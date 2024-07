Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: “Spitalul Medex reprezintă un exemplu de bună practică în România”

Prof. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a fost unul dintre oaspeții Zilei Porților Deschise, organizate de către echipa Spitalului Oncologic Medex din Sângeorgiu de Mureș duminică, în cea de-a treia zi de la inaugurarea unității medicale. Acestuia i-a fost prezentat, printre altele, în cadrul unei vizite extinse, atât partea de spitalizare continuă sau ambulatoriul cu cele 18 specialități medicale, cât și compartimentele de explorări funcționale și diversele laboratoare de radiologie și imagistică medicală, dintre care se distinge laboratorul de medicină nucleară pentru PET-CT, unic în județ, precum și laboratorul de radioterapie, extrem de important pentru că vine să suplinească serviciile deficitare oferite pe acest segment de terapie oncologică. „Spitalul Medex reprezintă un exemplu de bună practică în România”, a subliniat Alexandru Rafila, în cadrul conferinței de presă care a urmat vizitei, unul dintre argumente fiind faptul că acesta oferă toată gama de servicii oncologice, de la diagnostic la radioterapie și chimioterapie și în curând și paliație.

După ce vinerea trecută am explorat, ghidați de echipa Spitalului Oncologic Medex, în special laboratoarele de radiologie și imagistică medicală, duminică, în cadrul Zilei Porților Deschise, am avut ocazia, însoțindu-i pe ministrul Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila, pe senatorul prof. dr. Leonard Azamfirei, rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, pe deputatul Dumitrița Gliga și pe Rodica Biro, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș, aflați în vizită la unitatea medicală, să examinăm mai în detaliu noul spital.

Dincolo de explicațiile oferite de către medici în timpul vizitei, Mirela Cîmpian, directorul general și administratorul companiei MEDEX, ne-a prezentat apoi, în timpul conferinței de presă, structurate detaliile despre cea mai recentă unitate spitalicească din județul Mureș, finalizată în circa doi ani de la începerea construcției.

“Spitalul Oncologic Medex este conceput ca un centru de prevenție, diagnostic și tratament oncologic. Clădirea spitalului asigură desfășurarea activităților medicale pe zone bine individualizate și are următoarea structură: ambulatoriul integrat pentru 18 specialități medicale, compartimente de explorări funcționale, laborator de analize medicale, laborator de radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară pentru PET-CT, secția de spitalizare de zi cu un număr de 77 de paturi, secția de spitalizare continuă cu număr de 39 de paturi, laboratorul de radioterapie, care este configurat cu două buncăre pentru tratamente de radioterapie externă și un buncăr pentru brahiterapie.

Mai avem în structură și un compartiment pentru îngrijiri la domiciliu, farmacia cu circuit închis în care se prepară chimioterapia pentru tratamentele oncologice și unitatea de transfuzie sanguină”, a enumerat Mirela Cîmpian.

Exemplu de bună practică în România

Ministrul Sănătății, după o vizită în care a pus numeroase întrebări echipei spitalului, a adresat felicitări pentru finalizarea investiției, în deschiderea intervenției sale din timpul conferinței de presă.

“Aș vrea, în primul rând, să vă felicit. Am venit de mai multe ori să văd cum crește spitalul și acum, văzând filmul, mi-am adus aminte de ceea ce era acum un an și ceva aici. Era o construcție în mijlocul acestui spațiu care creștea rapid. L-am văzut când a fost practic încheiată construcția, dar nu erau încă instalate echipamentele și, în sfârșit, acum poate să fie operaționalizat. Felicitări tuturor care au contribuit, celor care au avut ideea, fundației, constructorilor, donatorilor”, a spus Alexandru Rafila.

Ministrul a declarat apoi că Spitalul Medex reprezintă un exemplu de bună practică în România, oferind și o explicație – concluzie a vizitării spitalului, și anume faptul că oferă toată gama de servicii oncologice.

