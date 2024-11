Ai medicamente expirate acasă? Iată la care spitale mureșene le poți duce

Un procent de 80% din medicamentele expirate ajung la groapa de gunoi, infiltrându-se în sol și apă, afectând ecosistemele și sănătatea comunităților. Datele oficiale arată că în România ajung anual în gropile de gunoi, de aici infiltrându-se în sol și în apă, circa 1.500 de tone de medicamente expirate sau neutilizate.

Începând din acest an medicamentele expirate pot fi depuse de populație în spații special amenajate în spitalele publice. În județul Mureș sunt opt spitale care au încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș pentru colectarea medicamentelor expirate.

”Statistici recente indică faptul că doar 20% din medicamentele expirate sunt gestionate corect, ceea ce evidențiază nevoia de campanii educaționale și legislative pentru a încuraja populația să adopte comportamente responsabile. Medicamentele, ca urmare a substanțelor active pe care le conțin, sunt un factor poluant important, contaminează apa și solul și, în final, ca urmare a circuitelor naturale din natură, se întorc în alimentele și apa pe care le consumă fiecare dintre noi!”, a precizat Farm. Sp. Oana Oroian, în cadrul prezentării sale intitulate ”Ce facem cu medicamentele expirate?”, la cea de a XII-a ediție a Conferinței Farmaciștilor Mureșeni, ce a avut loc la Târgu Mureș, în perioada 3-4 octombrie 2024.

Medicamentele expirate duc la contaminarea solului și a apei, afectând ecosistemele și sănătatea populației. Un raport din 2023 a identificat reziduuri de medicamente în 40% din sursele de apă din Europa, aspect ce ridică semne de întrebare asupra siguranței apei consumate. Datele oficiale arată că în gropile de gunoi din România ajung anual circa 1.500 de tone de medicamente expirate sau neutilizate, substanțele din acestea infiltrându-se în apă și sol.

Gestionarea necorespunzătoare a medicamentelor expirate poate provoca și efecte adverse sănătății.

”Medicamentele își pot pierde eficacitatea după data expirării, iar utilizarea lor poate conduce la tratamente ineficiente sau chiar la intoxicații. Statisticile arată că în jur de 10% din internări sunt legate de reacții adverse la medicamente, o parte dintre acestea fiind cauzate de utilizarea medicamentelor expirate. (…) În lume mor, în fiecare an, peste 700.000 de oameni pentru că nu mai răspund la tratamentul cu antibiotice. Statistica arată că în România mor anual 1.500 de oameni tot din această cauză, țara noastră având cel mai ridicat nivel de antibiorezistență din Uniunea Europeană pentru Staphylococcus aureus și Pseudomonas aeruginosa și printre cele mai mari niveluri de Klebsiella pneumoniae, E.coli, pneumococ sau enterococci. Toate acestea sunt motive temeinice pentru a limita cât de mult posibil poluarea mediului cu medicamente, iar una dintre soluții este colectarea medicamentelor expirate sau care nu au fost folosite și distrugerea controlată a acestora”, a adăugat Farm. Sp. Oana Oroian.

Colectare la opt spitale mureșene

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European impune statelor membre ale UE să dezvolte strategii naționale pentru reducerea impactului deșeurilor asupra sănătății umane și mediului. Legea 269/2023 privind gestionarea deșeurilor periculoase prevede impunerea de condiții stricte pentru colectarea, transportul și distrugerea medicamentelor, asigurându-se că toate etapele se desfășoară în conformitate cu normele de mediu și de sănătate publică. Prin modificările din 2024 spitalele publice și private pot colecta medicamentele expirate și neutilizate de la populație, având încheiat un act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru ”decontarea cheltuielilor aferente desfășurării operațiunilor de eliminare” a medicamentelor expirate.

”Spitalele au încheiat un contract cu un procesator. Ei raportează cât a facturat procesatorul și Casa plătește. Într-adevăr, este o problemă gravă, sunt cantități mari de medicamente expirate care se aruncă, lumea se interesează la farmacie, vine la Casă să vadă dacă le pot lăsa. E bine să se știe unde le poate duce (la unitățile sanitare – n.a.), să nu le arunce la gunoi”, a declarat eEc. Rodica Biro, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș.

În județul Mureș medicamentele expirate sunt colectate în spații special amenajate la Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș, Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară Reghin”, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Spitalul Sângeorgiu de Pădure, Spitalul Sovata-Niraj, Nova Vita Hospital SA.

