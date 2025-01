„Fiți buni, căci bunătatea nu judecă, nu rănește, nu umilește!”

Tribunalul Mureș a găzduit la mijlocul lunii decembrie Festivitatea de premiere a concursului „Bullying-ul, o viață trăită în teroare” derulat în perioada 2 octombrie – 2 decembrie 2024 și adresat tuturor elevilor de clasa a opta din județ. Printre elevii evidențiați în cadrul concursului s-au numărat și cei din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din Reghin coordonați de prof. Gabriela Atănăsoaie, Loredana Naste și Delia Blaga-Covrig.

„Elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” au răspuns pozitiv acestei provocări, deoarece bullying-ul este un fenomen care trebuie tratat cu foarte mare seriozitate, deoarece nimeni nu trebuie să fie umilit, batjocorit, supus, în mod repetat unor tratamente care să-i afecteze demnitatea, stima de sine, percepția asupra propriei persoane. În data de 6 decembrie 2024, pe pagina oficială a Tribunalului Mureș, s-au publicat rezultatele care au adus onoare fetelor, dar și scolii de proveniență. Pentru eseul său, Loredana Naste a fost recompensată cu premiul al III – lea, obținând un punctaj de 9,65 puncte. De asemenea, cu Mențiune specială a fost recompensată și eleva Delia Blaga- Covrig, care a obținut un punctaj de 9,33 puncte”, ne-a declarat prof. Gabriela Atănăsoaie.

La festivitatea de premiere cele două eleve de la „Ceușianu” au fost în mod deosebit evidențiate, apreciate pentru modul creativ in care au abordat acest fenomen atât de complex care este bullying-ul.

„Eleva Loredana Naste, deosebit de talentată, creativa și sensibilă a reușit, prin scrisul său, prin emoțiile transmise să proiecteze din interiorul ființei umane spre exterior imagine a ceea ce înseamnă bullying-ul și a efectelor devastatoare ale acestuia pentru acela care simte destructurarea, umilință, neputința de a răzbi către lumină.

Prin comunicare, conștientizare fenomenul poate fi stopat. Prin scrisul său hotărât, clar și elocvent, Delia Covrig-Blaga a concluzionat faptul că timpul tăcerii a tăcut și că fiecare om are obligația de a apăra unicitatea, de a respecta diferențele, pentru ca suferința și umilința să nu fie perpetuate. Prin bunătate, empatie, afecțiune se poate ajunge la echilibru și la înțelepciunea de a percepe fiecare ființă că fiind unică și demnă.. Mulțumim Tribunalului Mureș pentru oportunitatea de a dezvolta o temă atât de actuală, care, nerezolvată, poate destabiliza într-un mod agresiv persoana supusă fenomenului de bullying! Închei cu îndemului Loredanei și al Deliei: Fiți buni, căci bunătatea nu judecă, nu rănește, nu umilește”, a precizat prof. Gabriela Atănăsoaie.

Loredana Naste: „Dacă omul este împlinit și fericit, atunci și universul se transformă într-o mare bucurie de armonii ciclice, ce va genera cel mai frumos echilibru vital al vieții”

Naste Loredana Marcela, clasa a VIII-a C, Școală Gimnazială ,Alexandru Ceusianu” Reghin, prof. coordonator: Atindsoaie Elena Gabriela

Bullying-ul este o formă de agresiune ce se perpetuează din ce în ce mai mult în școlile din România, este modul prin care controlul furiei și al relelor intenții domină sensibilitatea și inocența copiilor. Este acea stare prin care toate frustrările copilăriei, al neîmpăcirilor, al neajunsurilor, al lipsei părinților în educație și anturajul nepotrivit să determine generația tânără să se afirme, nu într-un mod pozitiv, ci într-un mod negativ. Este modul de a te identifica, de a ieși în evidență într-un spațiu pe care nu îl poți domina altfel, este dorința de supremație ce o dobandesti prin forță și printr-o frică ce dorești să te defineaseă în contrast cu ceilalți. Este starea frustrărilor adunaté ce stă înfiripată în interiorul sufletului rănit.