“Integrarea serviciilor de care au nevoie pacienții oncologici este răspunsul corect, astfel încât pacientul să nu umble pe drumuri. Și asta înseamnă că, aici, eu (n.red. pacientul) pot să fac investigațiile de imagistică sau alte investigații de care este nevoie pentru precizarea unui diagnostic oncologic. Avem anatomia patologică, avem serviciile de radioterapie avansată și serviciile de chimioterapie. Dacă întregim aceste servicii cu paliația, cred că o să fie întreaga gamă de servicii de care au nevoie pacienții oncologici, pentru că, din nefericire, încă nu am învins cancerul, s-a îmbunătățit mult performanța terapeutică la pacienții cu cancer, mai ales dacă facem detecție precoce”, a arătat oficialul guvernamental.

În finalul intervenției sale despre Spitalul Oncologic Medex, Alexandru Rafila a punctat următoarele: “Cred că imaginile din momentul în care vor veni pacienții și mărturiile acestora vor fi cel mai bun avocat al operei de binefacere pe care o faceți pentru comunitatea în care trăiți. Responsabilitatea pentru sănătatea comunității cred că trebuie să ne călăuzească atunci când suntem și în funcții publice, dar și când suntem în zona economică sau de afaceri, pentru că orice lucru, orice afacere prosperă, atunci când comunitatea prosperă și este protejată din punct de vedere al sănătății și este și educată în același timp”.

Furnizor de resursă umană

Prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș, a vorbit despre noul spital și filosofia din spatele său, dar și despre rolul pe care universitatea îl joacă în furnizarea de resursă umană calificată, inclusiv noii unități medicale.

“Proiectul acesta pe mine m-a captivat și personal, pentru că mi-a arătat că se poate face și altfel în România. Filozofia din spatele acestui proiect în care nu există componenta de profit, în care pacienții sunt considerați pacienți așa cum sunt ei și nu sunt, în primul rând, clienți, fără a neglija, evident, sustenabilitatea, mi se pare o calitate care trebuie scoasă în față și care trebuie susținută. Suportul și administrativ, și politic, central și local, a fost unul absolut desăvârșit, pentru că acesta este rostul politicului, să susțină lucrurile importante și bune din țară”, a afirmat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Rectorul a subliniat, în același timp, că prezența sa, ca reprezentant al universității, este una firească la Spitalul Oncologic Medex.

“Pe de o parte, este interesul tuturor instituțiilor sanitare de a avea o relație cât mai strânsă cu universitățile, pentru că resursa umană, cea calificată, de acolo vine și cred că fiecare înțelegeți că Târgu Mureșul cel puțin și, până la urmă, întreaga țară, în câțiva ani va arăta complet diferit prin prisma infrastructurii medicale. În Târgu Mureș sunt cel puțin patru instituții noi care se croiesc acum pentru a deveni foarte curând operaționale. Este Spitalul Medex în care ne aflăm, este Centrul de Arși care deja a început să se construiască, este Centrul de Boli Cardiovasculare și Transplant, care va începe curând să se construiască, și este, de asemenea, Spitalul Universitar, care a început să se construiască. Practic toate aceste trei, plus cea de astăzi, structuri, în 2-3 ani vor deveni operaționale la un nivel de performanță foarte ridicată, astfel încât centrul medical Târgu Mureș va avea o altă dimensiune și în mod natural va avea nevoie de resursă umană diferită. În egală măsură este și interesul universității, pentru că, de fapt, pe noi ne interesează să avem o bază de formare pentru studenți, pentru medicii rezidenți, pentru medicii specialiști foarte bine puse la punct”, a arătat rectorul UMFST.

Pentru a fi asigurată resursa umană, a mai precizat acesta, Guvernul României și Ministerul Sănătății contribuie cu un aport consistent.

“De curând am semnat contractul de finanțare pentru construcția unui centru nou de formare postuniversitară în domeniul medical, care va duce formarea postuniversitară la un nivel superior, dar care din nou are nevoie de spații clinice de instruire și acest spital, împreună cu alte spitale, fie că sunt publice, fie că sunt private, vor intra într-un proces de acreditare după o reglementare națională la care acum se lucrează, astfel încât să lărgim spațiul unde să ne putem instrui studenții, rezidenții, medicii specialiști. Una peste alta, suntem, până la urmă, parteneri în care fiecare avem un interes și, ca să fim sustenabili, trebuie să fie o abordare tip win-win pe care o văd și aici”, a mai adăugat prof. dr. Leonard Azamfirei.