Ce deșeuri medicamentoase se colectează

Colectarea deșeurilor medicamentoase se realizează diferențiat, într-un spațiu special destinat, sub supravegherea unei persoane desemnate de unitatea spitalicească. Sunt colectate deșeuri de medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în recipiente sub presiune, spray-uri, inhalatoare, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă care sunt conținute în recipiente cu potențial înțepător-tăietor ( fiole din sticlă, seringi preumplute cu reziduu de medicamente sau goale), deșeuri de medicamente-pilule, pastile, tablete, capsule, loțiuni, creme, unguente, geluri, picături, siropuri, drajeuri. Deșeurile medicamentoase colectate sunt preluate de o firmă de procesare și eliminate prin incinerare, doar în unități autorizate, excepție făcând deșeurile de medicamente aflate în recipiente sub presiune, care se recomandă a fi reciclate după depresurizarea completă.

Program stabilit pentru colectare

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș colectarea medicamentelor expirate se face în containere amenajate în curtea spitalului, la intrarea spre SMURD, lângă cabina portarului, în zilele de joi și duminica, în intervalul orar 14.00 – 16.00. ”Există interes crescut din partea populației. Am instalat trei containere mari unde sunt reciclate medicamentele, pe categorii, și se golesc o dată pe lună”, a declarat Mariana Negoiță, purtător de cuvânt la Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

La Spitalul Clinic Județean Mureș spațiul special amenajat pentru colectarea medicamentelor expirate este în incinta clădirii Policlinicii nr. 2. Programul de colectare este marțea, în intervalul orar 16.00 – 19.00 și vinerea, între orele 15.00 – 18.00.

”Este un interes foarte mare (din partea populației – n.a.). De la momentul în care am instalat acele tomberoane, și a început să vină populația, s-au strâns în jur de 10 kg de medicamente expirate”, a precizat Dr. Ovidiu Gârbovan, managerul unității sanitare.

O altă unitate spitalicească care are contract cu CJAS Mureș pentru colectarea medicamentelor expirate este Nova Vita Hospital, însă aici populația nu a ajuns încă cu medicamente expirate.

”Avem un program stabilit pe zile și un interval orar. Sunt containere pe diferite tipuri de ambalaje, amplasate într-un loc accesibil pentru toată lumea, între cele două clădiri ale spitalului. Sunt două zile pe săptămână când le scoatem afară, dar încă nu a venit nimeni să aducă. Avem amenajat locul cam de trei luni”, a precizat Laura Mailat, managerul Centrului Medical Nova Vita. Aici programul de colectare este în zilele de luni, miercuri și sâmbătă, în intervalul orar 14.00 – 16.00.

Medicamentele expirate se colectează la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin în zilele de marți și joi, între orele 10.00 – 11.00.

”Este un spațiu amenajat chiar la intrarea în spital, chiar din vară. Am fost printre primii care am amenajat. Există interes din partea populației, sunt zile în care vin mai mulți, în altele vin mai puțini. Sunt lăsate medicamente mai mult de către pacienții în vârstă sau dacă decedează cineva aparținătorii le aduc ulterior”, a declarat Simona Toncean, managerul unității sanitare.

”Interesul pentru reciclare este scăzut și la Târnăveni, unde până în prezent au venit puține persoane să lase medicamentele expirate, conform spuselor managerului Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Zsuzsanna Megheșan. ”Este o cutie de colectare amenajată într-un spațiu închis la intrarea în spital și oricând pot să vină cetățenii să aducă medicamentele expirate. Avem o persoană care supraveghează permanent, domnul de la pază. Din păcate sunt foarte puține persoane care aduc medicamentele expirate. În șase luni de zile s-au strâns 5 kilograme de medicamente expirate”, conform spuselor managerului Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Zsuzsanna Megheșan.

Până în prezent, interes scăzut se înregistrează și în rândul populației din Sovata. Managerul Spitalului Sovata-Niraj a declarat că potrivit datelor de pe ultima factură semnată pentru firma colectoare nu s-au adunat medicamente expirate în luna octombrie.

”Avem amenajat un spațiu în clădirea spitalului, cu intrare separată spre aleea unde se intră cu ambulanța. Programul de colectare este miercurea, în intervalul 14.00-16.00, dar sunt foarte puțini care vin. Și dacă vor să vină în afara programului le dăm acces să depună medicamentele expirate. Astăzi (în data de 18 noiembrie – n.a.) am semnat factura de la firma ce adună medicamente expirate, dar nu am avut pe luna aceasta”, a declarat Fazakas Csaba, managerul Spitalului Sovata-Niraj.

Arina TOTH