Bullying-ul este o formă de comportament agresiv în care cineva agresează, hărțuiește, persecută sau intimidează în mod intenționat și repetat o altă persoană. Bullying-ul poate fi fizic, verbal, relațional, cyberbullying și implică un dezechilibru al puterii între două persoane, cel mai adesea copii, aducând suferință, teroare, dezagregarea încrederii și a purității.

Din acest motiv, cel mai important lucru este suportul oferit tuturor tinerilor implicați (agresor, victimă și observatori) și informarea despre acest fenomen, pentru a acorda atenția necesară situației, colaborarea întregii comunitajii în vederea realizării unui plan de acțiune (școalé, părinți, elevi), discutarea în cadrul orelor de la școală despre acest fenomen, implicarea părinților înainte că o situație să degenereze. Stabilirea unor consecințe menite să sustină elevii (consiliere psihologică, discuții, manifestarea empatici, încurajarea grupului la atitudini de acceptare, susținere și respect), stabilirea unor reguli și limite clare valabile pentru toate persoanele implicate în școală, implicarea activă a elevilor în combaterea bullying-ului. Toate aceste lucruri sunt necesare pentru a stopa acest fenomen atât de degenerativ al societății în care trăim.

În urmă unor cercetări, elevii au raportat că cele mai utile lucruri pe care le pot face profesorii sunt: ascultați-l pe elev, verificați ulterior. pentru a vedea dacă agresiunea s-a oprit și oferiți empatie și suport elevului!

Cel mai important lucru este să fim atenți, indiferent de vârstă și rol, la propria persoană și la cei din jur și să nu rămânem spectatori, atunci când noi sau altcineva este parte dintr-un abuz. Evitarea și menținerea hărțuirii are efecte puternice asupra întregii noastre vieți.

În felul meu de a fi, am încercat să găsesc și o parte mai pozitivă ce să-mi aducă un rol de stabilitate emoțională în astfel de incidente. Așa că, în ceea ce urmează vă prezint a schiță, o povestioară ce am înfiripat-o în mintea mea, după ce am studiat céteva cazuri similare de bullying, prin creionarea unui tablou, prin imaginea ce a fost generată de mintea mea folosind imaginația cu privire la acest fenomen, și a ieșit următoarea compoziție:

Va rog puțină imaginație și din partea dumneavoastră!

Am reprezentat un ochi supradimensionat, definit că fiind ochiul material că formă organică, ca simț al văzului și, în interiorul pupilei, am desenat o fetiță suferindă, ceea ce reprezintă de fapt ochiul sufletului ce ține de interiorul ființei. În interiorul ființei stau cele mai ascunse senlimente, atât de iubire, fericire, împlinire, cât și cele de tristețe, dezamăgire, suferință. Toate acestea venind ca argumentație definită prin faptul că ochiul este cea mai complexă fabrică de sentimente, cel mai expresiv simț al stărilor din interiorul omului, De aici apar semnele durerilor, trădate prin lacrimi. Semnele de tristețe le-am creionat prin trăsături specifice ce dramatizează imaginea într-un mod cât se poate de concret. În centrul pupilei se vede suferință din cauza bullying-ului, tristețea, dezamăgirea. Se vede lacrima ce se scurge din ochiul incadrat de tristețe ce se prelinge spre adâncul personalității lipsite de apărare. În imaginea din mintea mea apare o fetiță îngenuncheată, ce reprezintă sufetul copilului pur și senin, ce stă în colțul întunecat al singurătății. Este cuprinsă de tristețe și privirea ei se pierde într-un spectru de lumina, un fascicul ce îi inundă viața. Privindu-l, sperînd să găseasca scăpare din această traumă. E un refugiu pe care fetija și-l imaginează că ar putea să o ajute, dar, în umbră ei, apar dezamăagirile, anxietatea, depresiea, durerea, tristețea, singurătatea. Sufletul fetiței, copleșit de tot ce o înconjoară, cade în genunchii inimii frânte, așteptând scăpare.

