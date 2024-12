Săptămâna împotriva violenței asupra femeilor

La finele lunii trecute (25-28 noiembrie 2024), Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Reghin a marcat Săptămâna Internațională împotriva Violenței asupra Femeilor printr-o activitate educativă și creativă care a adus în prim-plan lupta pentru egalitate și dreptate.

Elevii au fost provocați să cerceteze și să scrie despre poveștile unor militante care și-au dedicat viața combaterii violenței de acest tip. Participanții au ales femei din diferite epoci și culturi, de la activiste precum Malala Yousafzai, care luptă pentru dreptul fetelor la educație, la personalități contemporane precum Nadia Murad, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, care militează pentru drepturile victimelor violenței sexuale în zonele de conflict.

„Prin acest exercițiu, elevii au avut ocazia să înțeleagă mai profund curajul și sacrificiile implicate în această cauză, dar și să reflecteze asupra impactului pe care violența de gen îl are asupra societății. Activitatea a fost organizată sub coordonarea profesorilor de istorie, care au încurajat elevii să scrie eseuri, povestiri sau articole inspirate din viața acestor femei remarcabile. Textele au fost prezentate într-o expoziție în holul liceului, unde vizitatorii au avut ocazia să le citească și să reflecteze asupra importanței luptei împotriva violenței de orice fel. Această inițiativă a fost un pas important în educarea tinerilor asupra necesității de a combate stereotipurile de gen și de a promova respectul, solidaritatea și egalitatea”, a precizat Teodora Moldovan, elevă în clasaa XI-a C, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

Alin ZAHARIE