În ceea ce privește Spitalul Oncologic Medex, serviciile de ambulator, PETC-CT și radioterapie dispun integral de resursa umană necesară, însă în alte departamente mai este nevoie de angajarea de personal, după cum a precizat omul de afaceri Remus Aurel Bența, membru fondator al Fundației Spitalul Oncologic Târgu Mureș, care a derulat acest proiect.

Interes crescut pentru spital

Deputatul Dumitrița Gliga, liderul PSD Mureș, a adresat, de asemenea, felicitări fondatorilor care au crezut în materializarea acestui vis.

“În primul rând, vreau să felicit familia Bența pentru această impresionantă realizare și pe toți cei implicați în implementarea și realizarea acestui proiect. Vreau să felicit personalul medical care cred că de acum încolo va avea un rol extraordinar de important”, a spus în introducere parlamentarul.

Totodată, a apreciat impactul organizării evenimentului Ziua Porților Deschise.

“Cred că dincolo de premierile atât la nivel județean, cât și național pe care le-am văzut astăzi, vedem aici, la Spitalul Medex, un alt fel de abordare prin însăși organizarea Zilei Porților Deschise, aici, la spital, unde am înțeles că au s-au înscris peste 500 de persoane, dar vor fi în jur de 800. Am stat de vorbă și cu persoanele care vizitează astăzi centrul dumneavoastră și care sunt foarte încrezătoare. Cred că dincolo de aparatura de înaltă performanță care există aici, de medicii care, cum spuneam, sunt foarte empatici, poți să gândești că jumătate din boală e deja tratată”, a conchis Dumitrița Gliga.

Medex, deja în contract cu CJAS

În deschiderea intervenției sale, Rodica Biro, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș a apreciat deschiderea Spitalului Oncologic Medex ca o mare realizare.

„Existența unei instituții medicale specializate în oncologie la nivelul județului Mureș este o mare realizare, având în vedere că diagnosticul precoce și intervenția terapeutică adecvată sunt cruciale pentru tratarea pacienților cu un asemenea diagnostic și sunt esențiale în îmbunătățirea calității vieții pacienților. (…) Este o ocazie extraordinară atunci când vezi că nu numai pacientul va fi foarte mulțumit, dar cred că, din prezentările pe care le-am ascultat astăzi, există și un corp medical care va lucra în această instituție medicală care va avea satisfacția de a presta o activitate deosebită, având în vedere infrastructura care le este pusă la dispoziție, aparatura de înaltă performanță de care beneficiază, ceea ce înseamnă că această unitate medicală se poate înscrie între unitățile medicale de elită și ne bucurăm de existența sa în Târgu Mureș. Îi felicit pe toți cei care au contribuit la construcția unui asemenea spital în Târgu Mureș”, a spus Rodica Biro.

Aceasta a precizat că Spitalul Oncologic Medex are deja încheiat contract cu CJAS pentru o parte dintre servicii.

“Suntem deja în contract cu unitatea sanitară MEDEX, la început pe ambulatorul de specialitate clinică și servicii de imagistică. În această lună probabil că treptat vom începe să intrăm și pe alte categorii de servicii.

Foarte important, din punctul nostru de vedere, al Casei de Asigurări de Sănătate, este contractarea pe PET-CT, care va permite pacienților din zonă, deci nu numai pacienți din județul Mureș, ci și din județele limitrofe, să nu se mai deplaseze în alte centre, care sunt la o oarecare distanță și vor putea să beneficieze de această investigație la Târgu Mureș și suntem foarte bucuroși că avem această posibilitate. În această lună facem demersurile pentru integrarea PET CT-ului în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate și pe parcursul lunilor următoare vom încerca să parcurgem toate etapele necesare pentru contractarea tuturor serviciilor medicale și garantarea accesului gratuit la servicii medicale a tuturor pacienților”, a subliniat Rodica Biro.

Servicii furnizate etapizat

MEDEX este un spital care vine pe o nișă care are spațiu de dezvoltare foarte mare, iar explicații a oferit în completare și Remus Aurel Bența, co-fondator și CEO DAW Bența Romania.

