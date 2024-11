Suflu nou pentru Echipa EPAS Blaga (I)

După titlul de ”Şcoală-Ambasador a Parlamentului European” obținut în toamna acestui an, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin prin Echipa EPAS Blaga continuă pregătirile pentru selectarea noilor voluntari, acțiune începută în 17 octombrie printr-o primă ședință. Cu acest prilej, noii membri ai echipei au avut șansa să cunoască mai bine proiectul și desfășurarea acestuia precum și colectivul de ambasadori. A două ședință a avut loc în dată de 23 octombrie, protagoniști fiind noii voluntari selectați,ședință în care s-au organizat echipele și activitățile care vor avea loc pe parcursul anului următor.

Astfel, în urmă unui proces interactiv de selecție, Echipa EPAS Blaga anunță nouă echipă de voluntari ambasadori. Printre aceștia se numără elevii Luca Boantă, Dan David, Ioana Bîndilă, Adina Aluas, Mihai, Fărcaș Gal Hanna și Ana Grindeanu.

Impresiile noilor voluntari

„Că ambasador voluntar în proiectul „Şcoala Ambasador a Parlamentului European,” am şansa de a aduce în prim-plan valorile şi oportunitățile pe care Uniunea Europeană le oferă. Proiectul acesta mă implică activ în activități de colaborare și comunicare, permiţându-mi totodată să îmi extind cunoștințele și să formez legături noi. Pentru mine, inițiativa reprezintă o ocazie de a demonstra responsabilitate, capabilitatea de a lucra în echipă, de a câștiga experiență și de a descoperi diversitatea. Prin implicarea mea, sprijin deschiderea către diversitate şi colaborare, oferind comunității noi perspective şi instrumente pentru a se dezvoltă într-o Europă unită şi dinamică” – Luca Boantă, voluntar ambasador.

„Prin implicarea mea, am ocazia să contribui la promovarea dialogului intercultural şi a unităţii sociale, oferind tinerilor perspective și instrumente pentru a-şi construi un viitor mai solid în cadrul unei Europe unite şi prospere. În calitate de voluntar ambasador în cadrul proiectului „Şcoala Ambasador a Parlamentului European” am posibilitatea de a promova valorile și oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană. Acest program mă ajută să mă implic, să construiesc legături, să comunic cu colegii mei şi să îmi măresc cât mai mult universul cunoaşterii. Pentru mine, acest proiect înseamnă responsabilitate, cunoaștere, muncă în echipă, experiență, diversitate” – David Dan, voluntar ambasador.

„În calitate de voluntar am oportunitatea de a contribui activ la dezvoltarea educației non-formale şi la îmbunătățirea competenţelor tinerilor din comunitatea noastră. Ambiția mea personală este de a crea un mediu de învățare dinamic și inovator, unde tinerii să poată învăța și să se dezvolte prin metode interactive şi colaborative. Cred cu tărie că educația non-formală are un rol crucial în formarea viitorului nostru și sunt hotărâtă să aduc o contribuție semnificativă în acest domeniu. Prin organizarea de ateliere, sesiuni de formare şi diverse evenimente comunitare, îmi propun să încurajez implicarea activă a tinerilor şi să le ofer instrumentele necesare pentru a deveni lideri în comunitatea lor” – Ioana Bîndilă -voluntar ambasador.

„Am ales să fac parte din acest program fiindcă am încredere că vom reuși să schimbăm perspectiva unor persoane și să le ajutăm să afle mai multe despre valorile Uniunii Europene. În calitate de voluntar al programului „Școală Ambasador a Parlamentului European” voi avea responsabilitatea de a reprezenta vocile tinerilor din țară la nivel European și voi avea ocazia de a participa la evenimente în cadrul cărora voi cunoaște și interacționa cu persoane noi, astfel dobândind noi perspective asupra lumii și reușind să învăț lucruri noi datorită acestor persoane. Este o oportunitate deosebită de a mă implică activ în comunitatea Uniunii Europene” – Adina Aluas, voluntar ambasador.





„Că voluntar în cadrul programului EPAS, îmi doresc să îmi extind cunoştinţele şi înțelegerea asupra societăţii europene şi a valorilor acesteia. Vreau să interacționez cu oameni din diverse culturi europene şi să facem schimburi de idei și experiențe care să fie constructive pentru ambele părţi. Pentru mine, această experiență reprezintă o oportunitate de învățare și de creştere, una pe care o privesc că pe o provocare pe termen lung. Prin implicarea mea în acest program, sper să beneficiez de oportunități care să mă ajute să mă dezvolt și să îmi consolidez identitatea de cetățean european” – Mihai Fărcaș, voluntar ambasador.





„Pentru că am fost aleasă că voluntar junior ambasador al Uniunii Europene, am avantajul să promovez valorile și oportunitățile pe care le propune această comunitate. Intrănd în această echipă am oportunitatea să ajut la avansarea convorbirii interculturale și a unităţii sociale, oferind viitorilor adulți posibilități și metode pentru a-și ridică un viitor mai bun și mai puternic în mediul unei Europe împreunate și eflorescente” – Gal Hanna, voluntar ambasador.

„Uniunea Europeană este o uniune politică şi economică a 27 de state membre. Acestea împărtăşind aceleaşi valori, garantează o societate în care predomină toleranța, justiția, solidaritatea şi egalitatea. Mă simt onorată să fiu voluntar în programul EPAS al Liceului Teoretic Lucian Blaga. Prin intermediul acestui program voi deveni un cetățean european informat şi responsabil. Cu această ocazia voi ajută la promovarea valorilor şi inițiativelor europene în rândul tinerilor, contribuind la creşterea nivelului de conştientizare a importanței instituțiilor europene” – Ana Grindeanu, voluntar ambasador.



Alin ZAHARIE