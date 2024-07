VIDEO: Parfumul ”31 Mai by Anamaria German”, lansat la Reghin

După Cluj-Napoca și Bistrița, Anamaria German și-a lansat propriul parfum ”31 Mai” în orașul natal, la Reghin. Evenimentul a avut loc vineri, 26 iulie, la parfumeria ”Perfurmarte”. Povestea parfumului ”31 Mai by Anamaria German” are în spate o poveste de viață, de curaj și, nu în ultimul rând, de iubire față de fiecare clipă trăită, momente transpuse de Anamaria German în cartea sa autobiografică ”31 Mai”.

„În urmă cu 11 ani, când medicii nu-mi mai dădeau nicio șansă, Dumnezeu a avut alt plan cu mine. A încercat să-mi arate lucruri și așa am descoperit care sunt drumurile și planurile pe care Le are cu mine. De-a lungul timpul am încercat destul de multe activități, iar în urmă cu un an de zile mi-am lansat cartea ”31 Mai”. Nu e un titlu ales întâmplător, e data în care am avut accidentul. Aniversând 10 ani de la acel moment cumplit am lansat această carte. E o carte autobiografică în care am scris atât despre copilăria mea, despre momentul accidentului, despre cum am depășit acea traumă și tot ce a însemnat să rămâi paralizat la 21 de ani și să-ți trăiești viața în scaun rulant, cât și activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul timpului”, a povestit Anamaria German.

Vis devenit realitate

Visul de a avea propriul parfum a prins contur grație întâlnirii cu Johnny și Ioana, cei care dețin franciza ”Perfumarte”, cu 10 locații în întreaga țară printre care și Reghinul.

„Parfumul pe care îl lansez astăzi la Reghin la parfumeria Perfumarte este un vis al meu mai vechi pe care l-am abandonat și l-am lăsat într-o cutie. Anul trecut, în toamnă, am zis că trebuie să scoatem lucrurile din această cutie, să dăm praful la o parte și să le oferim viață. Atunci i-am cunoscut pe Johnny și Ioana care dețin franciza ”Perfumarte” și așa a început toată povestea parfumului ”31 Mai by Anamaria German”. Sunt niște oameni minunați prin care am reușit să ajung la făbricuța din Spania unde ei produc parfumuri. Majoritatea ingredientelor pe care le folosesc în realizarea parfumurilor sunt cultivate chiar de către cei care dețin mica făbricuță, fiind cultivate în grădinile proprii sub denumirea de produse bio. ”31 Mai by Anamaria German” nu e doar un simplu parfum de nișă, e o poveste în care se regăsește cartea ”31 Mai”, mă regăsiți pe mine, găsiți femeia care nu renunță niciodată, găsiți determinare, frumusețe, curaj, empatie și solidaritate”, a precizat Anamaria German.

Campanie caritabilă

Prețul parfumului este de 320 de lei, la achiziția online, 300 de lei la momentul lansării. „Toate vânzările parfumului ”31 Mai” din toate parfumeriile care au loc fizic în țară vor fi donate spre Asociația ”Pe aripi de speranțe”. La finalul campaniei ne vom duce spre Secția de Oncologie Pediatrică din Cluj, așa cum o facem de 2 ani de zile cu diferite produse de care copilașii de acolo și părinții lor au nevoie. Am considerat tot timpul că în momentul în care ai mai mult decât tu ai nevoie, e important să lași să plece pentru că în acest mod se va întoarce la tine mai mult decât te aștepți. Nicio bucurie nu e deplină dacă te bucuri singur”, a conchis Anamaria German.

Alin ZAHARIE