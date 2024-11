VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Bugetare pe bază de performanță pentru o sănătate mai bună a populației

Implementarea bugetării pe bază de performanță, respectiv bugetarea multianuală a acțiunilor prioritare din sănătate va permite redirecționarea resurselor astfel încât să se ajungă la obiectivul general de îmbunătățire a stării de sănătate a populației, Ministerul Sănătății, alături de Ministerul Mediului și Ministerul Educației fac parte dintr-un program pilot al Guvernului prin care se încearcă implementarea în România a bugetării pe bază de performanță și a bugetării multianuale, a anunțat Conf. Dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”, din studioul Zi de Zi Live, luni, 11 noiembrie.

”Anul acesta este pentru prima dată când Ministerul Sănătății a făcut o evaluare a gradului de îndeplinire a obiectivelor din planul strategic la nivel de semestru. Este pentru prima dată deși planurile strategice instituționale există de mai mulți ani la nivelul Ministerului Sănătății. (…) Ne-am propus ca în anul 2023 să avem un grad de vaccinare de 80% pe o anumită patologie. În iulie 2024 noi avem aceste date și vedem dacă s-au îndeplinit sau nu s-au îndeplinit. Dacă nu s-au realizat aceste vaccinări la nivelul propus înseamnă că ceva nu s-a făcut bine și atunci mergem în jos, pe fir, și identificăm care este problema. S-ar putea ca unul dintre programele pe care Ministerul Sănătății le propune să nu aibă bugetare corespunzătoare, s-ar putea să aibă un buget prea mic sau o estimare prea mare și atunci știi în timp util ce să faci, dacă evaluezi la șase luni modul în care se derulează programele tale de sănătate, acțiunile prioritare, cum să rectifici bugetul, unde să redirecționezi resursele astfel încât să ajungi la obiectivul general de îmbunătățire a stării de sănătate a populației”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Sănătății.

Sincope în derularea unor acțiuni prioritare

În urma evaluării, concluziile au arătat că a existat un grad de execuție bugetară pe primele șase luni pe anumite acțiuni de doar 10-15%, lucru ce a constituit un semnal de alarmă.

”Practic, este o activitate permanentă cu anumite accelerări, în speță de două ori pe an, în care evaluezi aceste programe, intervii asupra lor și iei decizii în timp util. (…) Am încercat să vedem care este problema, nu există acoperire cu tratament, nu sunt implementate acele proiecte și programe. În situația concretă la care mă refer era o chestiune legată de modalitatea în care s-au derulat achiziițiile publice la nivelul anumitor spitale. Și atunci am venit practic cu corecțiile necesare astfel încât să asigurăm un acces mai rapid și achiziționarea de urgență a acelor materiale și medicamente care făceau obiectul acelei analize, acelui program. Acesta este marele avantaj al bugetării pe performanță și al bugetării multianuale care practic te ajută să urmezi firul logic al investițiilor din sănătate. Și când spun investiții nu mă refer neapărat la clădiri, echipamente, ci mă refer și la tratamente, la programele de screening în care investim ca sistem sanitar astfel încât să ajungem la acea țintă de îmbunătățire a stării de sănătate a populației, de acces echitabil la servicii de sănătate”, a subliniat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Proiecție bugetară pe următorii trei ani

În cadrul Planului Strategic Instituțional se face și o proiecție a bugetului pentru următorii trei ani, nu doar pentru bugetul din anul următor. Pentru fiecare program, acțiune prioritară este introdus bugetul, costul per unitate, costul per pacient și numărul estimativ de pacienți care vor beneficia de acele tratamente sau proceduri de diagnostic.

”Ceea ce este foarte interesant la Planul Strategic Instituțional este proiecția pe următorii trei ani. În momentul în care te prezinți la Ministerul de Finanțe, în momentul în care se face construcția bugetului pe anul următor, cu acest plan strategic instituțional din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor de rezultat, indicatori de rezultat imediat, indicatorilor de impact, dacă tu ca Minister nu ți-ai îndeplinit acești indicatori evident că va fi o discuție cu colegii de la Ministerul de Finanțe în care te vor întreba dacă e necesar să menții acel program în felul în care arată sau trebuie modificat într-un anumit fel. Dă prilejul unor discuții constructive, profesioniste bazate pe realizări, indicatori de realizare bugetară și indicatori de realizare a obiectivelor pe care ți le-ai propus, astfel încât cu un minim de buget să poți să obții maxim de beneficii pentru pacienți, pentru că bugetul Ministerului Sănătății are o anumită valoare limitată, corespunzător cu puterea economică a țării și trebuie să o gestionăm cu foarte mult tact astfel încât să avem eficiență maximă”, a mai spus invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Arina TOTH