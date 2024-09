Total Residence, apartamente individuale sau business la cheie!

Total Revoluțion Residence, finalizat anul trecut, este unul dintre cele mai frumoase proiecte imobiliare ridicate în județul Mureș. Situat aproape de cunoscutul Restaurant Petry, de pe strada Revoluției, în zona clădirilor istorice, la câteva minute de mers pe jos de centrul Municipiului Târgu Mureș, complexul s-a bucurat de atenția unor clienți exigenți în materie de confort și siguranță.

Terenul anevoios, complexitatea proiectării, structurile de rezistență de un înalt nivel ingineresc și, în final, dificultatea proiectului per ansamblu, au reprezentat o provocare dusă la bun sfârșit de către dezvoltator.

Complexul are trei corpuri de clădire, cu un total de 36 de apartamente. Un aspect demn de menționat este că dezvoltatorul a decis să refacă și să respecte până la ultimul detaliu fațada istorică a clădirii dinspre strada Revoluției, astfel că ”poarta” de intrare în complex are un aspect plăcut arhitectural, cu accente istorice, iar curtea interioară și clădirile care compun complexul sunt moderne.



Total Revoluțion Residence a fost finalizat și predat integral clienților cu un feedback foarte bun al acestora vizavi de alegerea făcută, conform celor afirmate de către dezvoltator.

Total Residence – Calea Sighișoarei

În paralel cu finalizarea proiectului de pe strada Revoluției, dezvoltatorul a demarat o altă investiție, tot într-o zonă foarte atractivă a orașului.

Imobilul P+2, cu 8 apartamente, a fost ridicat în imediata vecinătate a Universității Sapienția și a companiei Gedeon Richter România, la ieșirea din Târgu Mureș, spre Corunca. Total Residence este poziționat, de asemenea, în imediata vecinătate a mall-ului Shopping City Târgu Mureș și a celorlalte centre comerciale din ”zona nouă” a orașului, lucru care conferă multe avantaje.



Imobilul P+2 este compus din 8 apartamente cu câte 2 camere ( 67 mp. utili), bucătărie open space + terasă. La parterul clădirii se află un spațiu de 217 mp, potrivit pentru magazin alimentar sau cabinete medicale, stomatologice etc. Complexul dispune și de 20 locuri de parcare în curte.

Un element extrem de interesant este și oportunitatea achiziționării integrale a imobilului, ca business la cheie, întrucât acesta dispune și de autorizație de funcționare în regim hotelier, de la Ministerul Turismului.

Total Residence este realizat în proporție de 90 % și are ca termen de finalizare luna octombrie a acestui an.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0722.342.992

Florin Marcel Sandor