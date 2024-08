Investiție importantă pentru digitalizarea Serviciului de Ambulanță Mureș

Serviciul Județean de Ambulanță Mureș a început implementarea procesului de digitalizare a instituției, ceea ce va duce la înlocuirea hârtiei și plimbarea documentelor între diferite compartimente. Altfel spus, va fi eficientizat circuitul informațional, se vor îmbunătăți serviciile asigurate în prespital-asistența medicală de urgență și transportul medical asistat/ neasistat, se vor eficientiza și automatiza procesele adminsitrative, fluxurile de activități medicale și înregistrare a datelor astfel încât să se răspundă mai rapid la cerințele pacienților, cadrelor medicale și instituțiilor cu care acestea relaționează.

Integrarea tuturor proceselor

Proiectul ”Digitalizarea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Mureș – infrastructură IT și software nonclinic”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) are o valoare totală de 600.000 de euro, respectiv 3.544.152,96 lei cu TVA, din care 2.978.279,80 lei, valoare eligibilă nerambursabilă fără TVA, și 565.873,16 lei valoarea TVA eligibilă nerambursabilă. Perioada de implementare este 22 mai 2024 – 30 septembrie 2025.

Proiectul are două componente, partea hardware, prin care se va achiziționa infrastructura informatică de ultimă generație, servere, calculatoare, laptopuri, tablete pentru autosanitare, sisteme de securitate cibernetica, periferice, multifuncționale, imprimante, absolut tot ceea ce este necesar pentru unitatea centrală și cele opt substații din subordinea SAJ Mureș, și mai este partea software, prin care se dorește realizarea unui software integrat, care să înlocuiască toate aplicațiile modulare existente în prezent, furnizate de diverși furnizori și achiziționate de-a lungul timpului, conform nevoilor pentru activitățile derulate în cadrul instituției.

”Dorim să integrăm oarecum totul, să avem un soft integrat, să avem posibilitatea de a obține toate informațiile acestea și de a le interconecta cu orice altă platformă dezvoltată de Ministerul Sănătății. (…) Noi acum informatizăm partea adminsitrativă, asta înseamnă și partea de gestiune, medicamente, materiale sanitare, urmărirea trasabilității medicamentelor, de la aprovizionare și până pe ambulanță, beneficiar final fiind pacientul și, bineînțeles, circuitul documentelor, absolut tot va fi informatizat”, a declarat Manuela Maior, director economic al SAJ Mureș și manager de proiect.

În cadrul proiectului, componenta hardware este aproape 63% din proiect, partea software 32%, iar 5% din cota de proiect este alocată serviciilor de consultanță, de promovare și audit.

”Se vor achiziționa două servere de foarte mare capacitate, pe care se stocheaza absolut toate informațiile gestionate de noi. Asta ne oferă independența și securitatea datelor. Pe serverele acestea se instalează toate sistemele de securitate cibernetică. Se va realiza o rețea informatică de date ce conectează toate calculatoarele de ultimă generație din fiecare compartiment în parte, fiecare activitate în parte. La fel, vor fi conectate toate substațiile și fiecare compartiment va introduce toate datele pe platforma software, care va fi creată de un dezvoltator de programe, care va înțelege nevoile noastre. Se va proiecta sistemul integrat, se vor introduce date statistice privind solicitările cu detalii privind pacienții, număr de kilometri, echipaje care participă la cazuri”, a completat managerul de proiect.

Proiectul prevede și cerința pentru garanția și mentenanța echipamentelor, de minim 3 ani, dar și mentenanța pentru softul informatic, de la 3 până la 5 ani. În prezent, împreună cu firma de consultanță privind managementul și implementarea proiectului, cu expertiză în IT și achiziții publice, se lucrează la întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziția componentelor hardware și software.

”Digitalizarea aduce calitate în comunicare”

În final, va fi o platformă compactă, care se va putea integra cu sistemul oricărei instituții, de la Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, Casa de Asigurări de Sănătate, se va elimina plimbarea hârtiilor, repetitivitatea unor operațiuni și totul va fi transparent.

