: „Am un scop măreț aici, pe care încerc să mi-l îndeplinesc”

În cursul anului trecut, prof. Roiban-Nașca Dana Sorina, directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Gheorghe” din Reghin a fost inclusă în rețeaua ambasadorilor de învățare a ANPCDEFP, agenție care gestionează în România programele europene Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Profitând de prezența Caravanei Literației la Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe”, lucru consemnat sâmbătă, 18 ianuarie, am încercat să vedem care este pulsul școlii în materie de proiecte, interlocutor fiindu-ne chiar prof. Roiban-Nașca Dana Sorina.

Reporter: De când sunteți la conducerea școlii gimnaziale de aici din Cartierul Apalina?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Sunt directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Gheorghe” din 2022. Dacă în primii doi ani de conducere m-am focusat foarte mult pe dotarea școlii și am vrut să le asigur elevilor condiții optime pentru învățare, acum am ales să mă focuses mai mult pe îmbunătățirea calității actului educativ. Acesta este și motivul pentru care am încheiat un parteneriat cu Teach for Romania pentru că am siguranța că ei mă pot sprijini în acest sens și chiar asta și fac, dovadă prezența Caravanei Literației la școala noastră.

Rep.: V-ați asumat un rol extrem de important prin această funcție de director al școlii gimnaziale din cartierul Apalina. Cum și când ați început să mișcați lucrurile la această școală?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Sunt cadru didactic la această școală de 15 ani, predau limba și literatura română, iar de doi ani dețin și funcția de director. Această funcție practic m-a ales pe mine. Nu eu am ales-o pe ea, a venit cumva de la sine după 13 ani de predare în această școală. Mi-am asumat munca grea care trebuie depusă aici încă din primul an de învățământ când am aterizat cumva aici. Am ales această școală în ședința publică de ocupare a posturilor, fără să știu că este amplasată în cartierul Apalina. Dar, cu timpul mi-am dat seama că așa a fost să fie, că lucrul acesta n-a fost întâmplător, că sunt omul potrivit la locul potrivit și că am un scop măreț aici, pe care încerc să mi-l îndeplinesc.

Rep.. Care a fost prima victorie, primul proiect câștigat pentru Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” din Reghin?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Primul proiect câștigat a fost în 2019, chiar înainte de pandemie, când am câștigat primul proiect de mobilitate Erasmus pentru cadrele didactice de aici. Astfel, am demonstrat că, deși suntem o școală amplasată într-un mediu vulnerabil, se pot face lucruri și aici și putem mișca lucrurile. Bineînțeles, nu cu aceeași viteză cu care se mișcă lucrurile în centrul orașului sau într-o zonă amplasată într-un mediu mai favorabil. Dar, se poate face treabă și aici, cu pași mărunți, cu multă muncă și cu multă răbdare iar rezultatele nu întârzie să apară.

Rep.: Ce proiecte importante au mai urmat?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Au urmat mai multe proiecte importante în care am fost parteneri, iar din 2022 am început să scriem noi proiecte, să accesăm fonduri. Principalul scop a fost să le asigurăm elevilor condiții de învățare. Cred că acest lucru se vede. În 2022 aveam săli de clase unde nici măcar nu aveam prize, iar acum avem săli de clase digitalizate.

Rep.: Cât de important e să să dați viață acestei școli prin ceea ce faceți, prin muncă, prin implicare?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Este foarte important, în primul rând pentru comunitatea de rromi din Apalina, și mai apoi pentru întreaga comunitate locală, pentru că problemele cu care se confruntă elevii și populația din mediile vulnerabile sunt problemele noastre, ale tuturor, nu este doar problema școlii, ca să zic așa. Este important să contribuim la rezolvarea acestor probleme și să le și rezolvăm pentru că acest lucru va conduce cumva la prosperitatea întregii societăți.

Rep.: Credeți că optica asupra acestei zone din oraș se va putea schimba prin intermediul școlii de aici din Apalina?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Eu zic că acest lucru deja se întâmplă. Am văzut cumva o schimbare și nu doar că am văzut-o eu, ci am și primit această confirmare în primul rând de la localnicii care locuiesc aici în acest cartier, pentru că ei sunt primii care văd schimbarea fiind aproape de școală. Mi-au spus și m-au asigurat că se văd rezultate deja în comunitate, în sensul că, parcă sunt mai educați copiii, altfel se comportă pe stradă, inclusiv părinții. Cumva au început deja să aibă acest simț al răspunderii civice care se va accentua cu timpul tot mai mult. Am această convingere.

Rep.: Care sunt provocările pentru perioada următoare?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Ne propunem să îmbunătățim actul educativ, să avem rezultate din ce în ce mai bune la învățătură. Ne propunem să obținem cu elevii noștri rezultate la olimpiade, la concursuri școlare, să avem rezultate bune la evaluări naționale, să avem cât mai mulți copii admiși la licee și școli profesionale și, binențeles pe termen lung să avem o comunitate de rromi integrată, funcțională, în care să poți să vii să să te simți în siguranță, să vii ca în oricare cartier al orașului.

Rep.: Dar în ce privește proiectele?

Roiban-Nașca Dana Sorina: Următorul mare proiect este să devenim școală strategică în programul Teach for Romania. Asta presupune doi ani de parteneriat cu intervenție aplicată absolut pe toate nivelurile, părinți, elevi și profesori și bineînțeles cu mini-proiecte care să rezolve nevoile explicite ale școlii. Programul strategic Teach for Romania nu doar că ne garantează sprijin, metode și instrumente pentru a obține tot ceea ce ne-am propus, dar, inclusiv ne garantează că vom avea în spate un finanțator care ne va ajuta pe partea aceasta.

A consemnat Alin ZAHARIE