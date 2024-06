”Târgul Fetelor”, pe Platoul Mociar

Primăria și Consiliul Local al comunei Gurghiu în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș organizează duminică, 30 iunie, o nouă ediție a tradiționalului eveniment „Târgul Fetelor de la Gurghiu”, găzduit și în acest an de Platoul Mociar. Ediția din acest an a tradiționalei sărbători a Văii Gurghiului dorește să readucă în atenție vechile obiceiuri specifice zonei, nu întâmplător ediția din acest an are ca motto: „E timpul să ne căutăm rădăcinile în tradițiile și obiceiurile locului.

”Târgul Fetelor” este un obicei a cărei origine se cunoaște oarecum din scrierile cu caracter cultural istoric. În anul 1880 după unele scrieri, prințul Rudolf al Austriei organizează la Gurghiu ”Festivalul de artă populară”, în curtea castelului din localitate, târgul de fete făcând parte din acest târg mai mare. Din 1970 se organizează pe platoul de lângă pădurea Mociar târgul cu denumirea ”Târgul Fetelor”. Numele derivă de la faptul că aici se întâlneau tinerii și tinerele din satele și văile învecinate comunei de azi, prilej de prietenie, de bucurie, apropiere sau chiar de iubire culminând de multe ori prin căsătorie.

Cântec, joc și voie bună

Târgul a fost prefațat în seara zilei de 29 iunie, prin obiceiul ”Strigării fetelor peste sat” organizat în satul Cașva. Deschidere oficială a ediției din acest an a „Târgului Fetelor” este programată duminică, 30 iunie, în jurul orei 12.00, prilej cu care vor fi premiate cuplurile care în acest an împlinesc 50 de ani de căsnicie. Ciprian și Mihaela Istrate cu ceterașii vor da startul programului artistic deschis de prezentarea obiceiului Târgului, după care scena de pe Platoul Mociar va răsuna de cântec joc și voie bună grație programului artistic susținut de soliștii Daiana Suceava, Saroși Gabriela, Diana Tișe, Bianca Pop, Ansamblul de dansuri din Glăjărie, Ansamblul Artistic Profesionist „Rapsodia Călimanilor” și invitații Alexandru Pugna, Adina Hada, Livia Harja, Ioan Cristian Țăran, Grupul Moștenitorii Hodacului și soliștii Alexandru Sămărtean și Costi Dumitru.

„Având o tradiție de peste 100 de ani, vă invităm să fiți părtași alături de noi la rememorarea tradițiilor și obiceiului născut pe meleagurile Văii Gurghiului, a „Târgului Fetelor”, prilej de întâlnire, prietenie, apropiere, iubire, în care perechile fac o paradă a portului popular, a frumuseții și a dragostei”, a precizat Laurențiu Boar, primarul comunei Gurghiu.

Alin ZAHARIE