VIDEO,FOTO: ”Înnodăm & Croșetăm”, la Casa Sânziana din Goreni

În peisajul Văii Luțului, unul prea puțin ofertant în ce privește spațiile de cazare, și-a făcut loc începând cu acest an Pensiunea Casa Sânziana din localitatea Goreni, comuna Batoș. Încet dar sigur, pensiunea administrată de Magdalena Pascu începe să devină un loc primitor pentru evenimentele organizate cu și pentru comunitate. Fie că vorbim de tabere pentru copiii din zonă, fie că vorbim de serate culturale sau ateliere și workshopuri de creație, Casa Sânziana reușește să fie nu doar o gazdă primitoare cu și un partener de nădejde tuturor celor care doresc să se implice în comunitate.

Un astfel de episod s-a consumat sâmbătă, 16 noiembrie, cu prilejul workshopului „Înnodăm & Croșetăm” găzduit de Casa Sânziana.

„Am avut bucuria să organizăm un workshop împreună cu doamna Mariana Roșca și copiii de la Casa Educației Reghin (CER) în cadrul căruia am pregătit mici suveniruri care le vom prezenta la Târgul de Crăciun care va avea loc în luna decembrie la Batoș. Sunt lucruri artizanale care se fac în general din cânepă și penea. Încercăm cu cei mici să facem aceste lucrușoare care le vom pune în vânzare la Târgul de Crăciun din luna decembrie”, ne-a declarat Magdalena Pascu, managerul Pensiunii Casa Sânziana din localitatea Goreni, comuna Batoș.

Cât de importante sunt astfel de activități?

„Astfel de activități îi readuc un pic la bazele copilăriei, la bunicii care îi învățau să împletească, să coasă, să înnoade. Prin aceste ateliere încercăm să redescoperim micile tradiții, acest lucru manual care din păcate nu se mai face în școli. Eu cred că e foarte important acest lucru, le duce liniște, pace și ideea de a sta uniți și a crea ceva frumos împreună”, a subliniat Magdalena Pascu.

Invitatul special al workshopului a fost meșterul artizan Mariana Roșca din Vătava. Nelipisită de la evenimentele importante din zona Reghin care pun în valoare frumosul lucrat manual, Mariana Roșca și-a intrat rapid în rol, ajutată fiind și de receptivitatea și îndemânarea participanților la workshop.

„Totul este relaxare. Practic mă joc cu copiii. La acest atelier pregătim Târgul de Crăciun de luna viitoare. Peste tot se fac târguri de Crăciun și am zis să facem și noi un astfel de eveniment aici în comuna Batoș. Și la țară se fac târguri frumoase de acest gen, nu doar la oraș. Am fost invitată să mă joc cu acești minunați copii. Nu am venit cu mâna goală cum se zice, am adus și câteva modele de brăduți, de Moș Crăciun, de steluțe, nelipsita ață și fain frumos confecționăm lucruri minunate. Este foarte frumos să-ți faci propriul ornament, care este de fapt și esența acestui atelier”, a spus Mariana Roșca.

„Toți copii sunt receptivi la astfel de activități. Toți vor să facă, nu există copil căruia să nu-i placă să facă ceva cu mânuțele lui, să vadă că un nod acolo înseamnă ceva, faptul că dintr-un nod poate să iasă un brăduț sau altă formă minunată. Toți copiii sunt receptivi la așa ceva, nu există copil căruia să nu-i placă să creeze”, a precizat meșterul artizan.

CER, implicare în educația tinerilor

Un rol important în ce privește educația pe Valea Luțului este adus de Casa Educației Reghin (CER), asociație condusă de Ioana Göllner. Povestea Casa Educației Reghin a început în 2013 când o mână de oameni inimoși au decis să-și unească forțele pentru viitorul generațiilor tinere din Ținutul Reghinului. În decursul celor peste zece ani de activitate, numeroși copii au beneficiat de ajutor și îndrumare în ce privește parcursul educațional prin acordarea de rechizite școlare, transport școlar și, nu în ultimul rând, burse de studiu. Activitățile CER din ultima perioadă s-au intensificat, pliate pe dorințele exprimate chiar de către copiii din Batoș. În acest sens se înscriu și atelierele de creație organizate în această perioadă, inclusiv cel găzduit sâmbătă de Casa Sânziana, activități care vor culmina cu ediția a 2-a a Târgului de Crăciun “Lumini pe CER la Batoș”, care va avea loc în perioada 20-22 decembrie 2024, în curtea Bisericii Evanghelice din Batoș.

„Am răspuns cu bucurie invitației de a participat cu copiii la acest atelier de creație de aici, de la Casa Sânziana, din localitatea Goreni. Este unul din multe alte ateliere organizate în ultimele săptămâni care vor avea loc până de Crăciun. Rolul acestor ateliere este, bineînțeles, de a ne pregăti pentru sărbătorile care urmează, având în vizor și un Târg de Crăciun la care copiii își vor expune toate creațiile, de la mic la mare”, a declarat Ioana Göllner, preşedintele Asociaţiei Casa Educaţiei Reghin.

În loc de concluzie

Lucrurile frumoase încep să-și facă tot mai intens simțită prezența pe Valea Luțului, facilitate și de o frumoasă colaborare între cei dornici să facă ceva. Casa Sânziana se înscrie în acest cerc frumos alături de Asociația Casa Educației Reghin și nu în ultimul rând de făuritorii de frumos, meșterii artizani și populari, fie că vorbim de Maria Herenean, Mariana Roșca sau Eszter Terez Karacson, toți animați de dorința de a se implica, de a face într-adevăr ceva cu și pentru comunitate. Se anunță o lună decembrie frumoasă pe Valea Luțului, începâd cu ofertele de 1 Decembrie, Crăciun și Anul Nou pregătite de Casa Sânziana și nu în ultimul râd Târgul de Crăciun de la Batoș care va încununa munca în slujba frumosului desfășurată de copii în cadrul atelierelor de creație.

Alin ZAHARIE