“Tehnic, spitalul este gata, echipamentele sunt autorizate, saloanele sunt dotate. Dacă l-am deschide mâine, obiectivul pentru care a fost construit acest spital, și anume să beneficiem de decontări de la Casa Națională de Asigurări și pacienții să nu plătească, nu ar fi îndeplinit. Și atunci am zis să începem etapizat”, a subliniat acesta.

Directorul general Mirela Cîmpian a adăugat: “Prima structură din cadrul spitalului care este deschisă deja este ambulatoriul și partea de ecografie din laboratorul de imagistică. Această structură este contractată cu Casa, noi putem deja să oferim servicii de consult și anumite servicii medicale ce se pot face prin ambulatoriul integrat”.

Investigațiile imagistice oferite prin echipamentul PET-CT, un echipament instalat în premieră în județul Mureș, vor fi realizate cel mai probabil începând cu 1 august, după cum a arătat Rodica Biro, fondurile fiind deja alocate.

“PET-CT-ul va fi de folos pentru toate unitățile medicale interesate din Târgu Mureș, ceea ce MEDEX își dorește, și anume să fie o infrastructură de suport, nu un competitor direct și cred că prin acest PET-CT poate să fie un prim pas”, a punctat Remus Aurel Bența.

În următoarea etapă se va trece la contractarea spitalizărilor de zi pe activitatea și serviciile spitalicești în funcție de specialitățile pe care le are deja în contract în ambulatoriu Spitalul MEDEX, după care va fi contractată și toată activitatea oncologică.

“În contractarea paturilor de spitalizare continuă este o problemă care este legată de paturile contractabile în fiecare an, stabilite la nivelul județului.

Există un număr de paturi contractabile, care a fost contractat pentru acest an, în momentul în care vom avea solicitarea clară de contractare pe spitalizare de zi, trebuie să identificăm soluții pentru a găsi paturi disponibile pentru contractarea acestora”, a mai completat Rodica Biro.

Un vis a devenit realitate

Pentru membrii fondatori, parte ai Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, un vis a devenit realitate, după cum aveau să sublinieze simetric la finalul conferinței care a început cu o prezentare a visului realizat. La final am aflat cum s-a născut și derulat acesta de la vis la idee până la realitate.

“Obiectivul și scopul membrilor fondatori ai fundației non-profit de a intra în acest proiect a fost nu de a urmări un beneficiu și un profit de recuperare a investiției, ci de a oferi o soluție acelor pacienți cu nevoi și, dacă vom găsi formele legale, corecte de a putea acorda suport integral pacienților, cred că obiectivul acestei inițiative a membrilor fondatori de a face ceva pentru societate va fi complet”, a fost unul dintre mesajele transmise de către omul de afaceri Remus Aurel Bența, pe parcursul conferinței de presă.

“Această fundație a fost înființată tocmai pentru ca astăzi să ne bucurăm de această construcție echipată cu echipamente și cu spații prietenoase pentru pacienți. În momentul în care s-a înființat această fundație aveam două obiective: unu, clădirea să corespundă la cele mai înalte standarde și să fie și echipată. Lucru care s-a atins. Al doilea obiectiv este ca această clădire și cu personalul medical să fie altfel decât ceea ce se întâmplă în secțiile de oncologie, și anume pacienții diagnosticați cu această boală își pierd speranța de viață. Clădirea aceasta și cu medicii care lucrează aici trebuie să dea speranță de viață.

Sigur, viață avem de la D-zeu fiecare, dar noi ca oameni trebuie să milităm pentru ca acei suferinzi care primesc acest diagnostic să nu se simtă marginalizați, ci să aibă speranță de viață, că pot să fie vindecați, iar, chiar dacă nu pot fi vindecați, să știe că au fost tratați cu cele mai înalte tehnologii în privința acestui diagnostic și să știe că și-au încheiat viața cu demnitate”, a adăugat seniorul Remus Bența, președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș.

Remus Bența a mai menționat că proiectul a fost susținut și de Guvernul României prin Hotărârea de Guvern 807 din 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, mulțumind acestuia.

Nu a fost însă singurul sprijin acordat realizării proiectului. “A fost sprijinit de donatori, de Biserica Adventistă și de Asociația pentru Suport și Inițiativă (ASI) România. După cum vedeți, și astăzi, toți aceia care am contribuit la realizarea acestui spital suntem aici și vom rămâne alături până se îndeplinește și al doilea obiectiv care va fi cu caracter continuu”, a conchis acesta.

