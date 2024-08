Arta culinară, la un nou moment de sărbătoare și bună dispoziție la Pădurea Rotundă

După o primă ediție desfășurată anul trecut la Reghin, competiția de gătit la ceaun pe echipe organizată de Primăria Municipiului Reghin a atras și în acest an numeroși pasionați în ale gătitului care s-au întrecut sâmbătă, 24 august în zona de agrement a Pădurii Rotunde.

Participanții, bucătari iscusiți

Începând cu ora 10, echipele concurente și-au instalat arsenalul, pregătite să ofere celor prezenți cea mai bună mâncare gătită la ceaun.

Prima echipă, ”Porumbelul sălbatic” la avut ca și bucătar șef pe Demény Laszlo care a gătit un gulas la ceaun. Numele echipei pare oarecum ciudat la prima vedere, strada Porumbei din Reghin unde locuiesc membrii echipei fiind cea care a dat numele echipei înscrise în concursul gastronomic de la Pădurea Rotundă.

Ajungem apoi la echipele ”Furioșii veseli” și ”Tunete și fulgere”, mai exact echipa Primăriei Reghin care a pregătit pentru concurs o tocană de miel și un gulas de porc, ambele la ceaun, atent supravegheate de către cei doi bucătari șefi, Marian Vasile și Vasile Baciu.

Mergem mai departe și ajungem la ”Gașca CEX”, coordonată de bucătarul șef Silviu Pantea, echipă înscrisă în concurs cu un gulas tradițional unguresc.

”Borzia” a fost următoarea echipă înscrisă în competiție, cu doi inimoși bucătari, Bogdan Făgăraș și Emanuel Ienciu, care au pregătit pentru ediția a II-a a concursului ”La Ceaun” o porție de gulas de porc după o rețetă proprie. Numele ”Borzia” vine de la localitatea cu același nume de pe Valea Mureșului, locul unde cei doi, aflați la o cabană de Revelion au deprins tainele gătitului. Până la concursul de gătit la ceaun pe echipe de la Pădurea Rotundă nu a fost decât un pas, trecut cu brio de cei doi.

O echipă exclusiv feminină a fost ”Tentații gastronomice” condusă de Laura Moldovan pe post de bucătar șef care a ales să pregătească o consistentă porție de bob gulyás.

Printre echipele concurente s-a numărat și ”Ceaunatix”, nimeni alta decât câștigătoarea ediției de anul trecut, condusă de același inimos bucătar șef Mircea Boar, atent asistat de Călin Țintoșan. În imediata apropiere, echipa ”Ganex” coordonată de bucătarul șef Dragoș Moldovan a pregătit un gulas de vițel.

Ultimii dar nu cei din urmă au fost membrii echipei ”Tonetarii”, avându-i pe post de bucătari șef pe Maria și Adrian Paul care au încercat să impresioneze juriul cu un gulas de vită la ceaun.

Dacă tot am amintit de juriu, acesta a fost format din primarul Márk Endre, prof. înv. primar Smaranda Pușcaș și Ovidiu Ilisan care au trecut la fiecare echipă în parte gustând din bucatele proaspăt gătite la ceaun.

Câștigătorii

În cele din urmă juriul a decis, astfel că Echipa ”Ceaunatix” și-a apărat cu brio titlul cucerit anul trecut grație unei inedite rețete de gulas hibrid.

Pe locul 2 s-a situat echipa ”Porumbelul sălbatic” iar pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat echipa ”Tentații gustoase”. De asemenea, au fost răsplătiți cu Mențiune echipele ”Furioșii veseli” și ”Borzia”.

Mircea Boar: „Nimic nu se compară cu o mâncare gătită alături de prieteni”

Așadar, Mircea Boar alături de echipa ”Ceaunatix” a câștigat ediția a doua a concursului de gătit la ceaun organizat la Pădurea Rotundă din Reghin. Nu am ratat ocazia și l-am rugat pe bucătarul câștigător să ne răspundă la câteva întrebări legate de pasiunea sa pentru gătit.

Reporter: De unde această pasiune pentru gătit?

Mircea Boar: Povestea e una ceva mai veche, încă din vremea când mersul la cabanele de la munte erau în floare, în urmă cu zeci de ani. Mereu când ajungeai cu prietenii la cabană apărea o probleme: cine face de mâncare? De fiecare dată se nimerea ca eu să fiu cel responsabil cu gătitul.

Rep.: De când ai luat-o la modul mai serios cu gătitul?

M. B.: Cam de vreo doi, trei ani de zile, este una din pasiunile mele. Mai concret, am început să particip la concursuri unde treptat am început să am rezultate. Mai câte un loc 3, apoi locul 2, câteodată și locul 1, cum a fost și aici la concursul de la Pădurea Rotundă?

Rep.: Există o rețetă specială la mâncarea care o gătești la ceaun?

M. B.: Nu, e vorba de o rețetă foarte simplu. Mereu au fost rețete sărate, vărsate, chixate, și așa mai departe. Este important să ordonezi rețeta, astfel nu are cum să nuți iasă o mâncare ok. Un merit îl au prietenii, în funcție de părerea lor îmi echilibrez rețetele. Practic ei sunt CTC-ul meu, părerea lor avizată face ca rețeta să fie întotdeauna cea potrivită. Prietenii reprezintă pentru mine cel mai avizat juriu.

Reporter: Ai câștigat anul trecut, rezultat care l-ai repetat și în acest an. Cum a fost?

M. B.: La ediția de anul trecut, sincer să fiu nu mă așteptam să câștig. Am vrut să vin cu prietenii la acest concurs, să gătim ceva la ceaun, să ne simțim bine, fără să avem vreo așteptare că vom câștiga. Se pare că a ieșit totul bine, iar în acest an a ieșit și mai bine.

Rep.: Cum e acest gulas hibrid?

M. B.: Gulasul hibrid e fcut exact așa cum îl făcea bunica mea la început, cu tot ceea ce avea prin frigider. Am dezvoltat practic această idee, această rețetă și a ieșit acest gulaș hibrid extrem de gustos. Sincer, ca și anul trecut, nu mă așteptam să prindă atât de bine la cei care l-au gustat.

Rep.: Mulțumirea juriului e una, cea care contează e mulțumirea celor care gustă?

M. B.: Fără-ndoială, cel mai tare contează mulțumirea oamenilor de lângă tine vizavi de ceea ce faci, inclusiv pe parte culinară. Nimic nu se compară cu o mâncare gătită alături de prieteni. Acolo e baza, acolo e miezul cum se zice.

Rep.: Ai pomenit de vremurile de la cabană din urmă cu zeci de ani. Mai există acea poftă să gătești?

M. B.: Mai mare ca niciodată. E marea mea pasiune, nimic nu se compară cu această pasiune de a găti, mai ales în mijlocul prietenilor și celor dragi. Mâncarea care o faci la o cabană alături de prieteni nu se compară cu niciun concurs din lume.