După lungi suferințe și lacrimi vărsate, își găsește lumina prin credință și iubire, prin razele soarelui ce-i incălzesc sufletul, prin rugiciune. Suferința a determinat-o să-și contureze propria personalitate, să-și ridice ziduri de apărare. Reușește, prin mult efort găsit în interiorul ei să-și exprime iubirea, generozitatea, bunătatea, sinceritatea, înțelegerea, fericirea, dar toate acestea ținute sub protecția zidită care nu mai vrea să lase loc de compromis.

De cele mai multe ori, copii își găsese alinarea și fericirea doar în interiorul lor. Eu sunt un copil fericit, lumea mea este plină de bucurii, bucurii ale familiei, ale existenței lui Dummnezeu prin rugăciune și al prezenței permanente a îngerului păzitor primit la naștere. Familia este cel mai putemic scut împotriva răului social. De aceea fericirea se găseste doar în educație și în modul de interacțtionare sinceră.

Apărarea sufletului meu este mereu învăluită în cochilia protectoare a brațelor părintești. Ele mă învăluie în iubire, protecție și îmi aduc multă siguranță în drumul vieții. Sunt brațele ce îmi asigura echilibrul și suportul fericirii. De fapt, sunt direcția vieții mele în drumul maturitaii și împlinirii destinului meu. Simt că un copil trebuie să fie liber, să-și exprime trăirile și felul lui de a fi fără să fie judecat de alții. Copilul trebuie și iubească, să fie iubit, să fie prețuit pentru tol ceea ce e el. Un copil trebuie și aibă oportunitatea de a invăța, de a-și exprima păreri, de a experimenta sentimente și de a trăi lucruri frumoase. Doar prin ajutorul celor din jur putem fi fericifi. Viață este mereu o comuniune cu ceilalți și de aceea armonia vine odată cu respectul, prețuirea, educația, prietenia, moralitatea, etica și toate expresiile ce țin de om în desfășurarea lui prin viață. Simt cum soarele este speranța și lumina lui aduce bucuriile cele mai mari. Soarele aduce viața și fericirea prin căldură, lumina și strălucire. Mereu trebuie să apelăm la fericire.

În concluzie aș spune că bullying-ul este o formă de a suprima iubirea și fericirea. Eu doresc că lumea să fie luminoasă și caldă ca soarele, să aducă doar armonie în jurul nostru. De aceea, soarele este fereastra bucuriilor interioare, este rodul fericirii, al liniștii și al împlinirilor. Soarele e simbolul vieții în armonie. Așa cum el este corp, lumină și căldură, tot așa și omul este un organ material, spiritual și iubitor de împliniri prin satisfacții mărunte.

Omul, atât cât este pe pământ, caută fericirea, împlinirea și iubirea. De multe ori, le căutăm o viață întreagă și nu le găsim. De aceea eu mi-aș dori că lumea să fie mai bună și scopul ei să fie spre armonie și împlinire sufletească prin iubire. Îmi doresc că bullying-ul să fie doar o trecere spre fericire și o conștientizare a veții prin tubire, Viața este plină de rău și de bine. De noi depinde ce lăsăm să se manifeste mai mult. Eu pledez pentru iubire, pledez ca binele să fie mereu învingător și râsetul lui să fie carisma fiecărui suflet ce e inundat de fericire. Așa văd eu viața și omul pe acest pământ. Surâsul omului este fericirea universului. Dacă omul este împlinit și fericit, atunci și universul se transformă într-o mare bucurie de armonii ciclice, ce va genera cel mai frumos echilibru vital al vieții.

Cu drag, Loredana Marcela Naste , ,,inculpatul fericirii”

(Redacția)