”Este extrem de important ca serviciile de ambulanță, care reprezintă una dintre verigile importante din sistemul integrat de urgență, mai ales partea de prespital, să fie digitalizate, pentru că digitalizarea aduce calitate în comunicare. Scopul digitalizării nu este să iei doar aparate noi, ci de a controla managerial, în timp real, activitatea Serviciului Județean de Ambulanță Mureș. (…) Softul îl facem pentru compartimentele noastre- medical, tehnic, farmacie etc, dar probabil că acest soft va trebui să fie și integrat într-o platformă națională de urgență. Ca să putem să transmitem date privind controlul activității, dacă e corect, date medicale, tehnice, totul trebuie să fie informatizat, la zi. Acesta este conceptul nostru și de aici am plecat”, a declarat dr. Ioan Ivanici, fostul manager al SAJ Mureș. În perioada mandatului său a început scrierea și depunerea proiectului de finanțare din PNRR pentru digitalizarea instituției.

Control eficient al activității

Anul trecut, la SAJ Mureș s-a reușit informatizarea părții tehnice, implementarea sistemului de GPS pe ambulanțe.

”A fost obiectivul nostru acum un an și ceva, la care ne-am gândit de fapt de doi-trei ani, să informatizăm la zi activitatea, ca să existe un control eficient asupra activității. Din partea tehnică, de unde noi am eliminat deja scripticul, obținem infomații, locația autosanitarei, timpii intermediari, când a plecat la solicitare, în cât timp a ajuns, când s-a încheiat misiunea, pentru că sunt niște indicatori de timpi prevăzuți în Legea 95 din 1996, capitolul 4.

Dacă vine un șofer și scrie kilometri și mai plusează, acestea nu sunt date reale, sunt pierderi economice. S-a reușit eliminarea erorii umane, furtul de combustibil. Monitorizăm inclusiv turația motorului, a rezervoarelor, pe timp de staționare, plecare. Ce a fost important din punct de vedere tehnic este că în aplicație și desfășurător noi monitorizăm kilometri și pe GPS, dar și pe odometrul mașinii, pentru că kilometri reali și distanțele le obții de pe odometrul mașinii, GPS-ul mai are unele erori. Este o monitorizare din punct de vedere financiar, a activității, dar și a corectitudinii”, a motivat fostul manager al SAJ Mureș motivul informatizării părții tehnice. Procesul de informatizare a demarat anul trecut, în luna martie, fiind derulat pe câteva mașini, urmând ca din luna iunie a anului trecut infomatizarea părții tehnice să cuprindă toate mașinile.

În prezent, sunt funcționabile 58 de autosanitare în tot județul, ultimele fiind achiziționate în 2019, însă sunt insuficiente, susține dr. Ivanici, mai ales că au depășit 400.000 de kilometri și încep defecțiunile tehnice. În ceea ce privește activitatea, aceasta este asigurată de 12 medici, 134 de asistenți, 19 operatori registratori de urgență și 112 ambulanțieri. Dintre asistenți o mare parte sunt șoferi pe ambulanță, practic un echipaj de prim ajutor fiind funcțional și cu doi asistenți, nu numai cu un asistent și un ambulanțier.

”Sunt asistenți care au dat examen pe post, foarte bine pregătiți. În schimb, în prima tinerețe au fost șoferi de tir, au lucrat pe mașini mari de la cinci la zece ani apoi s-au reorientat. Am făcut echipaje cu doi asistenți, dintre care unul care are un astfel de permis, are experiență și conduce și celălalt este doar asistent. De ce am făcut acest lucru? Dacă cineva are nevoie de ajutor, este în stop cardiac, până ce vin echipajele cu medic este benefic pentru pacient să aibă grijă de el doi asistenți. În decurs de doi ani, de când am început, s-a văzut beneficiul, avem două cazuri resuscitate”, a mai spus dr. Ivanici.

