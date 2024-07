Servicii și investigații medicale noi în ambulatoriul Spitalului de Urgență Târgu Mureș

Pacienții din județul Mureș, și nu numai, vor beneficia de servicii medicale noi și investigații cu aparatură de ultimă generație în cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Lărgirea gamei de servicii medicale, dar și achiziționarea de noi echipamente este prevăzută în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cabinetelor din ambulatoriile de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția se cifrează la suma de 15.695.048,75 de lei, din care 13.189.116,60 de lei valoarea finanțată prin PNRR, iar 2.505.932,15 de lei valoarea TVA. Activitățile proiectului au început în data de 1 noiembrie 2022 și urmează să fie finalizate până la data de 30 noiembrie 2024.

Noi servicii și investigații medicale

Lărgirea gamei de servicii medicale prevede înființarea de noi cabinete în cadrul ambulatoriului de specialitate, respectiv pneumologie și oftalmologie pediatrică, în cel din urma activitatea fiind deja asigurată de un medic specialist oftalmolog.

Totodată, în urma investiției se vor furniza servicii medicale suplimentare pentru specialitațile oftalmologie, ORL (prin achiziția de echipament de potențiale evocate), urologie, radiologie stomatologică (prin achiziția aparatului de tomografie dentară CBCT).

Noi investigații medicale vor fi asigurate prin achiziționarea de echipamente precum: videocapilaroscop pentru evaluarea modificărilor morfologice ale patului vascular (capilar), turn endoscopie ce oferă imagini detaliate, care nu pot fi obținute prin alte metode de investigație, aparat Doppler pentru măsurarea adâncimii arsurii ce stabilește cu exactitate potențialul de vindecare a arsurilor și influențează decizia terapeutică de amânare sau chiar evitare a intervențiilor chirurgicale, pistol biopsii tisulare ce furnizează informații esențiale în planificarea și decizia tipului de tratament.

Aparatură de ultimă generație

Proiectul prevede achiziționarea de echipamente pentru 14 specialități, respectiv echipamente noi pe care ambulatoriul nu le avea în dotare, dar și echipamente care să le înlocuiască pe cele învechite, precum și echipamente suplimentare față de cele aflate în dotarea ambulatoriului, cum este computerul tomograf.

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, ”prin dotarea cu aparatură de ultimă generație a ambulatoriului de specialitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se urmărește ridicarea nivelului calitativ al actului medical, lărgirea gamei serviciilor medicale și, nu în ultimul rând, eficientizarea timpului necesar diagnosticării și tratamentului”.

Până în prezent au fost achiziționate și livrate echipamente medicale în valoare totală de 8.207.749,52 de lei, pentru dotarea cabinetelor de oftalmologie, ORL, chirurgie orală și maxilo-facială, obstetrică-ginecologie, reumatologie, laboratorului de radiologie și imagistică medicală, urmând ca în cursul lunii august să fie dotate și cabinetele pneumologie și urologie cu echipamente în valoare de 599.827,83 de lei.

De asemenea, sunt în curs de achiziție alte echipamente, pentru dotarea cabinetelor chirurgie generală, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, gastroenterologie, medicină internă, chirurgie orală și maxilo-facială, ortopedie și traumatologie și stomatologie.

Cele mai reprezentative echipamente prevăzute pentru cele 14 specialități sunt:

– Chirurgie Orală si Maxilo-Facială: Unit dentar (echipat complet);

– Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă: Aparat doppler – pentru măsurat adâncimea arsurii; Dispozitiv de vizualizat vene; Masă + lampă scialitică; Pat de consultație electric;

– Chirurgie Generală: Ecograf abdominal și periferic; Electrocauter cu unitate; Paturi de consultație; Pistol pentru biopsii tisulare;

– Gastroeneterologie: Trusă videoendoscop;

– Obstetrică-ginecologie: Colposcop;

– Medicină Internă: Turn endoscopie înaltă performanță (sistem cromoendoscopie) cu accesorii;

– Oftalmologie: Analizor de câmp vizual; Autorefractometru (Plus Optix) – portabil; Biomicroscop portabil (pentru copii mici, persoane sub anestezie, persoane cu dizabilități); Combină oftalmologică cu scaun reglabil pe înălțime (reglabil mod pat), masă de instrumente reglabilă pe înălțime, instrumente (biomicroscop digital, aplanotometru și autorefractometru, foropter și optotip digital cu telecomandă); Eco Bio Pahimetru; Lentilă Volk de +20 dioptrii; Lentilă Volk de +28 dioptrii; Lentila Volk pentru biomicroscopie Wide Field (90d); Noncontact tonometru (ICARE sau AIR Puff) portabil; OCT tomograf in coerență optică; Oftalmoscop direct; Oftalmoscop indirect Heine cu acumulator; Optotipuri pentru aproape; Retinofoto (cameră foto pentru fund de ochi); Retinoscop; Topograf cornean; Trusă de lentile;

– ORL: Potențial evocate auditive; Rinomanometru; Timpanometru; Fibroscop;

– Ortopedie și Traumatologie: Masă de gipsare; Masă examinare; Motor pentru secționarea mobilizării gipsate;

– Pneumologie: Aparat evaluat funcții respiratorii (DLCO); EKG; Spirometru;

– Radiologie: Computer tomograf; Echipament informatic integrat pentru stocare și vizualizare imagini;

– Reumatologie: Ecograf pentru ecografie musculoscheletică (ecografie părți moi); Osteodensiometru cu ultrasunete; Videocapilaroscop;

– Stomatologie: Aparat tomografie dentară CBCT – cone Beam CT; Unituri dentare cu accesorii – turbină, micromotor piesă, piese de mână, aspirator salivă, aparat pentru detartraj, lampă fotopolimerizare;

– Urologie: Cistoscop flexibil (portabil – endoscopie joasă); Echograf cu transductori – convex, linear, rectal; Masă electrică de consultații ginecologice.

Prin intermediul proiectului finanțat prin PNRR se dorește nu numai lărgirea gamei de servicii medicale, dotarea cu aparatură pentru realizarea de noi tipuri de investigații medicale, ci și creșterea numărului de prezentări în primul an de la finalizarea proiectului la cel puțin 140.000 pe an, reducerea numărului de pacienți redirecționați spre alte unități din lipsa dotărilor, dar și creșterea complexității serviciilor medicale prestate în cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