Fundația non-profit pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș este rezultatul unei viziuni îndrăznețe și a unui efort comun remarcabil din dorința de a dărui necondiționat și de a realiza ceva semnificativ pentru comunitate, a continuat Remus Aurel Bența, afirmând că: “Acest proiect este unic, pe lângă partea de dezvoltare, de construcție, el este unic prin felul în care membrii fondatori s-au întâlnit, s-au adunat și au creionat acest model de business. Dorința noastră este să inspire și pe alții și, de ce nu, dacă s-ar mai găsi terenuri în România să putem replica acest model”.

A fost și o modalitate de a-l introduce pe Daniel Pițurlea, membru fondator al Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, care ne-a adus mai aproape de toți pașii făcuți de la vis la realitate.

“Am avut un optimism moderat, în sensul că am gândit împreună cu membrii fundației o dezvoltare step by step și ne-am făcut o strategie de lucru pas cu pas. Primul pas a fost ideea de a face acest spital care să ofere celor care primesc acest diagnostic înfiorător liniștea necesară cu care să poată să-și facă tratamentul, cu speranța că vor primi sprijin până la capăt și pot să găsească vindecare. Odată ce am luat decizia aceasta, ne-am zis să mergem mai departe, să facem un studiu și am făcut un studiu despre ce ar însemna să se realizeze acest spital. După care, pas cu pas, am obținut documentațiile – PUZ, certificat de urbanism, autorizația de construire – și am mers mai departe după fiecare etapă. După care a apărut oportunitatea cu ajutorul de stat și am zis: depunem dosarul, dacă se aprobă, bine, dacă nu, ne oprim aici. Am avut șansa să se aprobe. Toată investiția, cu TVA cu tot, a fost aproape 40 milioane de euro. Banii aceștia, evident, că nu-i aveam pe pe toți. Aveam și noi resurse, dar nu acopereau întreaga investiție și am zis: să vedem dacă reușim să obținem un credit bancar. Am depus la două bănci, una privată, una de stat, s-a întâmplat minunea – am primit finanțare de la ambele bănci, a trebuit să alegem noi cu care dintre ele să lucrăm. În momentul acela am zis: mergem mai departe, începem investiția. Ceea ce s-a și întâmplat”, a povestit Daniel Pițurlea.

Omul de afaceri, lider al companiei de construcții Concelex, a mărturisit, la finalul intervenției sale, că: “Ne bucurăm de această reușită, sperăm să fim un exemplu pentru alți oameni de afaceri care să aibă puterea să decidă să se implice, e nevoie în sănătate de multă compasiune, e nevoie ca oamenii să fie încurajați și cred că se poate face sănătate fără obținerea de profit și aceasta este cheia prin care să se practice o sănătate de calitate”.

Specialist în administrația spitalelor, Walter Sackett, din partea Linda Loma University, a vorbit despre parteneriatul dintre universitate și Spitalul Oncologic Medex.

“Pe lângă importantele legături locale cu universitatea și cu sistemul medical, Biserica Adventistă a experimentat dezvoltarea de spitale și de centre pentru tratarea cancerului pe întreg globul. Suntem bucuroși pentru această afiliere și să aducem expertiza Universității Linda Loma care se poate manifesta sub forma expertizei departamentale, noi putem pune în legătură furnizorii noștri cu cei locali și să oferim expertiză după cum ni se va solicita. Pentru medici, putem oferi conferințe despre cazuri, evaluări multidisciplinare ale cazurilor dificile sau interesante ca formă a contribuției noastre. Totodată, putem oferi consultanță și sfaturi din partea Comisiei de acreditare în domeniul sănătății din SUA în privința standardelor pentru ca îngrijirea să fie la cel mai înalt nivel. Suntem onorați și suntem entuziasmați să fim parte a acestui proiect”, a subliniat invitatul.

Evenimentul PORȚI DESCHISE a avut ca scop principal informarea și sensibilizarea publicului cu privire la importanța prevenției și tratamentului în lupta împotriva cancerului. În cadrul acestei zile, participanții au avut ocazia să viziteze facilitățile spitalului și să interacționeze direct cu specialiștii Medex.

