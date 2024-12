FOTO: Venirea Moșului, prilej de bucurie pentru copiii de la CSEI Nr. 3 Reghin

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 din Reghin a fost gazda unei inedite activități plină de mișcare și bună dispoziție, prilejuită de venirea lui Moș Crăciun. A fost o adevărată sărbătoare a prieteniei, marcată de întreaga suflare a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 din Reghin, precum și a prietenilor dragi care au facilitat și în acest an venirea Moșului.

„Joi, 12 decembrie, școala noastră a descoperit „Magia sărbătorilor de iarnă” printr-o activitate deosebită. Ne-am reunit cu toții, cu mic cu mare în sala de sport, unde am avut un program încărcat, dar plin de emoții și veselie. Am început prin prezentarea momentelor artistice trudite de fiecare clasă în parte, ne-am arătat aprecierea și susținerea unii față de ceilalți. A urmat bunul nostru prieten Alin Pop, instructor Zumba, care a energizat la maxim copiii cu muzica și mișcările sale poznașe. Ne-am tras sufletul și ne-am mutat în „Bucătăria Doamnei Crăciun”, unde am pregătit prăjiturele. Au avut la dispoziție forme și ornamente de toate soiurile și pe toate gusturile.

Surplusul de energie acumulat după degustarea dulciurilor a fost consumat într-o clipită, căci prietena noastră Adina Ința ne-a invitat la dans pe o melodie tematică de Crăciun. Și acestea fiind spuse, am mâncat, am petrecut, am arătat cât suntem de talentați, iar… Moșul nu s-a mai lăsat așteptat și a sosit! Fiecare copilaș a trecut pe la el, a primit pachețelul bine meritat și iată că avem și atâtea poze care sa vorbească de la sine. Mulțumim încă o dată spiridușilor Moșului de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, pentru că ne caută în fiecare an. Astea fiind spuse, urăm Sărbători frumoase alături de cei dragi, pace în suflet și belșug pe masă!”, au transmis membrii colectivului de la CSEI NR 3 Reghin.

Foto: Facebook Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3, Reghin

(A. Z.)