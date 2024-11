„Ce învățăm devine parte din ceea ce suntem”, tema episodului 36 din cadrul Conferințelor Blaga

Laboratorul de Limbi Moderne din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din municipiul Reghin a găzduit luni, 25 noiembrie cea de a 36-a ediție a Conferințelor Blaga, eveniment organizat cu ocazia Săptămânii Educației Globale 2024.

Tema conferinței a fost una cât se poate de inedită, ”Ce învățăm devine parte din ceea ce suntem”, protagoniști fiind trei foști elevi ai Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, actualmente studenți în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Șerban Bloj- Facultatea de Studii Europene, specializarea RISE (Relații Internaționale și Studii Europene), Elisa Chiverean- Facultatea de Economie și Drept, specializare Drept și Facultatea de Științe și Litere, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză și Mihai Stainbok -Medicină Generală.

„Am început seria Conferințelor Blaga în urmă cu zece ani și mă bucur că în continuare există un interes mare pentru aceste evenimente educaționale speciale. În 25 noiembrie, la a 36-a ediție, am avut invitați foști elevi care s-au remarcat atât la învățătură, cât și prin implicare lor în activități extrașcolare și voluntariat. Ei au prezentat tinerilor calea academică aleasă, oportunitățile și activitățile desosebite pe care le oferă universitățile și asociațiile studențești, dar și dificultățile cu care s-ar putea confrunta și i-au încurajat pe liceeni să rămână optimiști și să devină mai activi”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatorul Conferințelor Blaga.

Protagoniștii acestui nou episod din cadrul Conferințelor Blaga s-au declarat extrem de încântați de revenirea în locul în care până mai ieri le-a fost casă a educației, de această dată în postura de studenți ai celei mai prestigioase universități mureșene.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă întorc în locul unde am învățat patru ani de zile, pregătit să le transmit colegilor mei ce am învățat din experiențele mele ca voluntar în diverse proiecte și să îi îndemn să treacă peste stările negative ce des ne macină. Mă voi întoarce cu drag mereu și voi promova întotdeauna aceleași valori în fiecare context similar”, a declarat Șerban Bloj, Facultatea de Studii Europene, specializarea RISE (Relații Internaționale și Studii Europene).

„Mă bucur că am avut posibilitatea de a lua parte la această conferință și că am putut oferi puțin din experiența mea ca student la medicină celor care se pregătesc să urmeze această carieră. Aștept cu nerăbdare următoarea ocazie de a împărtăși experiențe și de a retrăi amintiri la Liceul ”Lucian Blaga”, a spus Mihai Stainbok – Medicină Generală, UMFST Tg. Mureș.

„A fost o mare bucurie și onoare să fiu invitată să vorbesc la această ediție a Conferințelor Blaga, un eveniment care mi-a permis să mă întorc în locul unde totul a început pentru mine. Liceul ,,Lucian Blaga” nu a fost doar o instituție de învățământ, ci un spațiu care m-a format, care mi-a oferit oportunitatea să-mi descopăr pasiunile și să-mi construiesc încrederea în propriile abilități. Tema acestei conferințe, ”Ce învățăm devine parte din ceea ce suntem,” reflectă perfect parcursul meu personal și profesional. Educația, pentru mine, nu a fost niciodată doar despre acumularea de informații, ci despre descoperirea de sine, despre asumarea responsabilităților și despre utilizarea cunoștințelor pentru a crea schimbare. Am învățat să combin raționamentul logic, specific Dreptului, cu creativitatea, esențială în Filologie. Totul s-a construit treptat, prin experiențe și implicare activă. Ceea ce le-am transmis elevilor de azi este că educația nu se oprește niciodată. Fiecare carte citită, fiecare interacțiune cu colegii, fiecare proiect de voluntariat reprezintă pași către descoperirea unei versiuni mai bune a lor. Învățarea este un proces continuu, iar curiozitatea și implicarea sunt esențiale pentru a-ți defini viitorul. Revenind aici, mi-am amintit cât de mult m-au ajutat activitățile extracurriculare din liceu să-mi descopăr vocația și să îmi găsesc direcția în viață. Sper ca mesajul meu să inspire tinerii să fie curioși, să îndrăznească să greșească și să privească fiecare experiență ca pe o oportunitate de creștere”, a spus Elisa Chiverean- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (Facultatea de Economie și Drept, specializare Drept și Facultatea de Științe și Litere, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză).

Încântați s-au declarat și elevii participanți la eveniment.

„Astăzi am luat parte la cea de-a 36-a conferință Blaga, iar timpul s-a evaporat într-o clipita …“a New York minute”, aș putea spune. Subiectul – educația și impactul ei – a fost învăluit într-o țesătură de idei captivante, am fost prezenți total prin interesul nostru direct asupra ideilor. Prezența colegilor noștri mai mari, în rol de speakeri, a fost ca o fereastră deschisă spre viitor: ne-am privit prin prisma celor ce au fost cândva în locul nostru și am primit răspuns chiar si la întrebări nerostite. Atmosfera prietenoasă, acel amestec subtil de familiaritate și profesionalism, m-a inspirat profund…și deși cuvintele mele se găsesc la persoana I singular, sunt convinsă ca ar putea fi transpuse fără obiecții unei mase colective”, a precizat Cosmina Cotta, voluntar al programului educațional Conferințele Liceului Blaga și moderator al evenimentului.

