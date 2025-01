VIDEO: „Caravana Literației”, popas la Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” din Reghin

60 de cadre didactice, învățători, educatoare, profesori de limba și literatura română din zona Reghin s-au reunit sâmbătă 18 ianuarie la Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” din Reghin pentru a explora noi metode și resurse dedicate literației. Evenimentul de formare a fost organizat în cadrul Caravanei Literației – Teach for Romania, proiect ce are ca obiectiv principal sprijinirea profesorilor în misiunea lor de a dezvolta literația la elevi. Potrivit reprezentanților Teach for Romania, în cadrul Caravanei sunt dezvoltate competențele de literație care au în vedere formarea cadrelor didactice însoțite de mentorat aplicat, ateliere pentru părinți pe teme specifice precum și activități de dezvoltare a literației dedicate copiilor.

Scopul programului este de a oferi copiilor din zonele vulnerabile acces la resurse educaționale de calitate, bazate pe o fundație solidă de literație și de a stimula pasiunea pentru lectură, construind astfel o bază pentru dezvoltarea lor pe termen lung.

„Caravana Literație a început acum un an, alături de colega noastră Bianca Hurjui, specialistul pe literație din cadrul Teach for Romania. A apărut ca o nevoie a profesorilor care lucrau cu copiii de remedial în condițiile în care au văzut că există foarte multe decalaje în învățare. Erau copii de clasa a 3-a, a 4-a care aveau două-trei clase în urmă și practic ce se întâmpla în sala de clasă nu era suficient în momentul acela pentru ei și atunci să avem acces la mai mulți profesori, să le dăm resursele de care noi dispunem. A venit această idee de a forma un caravană a literației, să mergem prin țară și să spunem povestea literație cât mai multor profesori.”, ne-a declarat Anca Popa, coordonatorul programului de formare în cadrul Teach for Romaia.

De ce la Reghin, mai exact la școala din Cartierul Apalina?

„Aici o avem pe doamna Dana Roiban, directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Gheorghe” pe care o avem în programul Teach for Romania, ea făcând parte din pilonul de directori. Atunci când am lansat apelul pentru Caravana Literație, am început cu directorii noștri. Dana a fost printre primii care au răspuns invitației fapt pentru care suntem aici la Reghin, în județul Mureș. Sunt prezenți învățători, educatori, profesori care lucrează cu copii din medii vulnerabile, atât din Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe”, cât și din școli din Reghin și împrejurimi care și-au propus să învețe despre literație”, a spus Anca Popa.

Principalele momente ale zilei

„Am deschis programul cu informații despre ce înseamnă literația, de ce este important să vorbim despre literație în școală, cu cele cinci dimensiuni pe care le studiem, indiferent de ciclul la care profesorii predau. De asemenea, am vorbit despre instrumentele de evaluare. Acestea sunt făcute pentru vârstele copiilor în așa fel încât indiferent la ce nivel este copilul, să poată să-ți arate nivelul exact și apoi să-ți dea niște strategii specifice pentru competența respectivă. În partea a doua a zilei, am făcut strategii și metode de intervenție a literației în sala de clasă, indiferent de materia pe care o predau profesorii astfel încât aceștia să poată să crească aceste competențe în fiecare zi la clasă,”, a precizat Anca Popa.

Beneficii

„Astfel de evenimente precum Caravana Literației ajută foarte mult cadrele didactice având în vedere că, competențele de literație, de înțelegere a textului, de scris, citit, gândire critică, sunt competențe care se duc în fiecare materie, indiferent de conținutul pe care îl predau. Cred că aceste strategii îi aduc pe profesori mai aproape și înțeleg legătura dintre materii și că, indiferent de ceea ce predai, dacă pui accent pe faptul că un copil trebuie să înțeleagă ce citește, să ai niște discuții pe baza unui text, nu contează că textul e de istorie, de română, că e un exercițiu la matematică, competența este aceeași și practic putem să-l aducem pe copil să vadă și el legătura dintre materii și când folosește, de fapt literația în viață. În momentul de față Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” din Reghin este singura școală din județul Mureș inclusă în această caravană. Este un interes extrem de mare și încercăm să vedem cum putem să sprijinim și mai mult județul, în ideea în care noi de anul acesta avem și un birou regional în Timișoara care acoperă toată zona de centru-vest și atunci încercăm să găsim școli care vor să fie alături de noi, la care să mergem la evenimente. E un pas bun să ne întindem antenele și să vedem ce școli mai vor să fie alături”, a spus reprezentantul Teach for Romania.

Legatura cu profesorii participați

„Dincolo de un formular de feedback și un chestionar pe care l-am oferit participanților la final, avem un program de remedial. După această formare, o parte din profesori aleg să continue cu noi și primesc un mentor cu care lucrează. Vor da evaluarea inițială pe care o învață astăzi elevilor lor. Vor lucra alături de un mentor pentru un plan de intervenție până în mai, după care vor aplica o evaluare finală, să vadă care a fost progresul din februarie până în mai și pot aplica pentru o școală de vară să susțină și mai departe programul pe care l-au făcut în anul școlar”, a precizat Anca Popa.

https://www.youtube.com/watch?v=tTnIO6JKfno&t=616s

Participanții au avut ocazia să descopere cele 5 dimensiuni ale literației, să exploreze instrumente de evaluare, interpretarea rezultatelor și elaborarea planurilor remediale, să afle despre strategii de dezvoltare a literației și accesul la resurse valoroase.

„Atmosfera a fost una plină de energie și inspirație, iar colaborarea între profesori a demonstrat că împreună putem transforma procesul educațional pentru un viitor mai bun. Educația este cheia schimbării, iar acest eveniment ne-a amintit că formarea continuă face parte din rutina fiecărui profesor dedicat unui viitor mai bun pentru elevii săi”, au precizat gazdele, în frunte cu prof. Dana Sorina Nașca Roiban, directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Gheorghe” din Reghin.

„Statutul de gazdă al Caravanei Literației este unul cu multă emoție, dar în același timp și cu multă bucurie pentru că am siguranța că va fi cu cu sens acest eveniment. Contează foarte mult pentru școala noastră, fiind o școală care își de desfășoară activitatea într-un mediu vulnerabil. Dacă în primii doi ani de conducere m-am focusat foarte mult pe dotarea școlii, am vrut să le asigur elevilor condiții optime pentru învățare, acum am ales să mă focuses mai mult pe îmbunătățirea calității actului educativ. Acesta este și motivul pentru care am încheiat un parteneriat cu Teach for Romania” pentru că am siguranța că ei mă pot sprijini în acest sens și chiar asta și fac”, ne-a declarat prof. Dana Sorina Nașca Roiban,

Alin ZAHARIE